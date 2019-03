Bolivia, el secreto mejor guardado de LatinoamÃ©rica

Agrandar la foto + Twittear Salvatore Scarfalloto es un italiano que se considera más latino que un propio latino. Vive en Cuba hace más de 20 años, su primera suegra es dramaturga, una de las más grandes literatas de la Isla. Un italiano que jamás pierde el acento y representa a la compañía de espectáculos Cienfuegos Internacional como director regional para Cuba, Caribe, Centroamérica y el Cono Sur. Luis Oscar Borca, argentino al que lo llaman ´príncipe´, cabello cano recogido atrás y de una calidad de espíritu que respira por los poros. Sin dar mayores detalles se presenta como presidente de la compañía. Rolando Almirante, cubano, con varios pergaminos en su vida como periodista, cineasta y de amplia experiencia en los quehaceres de la cultura continental y cubana. La compañía ha organizado espectáculos de primer nivel entre ellos el concierto de los Rolling Stones celebrado en La Habana en 2015. Tres personajes únicos que se han unido en un viaje de exploración buscando lugares y permisos para traer Cienfuegos Internacional a Bolivia. Recorrieron varias regiones del país y se marcharon sin revelar el misterio pero asegurando que están trabajando para conseguir la autorización que les permita presentar un espectáculo diferente para los bolivianos. Luis Oscar habla: "Estoy en la actividad hace más de 40 años, transitando de lo más pequeño hasta desarrollar la química de la pirotecnia que es algo empírico en el que hay prueba y error, como en muchas profesiones. A través de transitar estos caminos parte de nuestro trabajo es el espectáculo de Fuegos Artificiales, esto nos ha llevado por muchos lugares del mundo saliendo de Argentina, Paraguay, Uruguay hasta China y Taiwán, en medio Europa transitamos por todos los continentes.  ¿Por qué Bolivia? (responde Luis Oscar Borca) La empresa nació en Argentina con tres fábricas y hubo luego una expansión importante a Paraguay y Brasil, pero estamos dejando el mercado brasileño sin nada que reclamar, pero preferimos instalarnos en Centroamérica, la compañía está desembarcando en Cuba y estamos en Chile. Entonces queda la asignatura pendiente con Bolivia.  ¿Cómo llegan a esta parte del Continente americano? (responde LOB) El origen de éste viaje nace en Cuba hace poco; al estar al lado de profesionales de la actividad, se abren desafíos muy grandes que tienen que ver con Bolivia. Se está desarrollando la idea y nos da ganas de venir desde dos puntos de vista: la comercialización del producto y el espectáculo; pensamos que Bolivia se presta para esto y tenemos ganas de hacer algo diferente de lo que se hizo hasta ahora.  ¿Han desarrollado algún concepto? (responde LOB) Nos gustaría sorprenderlos, esto solamente será posible con el apoyo mancomunado de las autoridades, queremos hacer un espectáculo en un lugar en el que nunca se haya hecho algo parecido, sorprender con la ejecución del espectáculo y con el lugar.  ¿Qué lugares están mirando? (Responden Rolando Almirante y Luis Oscar Borca) Bolivia tiene mucho que decirle al mundo. Cada vez que vengo a este país me encuentro con cambios. Bolivia tiene lugares geográficos accidentados que son únicos; históricos, arqueológicos, patrimoniales; estamos en este momento mirando dónde ponerle la vista para hacer esta presentación. Requiere mucho trabajo y si lo llegamos a hacer los primeros que van a estar contentos van a ser los bolivianos de todos los lugares, grupos humanos y sociales. Necesitamos la autorización de las autoridades para hacer el espectáculo porque si no todos nos vamos presos.  ¿El espectáculo deriva en alguna otra producción? (Responde RA) Obviamente, la intensión es tener un producto multimedial, es decir el proceso de preparación lo van a ver registrado en una página web que reproduce el proceso de preparación, luego del espectáculo sale el DVD y por supuesto una producción cinematográfica con todas las de la ley sobre este hecho.  ¿Cómo te unes al grupo? (Responde RL) Soy cineasta, he estado en Bolivia haciendo películas antes, lo que pasa es que paralelamente he desarrollado una carrera de director artístico que me ha llevado a desarrollar proyectos en cabarets en La Habana, tenemos nuestro propio proyecto Alma Films Producciones y otros como Sonidos de Ciudad, a partir de la amistad que se ha generado entre nosotros, me convidan a integrar la dirección artística de Cienfuegos.  ¿Qué le puede aportar una persona como tú a Cienfuegos? (Responde RA) Toda la dinámica de equipos modernos para hacer un espectáculo, es decir, luminaria, nieve, hielo, humo, laser, entarimado, sonidos, juegos artificiales; le está faltando un poco de músculo a esa piel y para sostener esos huesos y darle el sentido artístico que queremos. Esta nueva vuelta de rosca de la empresa Cienfuegos Internacional responde al motivo de nuestro viaje a Bolivia; explorar caminos y posibilidades de que estos sitios pudieran contar con un evento que sea distintivo, nada atado a una fecha especial o una campaña, sino a un evento como el Año Nuevo en el Time Square de Nueva York, donde se canta, la gente lo espera y en esa función lúdica el público de todas las edades disfruta y se divierte.  ¿Se trata de un espectáculo distintivo, único que nunca se ha hecho en Bolivia? (Responde RA) Estamos haciendo una exploración en la posibilidad de diseñar a la carta un evento o eventos que le dieran cierta distinción bajo los lemas masividad y/o elegancia, algo difícil de imaginar, pero se lo puede lograr, ofreciendo un mensaje de elevada calidad artística. Por eso estamos aquí. En este tipo de emprendimientos creativos vale mucho el intercambio, la conversación entre nosotros porque cada uno viene de rubros diferentes, si bien de la pirotecnia, también de la diplomacia, la cooperación, la política; yo del periodismo donde he transitado un intenso camino como director de medios en Cuba, he trabajado con trasnacionales de la información; soy profesor de escuelas de cine, lo que quiere decir que mi entrega vital en este proyecto es de otro contenido; la entrega de Luis lo mismo ya que él es el más legendario de los pirotécnicos y diría el más noble de todos. A eso venimos a Bolivia, por ahora una función exploratoria que indica un resultado de propuesta a nivel de compañía en la friolera de dos o tres semanas para empezar a trabajar.  ¿Cómo nace la idea? (Responde Salvatore Scarfalloto) La génesis de esta historia ha sido un café y tratar el título de cómo hacer de Bolivia el secreto mejor guardado de Latinoamérica. De ese café nació el viaje con el objetivo de integrar. Más adelante se verá si podemos festejar con los bolivianos. La presencia física de Cienfuegos en Bolivia, no es político, es real; necesitamos como en todos los países del mundo aceptar sus regulaciones, leyes y autorizaciones. Muchos meses de traqueteo cuando se hace un espectáculo pequeño o grande. La idea nace en Cuba al frente del Morro de la Cabaña en una conversación amable, fue así. Nuestro talento artístico en Cuba es muy grande como organizar un concierto de los Rolling Stones en cuatro días es maravilloso. Política del sueño, de crear, queremos hacer algo bello si se lo merecen los bolivianos.   Comentar Imprimir Enviar Articulo Comentarios sobre el artículo El contenido de los comentarios es de entera responsabilidad de los usuarios y no reflejan necesariamente la linea editorial de la revista Datos. Nombre E-mail Comentario Copie el código de seguridad: »» Enviar Comentario