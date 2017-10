El libro donde Tom Petty contó casi todo

Fotografia: Henry Holt & Co. Agrandar la foto + Twittear Ha mediados de la década de los ochenta, cuando Bob Dylan atravesada por uno de sus periodos más oscuros en términos creativos, se dejó escoltar una flotilla de músicos experimentados, pero sin demasiados reflectores aún: Tom Petty & The Heartbreakers. Para entonces Petty ya podía presumir de haber compuesto cuando menos un puñado de canciones envidiables y dignas de competir con el mejor Dylan o Springsteen. 'American Girl', 'Breakdown' o 'The Waiting', navegaban rumbo a convertirse en clásicos incuestionables de la historia del rock. No faltó quien señaló que el músico rubio se colgó de la leyenda de Dylan, graso error. Desde que The Band y el Nobel de Literatura 2016 dejaron colaborar, el autor de 'Like a Rolling Stone', no había salido de gira tan bien acompañado. El tiempo hizo lo propio. A Tom Petty todavía le faltaba grabar algunas de sus mejores obras; y a Bob Dylan, aún le faltaba aportar algunos argumentos más para consolidarse junto con Leonard Cohen como el mayor poeta del rock. Dylan y Petty volverían a colaborar juntos a finales de los ochenta en el mítico grupo Traveling Wilburys, conformado también por Roy Orbison, Jeff Lyne y George Harrison. Por si había alguna duda, el disco Full moon fever consolidó a Tom Petty como uno de los músicos más influyentes del rock a finales del siglo pasado. Dave Grohl, Eddie Vedder o Beck, nunca escatimaron elogios para el músico de Florida. Discreto y alejado del mainstream, Petty siempre se movió desde la periferia. Si bien en Estados Unidos era un sold out incuestionable, afuera de su país era un músico minoritario. No se prodigó en escándalos, ni en ventilar más allá de lo estrictamente necesario de su vida privada. Por eso, cuando en 2015 Warren Zanes publicó Petty: The Biography, la expectación era justificada. Alrededor del artista existían algunos mitos y rumores que por fin serían aclarados. La idea surgió del propio Petty, él invitó a Zanes a quien conocía de tiempo atrás, cuando el escritor formaba parte de la banda Del Fuegos, agrupación que llegó a abrirles unos conciertos. Zanes colgó el bajo para dedicarse al periodismo y la literatura. Su biografía sobre Dusty Springfield fue detonante para que Petty le abrirá las puertas de su casa y su memoria. Como suele suceder con las biografías de los rock stars, los episodios que despiertan más morbo son los relacionados con el consumo de drogas. El artista reconoció por primera vez que durante la década de los noventa se enganchó a la heroína; contó también de su divorcio; de los fracasos. Pero la biografía es más que historias de sexo, drogas y rock and roll, Tom Petty habló de su infancia y de la compleja relación con Earl, su padre. En uno de los episodios más crudos recuerda el día en que disparó una honda hacia un Cadillac, la reprimenda de su padre fue brutal. "Yo estaba cubierto de golpes desde la cabeza hasta los pies. No puedes imaginar a alguien golpeando a un niño de esa manera", narra el músico. El libro abunda también en la relación con sus compañeros de The Heartbreakes, las rivalidades con Stan Lynch, quien fuera su baterista durante casi veinte años; y el bajista Howie Epstein. Petty: The Biography, es el testimonio más íntimo de un artista indispensable. Tras su muerte seguramente comenzarán a publicarse más biografías, pero ninguna será tan personal como ésta. Comentar Imprimir Enviar Articulo Comentarios sobre el artículo El contenido de los comentarios es de entera responsabilidad de los usuarios y no reflejan necesariamente la linea editorial de la revista Datos. Nombre E-mail Comentario Copie el código de seguridad: »» Enviar Comentario