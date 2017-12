Música: virales, sintonizados y predilectos del 2017

Agrandar la foto + Agrandar la foto + Agrandar la foto + Twittear Ariana Grande A lo grande La cantante norteamericana se viralizó en las redes sociales por su entusiasmo y dolor marcado por el atentado terrorista en medio de un concierto que celebraba en Londres. Poco tiempo después Ariana Grande protagonizó un altar de recuerdos en una memorable actuación en el mismo complejo de Manchester United junto a 24 integrantes del coro del instituto local Parrs Wood High School, entre los que se encontraban algunos de los supervivientes del atentado. El acto benéfico -del que se agotaron las entradas en seis minutos- también contó con las actuaciones de Miley Cyrus, Justin Bieber, Katy Perry, Niall Horan, Pharrell Williams, Usher, Coldplay, Take That y Black Eyed Peas. Ariana Grande fue capaz de volcar apoyo y juntar a los grandes para rendir homenaje a las 22 víctimas mortales y a los más de 50 heridos que dejó el brutal atentado terrorista del Manchester Arena. Desde entonces ella ha extendido una invitación muy especial a todas las personas que luchan contra la violencia y para sumarse a un mundo nuevo. Ed Sheeran El más requerido en Spotify El cantante británico marcó pleno entre las predilecciones de los usuarios de Spotify a nivel global en 2017, tras acabar el año como el artista más seguido, con 6.300 millones de reproducciones, y también como el autor del álbum ´Divide´ y la canción ´Shape of you´ con más escuchas. De los datos transmitidos a los medios por la popular plataforma de streaming se desprende además que el hip hop y la música latina fueron los géneros predominantes, lo que se dejó sentir. Daddy Yankee fue el artista más seguido y la canción ´Despacito´de Luis Fonsi, como el embajador del reguetón. Por detrás de ella triunfaron en este orden: ´Me rehúso´ de Danny Ocean, el citado ´Shape of you´, ´Felices los 4´ de Maluma y ´Súbeme la radio´ de Enrique Iglesias. ´Divide´ también fue el disco más escuchado y se impuso a ´Fénix´ de Nicky Jam, ´Energía de J Balvin, ´Primera Cita´ de CNCO y ´El Dorado´ de Shakira. Pese a sus 47 millones de oyentes mensuales en el mundo, Sheeran no pasó del tercer puesto en la lista de los artistas más demandados y fue el único del top 5 que no practica los ritmos caribeños. El número 2 fue el colombiano J Balvin, el cuarto el puertorriqueño Ozuna y la quinta, Shakira. Por último, en lo que a discos se refiere, los 3.100 millones de reproducciones de ´Divide´ lo colocaron por delante de ´More life´ de Drake, ´DAMN´ de Kendrick Lamar, ´Starboy´ de The Weeknd y ´Stoney´ de Post Malone.



Grillo Villegas Agonía El cantautor boliviano Rodrigo "Grillo" Villegas fue uno de los más sintonizados en el plano nacional con el videoclip titulado ´Agonía, el primer promocional de su disco ´Yo es Otro´, después de dos años en los que estuvo ausente de los escenarios. Antes de la celebrada presentación que tuvo lugar en el Teatro Municipal de La Paz, Villegas subió el videoclip a las redes para pedir a sus seguidores que lo difundan. "Les pido que si les gusta lo compartan por favor. Tenemos que lograr una gran difusión vía redes. Les mando un gran abrazo", escribió el cantante que obtuvo de inmediato la aprobación. En pocos minutos el post publicado en su cuenta de FB comenzó a recibir likes de aprobación y palabras de aliento. De esta manera Rodrigo Villegas retornó a los escenarios con un trabajo limpio y mucho más dispuesto que sus anteriores hits. En los dos últimos años el cantante vivió en Buenos Aires, Argentina, perfeccionando su estilo musical que los admiradores extrañaron en este tiempo. Su nuevo álbum ´Yo es Otro que suma el 28 en su larga y exitosa carrera fue dirigido por Luiz Andrés Canedo y Carolina Montero´, quien además fue la musa que interpretó la música con su danza.