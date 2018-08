Muere Aretha Franklin, la legendaria reina del soul

Agrandar la foto + Twittear La reina del soul Aretha Franklin murió este jueves tras una larga batalla contra el cáncer. Así lo confirmó su publicista, que precisó que la artista, de 76 años de edad, murió en su casa de Detroit, Michigan, rodeada de los suyos. Con grandes éxitos como Say a Little Prayer, Respect y Natural Woman, Aretha Franklin tuvo más de 20 números 1 en Estados Unidos en una prolífica y larga carrera artística. La legendaria cantante fue diagnosticada con cáncer en 2010 y el año pasado anunció que se retiraba de la música. Su última actuación fue el pasado noviembre en una gala en Nueva York para ayudar a recaudar fondos para la fundación de Elton John de combate al sida. Comentar Imprimir Enviar Articulo Comentarios sobre el artículo El contenido de los comentarios es de entera responsabilidad de los usuarios y no reflejan necesariamente la linea editorial de la revista Datos. Nombre E-mail Comentario Copie el código de seguridad: »» Enviar Comentario