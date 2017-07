Muere vocalista de la banda de rock Linkin Park

Agrandar la foto + Twittear Chester Bennington (Phoenix, 1976), vocalista del grupo de rock Linkin Park, ha sido hallado muerto en una residencia de Palos Verdes, en Los Ángeles, según ha confirmado la oficina forense de la ciudad. "La principal hipótesis que manejan los investigadores es la del suicidio", ha declarado el jefe de la oficina. Su cuerpo ha sido descubierto esta mañana, antes de las 09.00, hora local de California (18.00, hora peninsular en España). Bennington tenía 41 años y tuvo seis hijos de dos matrimonios. El cantante de Linkin Park, según aseguró él mismo, luchó durante años contra sus adicciones a las drogas y el alcohol. Aunque en 2011, aseguró que llevaba seis años sobrio. En alguna ocasión declaró que había considerado suicidarse porque de niño sufrió abusos sexuales por parte de un adulto. Bennington tenía una estrecha relación con Chris Cornell, vocalista de Soundgarden y Audioslave, que también fue encontrado muerto en mayo pasado. Bennington no era parte de los fundadores originales de Linkin Park, pero se unió al grupo antes de que lanzara su primer disco, Hybrid Theory, en 2000. Tuvo tanto éxito, que llegó a ser el séptimo álbum más vendido de la década. El grupo californiano ganó dos Grammy y ha vendido 68 millones de discos. Su estilo, enmarcado en el nu metal, mezcla rock, rap y sonidos electrónicos. Entre sus éxitos más conocidos están Crawling o In the end. Bennington fundó en 2005 un proyecto alterno que se llama Dead by Sunrise. El grupo estaba promocionando su décimo álbum, One more light, lanzado en mayo. El disco vendió 111.000 copias en su primera semana y logró ser número uno de la lista Billboard. El 22 de junio, Linkin Park estuvo en concierto en Madrid, y el pasado 3 de julio, en Londres. El inicio de su gira estadounidense estaba preparado para el próximo jueves, 27 de julio, con una presentación en Massachusetts. Comentar Imprimir Enviar Articulo Comentarios sobre el artículo El contenido de los comentarios es de entera responsabilidad de los usuarios y no reflejan necesariamente la linea editorial de la revista Datos. Nombre E-mail Comentario Copie el código de seguridad: »» Enviar Comentario