Considerado el creador y antecesor del grunge, Neil Young ha tenido gran influencia sobre varias generaciones. Nirvana y Pearl Jam habrían seguido los pasos de este compositor, actor y activista del medio ambiente. En dos oportunidades, el Salón de la Fama del Rock and Roll lo recibió con honores por su carrera de solista. Desde su debut, seis décadas han transcurrido para un hombre que sabe vencer al tiempo como un jinete, y tomar los estribos del corcel para amansarlo con sus notas. Young no deja de impactar, tanto por la variedad de estilos que ha abarcado su música, al tomar riesgos con la permanente experimentación, así como por sus decisiones. Desde su innumerable colección de guitarras, hasta su matrimonio secreto el año pasado con la actriz, Daryl Hanna, donde tuvo como testigos a Joni Mitchell y a Stephen Stills. El cantante de Ontario (Canadá) sigue más vigente que nunca a sus 74 años de edad. Entre sus reconocimientos están dos Grammy, una nominación al Oscar por la canción principal de la película Filadelfia y dos Doctorados Honoris Causa. Su álbum nº 38 llega como un nuevo lanzamiento discográfico con su banda, "Crazy Horse". "Colorado" estará disponible en octubre, según se anunció en un comunicado de su página web. A la vez, se estrenará un documental, "Mountaintop Sessions", bajo la dirección de C. k. Vollick, donde se relata el proceso de realización que tuvo el disco. Material que contiene diez canciones que tendrán de 3 a 13 minutos de duración. Tal parece que, el primer sencillo de anticipo será "Rainbow colors". La banda, integrada por Billy Talbot, Ralph Molina y Nils Lofgren, tiene larga data, desde la década de los 60, al haber acompañado a Young desde sus comienzos. El álbum será editado en formato físico, tanto en CD como en doble vinilo. A modo de bonus track, contendrá además un sencillo especial de 7 pulgadas, no incluido en las otras versiones, como en su formato streaming. "Colorado" vendría a ser el trabajo que el creador canadiense lanza desde "Psychedelic Pil" (2012). Ya en el año 2017 habría grabado junto a otra banda "Promise of The Real", "The Visitor". Discografía de Neil Young Consta de treinta y nueve álbumes de estudio, quince discos en directo, tres recopilatorios, un EP y más de sesenta sencillos. Su carrera comenzó en la década de 1960 formando parte de grupos como Mynah Birds y The Squires, antes de fundar Buffalo Springfield con Stephen Stills y Richie Furay. Tras la disolución del grupo, Young fue contratado por Reprise Records para emprender una carrera en solitario que abarca más de cuatro décadas. Su debut como solista, con el álbum Neil Young, fue seguido de Everybody Knows This Is Nowhere con el respaldo de Crazy Horse, grupo que figura acreditado en la mayoría de trabajos del músico en el campo del rock y el hard rock como Zuma, Rust Never Sleeps, Ragged Glory, Sleeps with Angels, Greendale y Psychedelic Pill. La participación de Young en proyectos paralelos como el grupo Crosby, Stills, Nash & Young y la grabación de Déjà Vu le otorgó una mayor fama que se acrecentó con Harvest, su primer y único trabajo que llegó al primer puesto en los Estados Unidos, al igual que el sencillo «Heart of Gold».