Obituario: Aretha Franklin (1942 - 2018)

Apodada "Lady Soul" o "Queen of soul", fue una de las m谩ximas exponentes de aquel g茅nero, y una de las m谩s grandes transmisoras de g贸spel de todos los tiempos, as铆 como una de las artistas m谩s influyentes en la m煤sica contempor谩nea. La cantante que deja cuatro hijos y una huella imborrable en la historia de la m煤sica, premiada con 17 Grammy, falleci贸 el 16 de agosto em Detroit, Michigan, Estados Unidos. La cantante llevaba varios a帽os luchando contra un c谩ncer de p谩ncreas y otros problemas de salud. 聽En 2010, cancel贸 sus conciertos y fue operada de emergencia. Aunque por aquel entonces neg贸 que se tratara de c谩ncer, un a帽o m谩s tarde reconoci贸 que le hab铆an extirpado un tumor. Seis a帽os despu茅s, volvi贸 a cancelar su gira por recomendaci贸n m茅dica. En 2017, anunci贸 su retirada definitiva de los escenarios. Pese a su adi贸s, declar贸 que no parar铆a por completo y que preparar铆a un nuevo 谩lbum producido por Stevie Wonder. Todos estos percances se unieron a sus problemas de peso y su lucha contra el alcoholismo. La ganadora de 17 premios Grammy naci贸 el 25 de marzo de 1942 en Memphis, Tennesse, en el seno de una familia formada por un sacerdote baptista y una cantante de gospel. Su madre la abandon贸 a los seis a帽os y su padre se mud贸 a Detroit, donde Aretha comenz贸 su carrera musical cantando con sus hermanas Carolyn y Erma, en la iglesia donde predicaba su padre. Con 14 a帽os grab贸 su primer disco de m煤sica religiosa, The Gospel Soul of Aretha Franklin (1956). En la d茅cada de los 60 y los 70 opt贸 por cambiar su estilo musical. Su lado comercial le hizo vender m谩s de 75 millones de 谩lbumes en todo el mundo en una carrera musical que abarca seis d茅cadas. En 1967, se vendieron m谩s de un mill贸n de copias de su 谩lbum I Never Loved a Man y su versi贸n del tema de Otis Readding Respect fue n煤mero uno de las listas de 茅xitos en los Estados Unidos y el Reino Unido, convirti茅ndolo en un aut茅ntico himno feminista, un canto a la libertad de la mujer. Adem谩s de sus 17 Grammy, m谩s el que recibi贸 en homenaje a toda su carrera en 1995 recibi贸 la Medalla Nacional de las Artes y la Medalla Presidencial de la Libertad y fue la primera mujer en ser incluida en el Sal贸n de la Fama del Rock en 1987.