Palenque, el ídolo popular, revivió en una ópera

Fotografia: El Deber Agrandar la foto + Twittear La muerte de Carlos Palenque en 1997 fue uno de los eventos más emotivos en La Paz ese año. Su funeral fue seguido por miles de personas que habían visto en él a un hombre que ayudaba a la gente, en la que podían confiar.

Palenque, cantante y músico exitoso, devenido empresario de la comunicación y conductor de un programa en su canal Televisión Popular, fue además político y llegó a candidatear a la presidencia de Bolivia con su partido Condepa.

A 20 años de su muerte, el compositor paceño Nicolás Suárez puso en escena nuevamente la anterior semana la ópera El compadre (como era llamado de cariño Palenque), que retrata los diferentes momentos de su vida hasta el día de su muerte. Origen

"Cuando concluí mis estudios en Estados Unidos estaba buscando un tema para componer una ópera, fue ahí que me topé con el personaje de Carlos Palenque Avilés. Su vida, en la que destaca su carrera musical, daba para una buena estructuración y me puse manos a la obra", explicó Suárez, que estrenó por primera vez la obra en 2011, en su ciudad natal.

El trabajo de componer y escribir el guion para la ópera se inició a mediados de la pasada década. Verónica Córdoba fue la encargada del libreto y Suárez de componer la música y de dirigirla, así como de ir buscando el elenco respectivo y reunir a los músicos que interpreten las piezas musicales. Esta vez, Suárez no pudo conseguir que la Orquesta Sinfónica Nacional toque con ellos, así que armó una orquesta de cámara con casi el mismo resultado musical, explicó el compositor.

El papel de Palenque lo desarrolló el tenor boliviano Pablo Henrich, que reside en Estados Unidos, y su coprotagonista es la soprano Allison Stanford, en el papel de Flor.

Hacer una obra musical acerca de Palenque, un ídolo popular que revive en una ópera, un género musical que es considerado por muchos como elitista, fue un desafío, comentó Suárez. "Lo que me ha ayudado que llegue al público es justamente, la historia por un lado: una historia que ha sido muy conocida y con la cual la gente se identifica; y por otro lado, yo empleo en la música de la ópera géneros populares, tanto bolivianos como latinoamericanos: tengo un tango, un danzón y también un sicuri, un tinku, una cueca y un bailecito, todo dentro del contexto de una ópera", indicó Suárez.

El compadre fue un éxito de público en el Teatro Municipal de La Paz, un hecho que demuestra que la gente aún lo recuerda y lo sigue apreciando como cuando conducía su programa, dijo Suárez. Comentar Imprimir Enviar Articulo Comentarios sobre el artículo El contenido de los comentarios es de entera responsabilidad de los usuarios y no reflejan necesariamente la linea editorial de la revista Datos. Nombre E-mail Comentario Copie el código de seguridad: »» Enviar Comentario