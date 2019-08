Juan Andr茅s Palacios estaba a punto de finalizar sus estudios en Espa帽a el a帽o 2012. Decidi贸 entonces convocar por Facebook a varios m煤sicos para una agrupaci贸n en formato de Big Band.

Su inter茅s por probar arreglos escritos y de ponerlos en marcha fue reuniendo a int茅rpretes cualificados de distintas 谩reas. Bast贸 una reuni贸n para desarrollar una traves铆a denominada "Rodolfo Laruta y la Sonora Final Los Andes". Ensamble de jazz y fusi贸n. Proyecto que en su g茅nesis gestion贸 un m煤sico llamado de manera semejante. Rodolfo termin贸 deslig谩ndose del ensamble, tras mudarse al extranjero. Aunque bien, qued贸 de padrino del nombre, bajo la batuta de Palacios, en su honor.

Hoy "Rodolfo Laruta y la Sonora Final Los Andes" no es una Big Band, es una agrupaci贸n de jazz con 5 saxos, 4 trompetas y 6 cuerdas. Actualmente el ensamble responde al formato de una orquesta sinf贸nica en miniatura. "Seguimos siendo como 20 personas en escenario", sostiene Palacios, orgulloso adem谩s de llevar a cabo un concepto que cada vez adquiere caracter铆sticas m谩s enriquecedoras y complejas. Este joven director de Jazz empez贸 sus estudios en el Conservatorio Nacional de M煤sica, junto a grandes exponentes como Willy Posadas, Einar Guillen y Oscar Garc铆a. Posteriormente complement贸 sus conocimientos en la Escuela Superior de M煤sica de Hamburgo en Alemania, y en la Escuela Superior de M煤sica de Catalunya de Barcelona en Espa帽a.

Hoy, a siete a帽os del nacimiento del ensamble, se encuentra a las puertas de un nuevo disco, adem谩s de tener un cuarteto de m煤sica boliviana, Tierra Mojada, trabajar en la Orquesta Ensamble 48, y de haber ya dirigido el proyecto de Kjarkas sinf贸nico. Por lo que el maestro entusiasta e hiperactivo nos habla de sus inquietudes.

驴C贸mo integras la m煤sica popular con la acad茅mica, en la orquesta? En realidad, es dif铆cil para m铆 diferenciar las dos cosas. Todo en la m煤sica es academizable, pues no soy muy fan谩tico de usar el t茅rmino "m煤sica acad茅mica".

Popular s铆, es un t茅rmino que se aplica a m煤sica de masas; termina siendo un sin贸nimo a la definici贸n de Vega de Mesom煤sica. El problema es que la m煤sica popular tiene por caracter铆stica principal ser m煤sica de mezcla. Aunque, eso va mucho m谩s all谩, y es que puedes no comprar un libro y no leerlo, o cerrar los ojos y no ver algo que no te gusta, pero no puedes cerrar tu o铆do. Es imposible que algo no te influya sonoramente.

Es interesante cuando te das cuenta que en muchas de las morenadas encuentras patrones arm贸nicos que estaban de moda en 1600. Aunque m谩s impresionante aun es cuando te das cuenta de que muchas de las afinaciones de sikus en la m煤sica de nuestra regi贸n est谩n posiblemente influenciados por la forma de afinar 贸rganos en la Villa Imperial. Todo es una fusi贸n. Por lo que yo no veo frontera entre m煤sicas.

驴Qu茅 recursos utilizas para generar una familia con Rodolfo Laruta y la Sonora Final Los Andes? De tocar con otras personas se aprende m谩s que con cualquier libro. En especial cuando tocas con gente muy h谩bil. En Laruta hay gente que reci茅n est谩 empezando a tocar en vivo, as铆 como m煤sicos de trayectoria como Tincho Castillo, Luis Alarc贸n, Diana Azero o Alejandro Lobat贸n. Cuando el ambiente es c贸modo y no tienes miedo a equivocarte, aprendes como cuando un ni帽o aprende a caminar. Te caes, te levantas, sigues. As铆 es la m煤sica.

驴C贸mo es el procedimiento de componer y transmitir a tu orquesta, para generar arreglos en conjunto, sin resultar ser un tirano o demasiado d贸cil? Soy un director tirano. Lo que escribo se toca y ellos lo aceptan. Tambi茅n pongo un horario y eso se respeta. El que no puede, ni modo. Hay algunas observaciones t茅cnicas cuando presento partituras nuevas, pero normalmente se toca. Yo tengo en mis manos todas las decisiones creativas de la orquesta. Tambi茅n decido d贸nde y cu谩ndo presentarnos. No s茅 si soy buen l铆der, solo s茅 que no los maltrato. Tambi茅n soy tranquilo y nadie se queja. A los chicos de la orquesta les dejo la puerta abierta para que escriban su m煤sica y que la toquemos con la orquesta. Sin embargo, eso no sucede muy seguido. Creo que todav铆a hay miedo en escribir para formatos grandes. Una excepci贸n fue un guitarrista a quien admiro mucho, que toc贸 con nosotros hasta el a帽o pasado: Alfredo Paredes, un m煤sico trotamundos.

驴Cu谩l ha sido el trabajo m谩s desafiante en estos a帽os? Cada proyecto nuevo me parece el m谩s desafiante; a帽os pasados era el mantener las temporadas con invitados especiales. Sac谩bamos como ocho conciertos por temporada, con invitados especiales. Eso significaba para m铆 arreglar una pieza por invitado en cada concierto, gratis. Era econ贸micamente insostenible, pero era para m铆 como ir al gimnasio. Me manten铆a en forma. Y para los m煤sicos de Laruta fue tambi茅n entrenamiento. Ahora el reto es m谩s creativo, qu茅 puede decir y qu茅 alcance medi谩tico tiene. La Laruta se ha vuelto m谩s oscura, ya no es el juego l煤dico del comienzo. Ya no son canciones de los amigos, es un concierto conceptual, todo con una est茅tica definida.

驴Que sientes haber aprendido con Rodolfo Laruta y la Sonora Final Los Andes en estos a帽os? Me ha ense帽ado a escribir para mis m煤sicos y no para la idea de que alg煤n m煤sico lo va a tocar. Es muy importante conocer las posibilidades de cada uno de ellos. La Laruta me ha convertido en un arreglista solvente. Siento que gracias al entrenamiento de esta orquesta puedo armar lo que me pidan, en cualquier formato. Si bien tengo formaci贸n europea, pero aprend铆 a escribir aqu铆.

驴Qu茅 exiges y qu茅 resultado buscas lograr al laburar en equipo? Soy muy poco exigente con mis m煤sicos. S贸lo he tenido que botar a uno y fue un caso muy excepcional. Normalmente, les pido paciencia porque el material es complejo y toma tiempo digerirlo. La Laruta termina de exprimir a los m煤sicos por s铆 sola. Es f谩cil darse cuenta cuando uno hace papel贸n. Yo solo quiero que mis m煤sicos aprovechen el tiempo que vamos a tocar juntos para abrirse a cosas nuevas.

驴C贸mo preparas y organizas la tem谩tica, el repertorio en cada temporada? Antes depend铆a de los invitados disponibles. Ve铆amos que ten铆amos a mano y pens谩bamos en alg煤n leit-motiv. Ahora estamos preparando nuestro segundo disco, as铆 que el leit-motiv es ese. Todo tiene que ver con el material nuevo que estamos sacando con la orquesta.

驴Te motiva escribir m煤sica tuya o reinterpretar m煤sica en distintos lenguajes? Al principio era un ejercicio t茅cnico. Quer铆a ver qu茅 posibilidades ten铆amos todos nosotros en hacer sonar nuestra m煤sica en formatos grandes, orquestales. El primer disco de la Laruta es un popurr铆 de canciones del Diego Ballon, m铆as y del Freddy Mendizabal. Ahora he encontrado una veta que quiero explotar. Tiene un color menos alegre, m谩s herm茅tico. Me gusta harto y no quiero, por el momento, lidiar con otros lenguajes m谩s que el m铆o, que ya es un lenguaje muy variado.

驴C贸mo traduces las expresiones musicales de otros pa铆ses y del tuyo en los arreglos que compones? Yo tengo m谩s capacidad creativa de s铆ntesis. No me interesa principalmente desarrollar un lenguaje m铆o, pero s铆 mezclar lo que se y ver qu茅 pasa. Y pasa tambi茅n que ya no lo hago de manera consciente. No s茅 hasta qu茅 punto se m谩s de m煤sicas de otros pa铆ses m谩s que la del m铆o. No me molesta no ser un profeta de mi tierra. En la 煤ltima composici贸n que hice para Laruta uso muchos recursos, aunque no sabr铆a c贸mo diferenciarlos por origen. S贸lo s茅 que estaban en mi cabeza y los saqu茅 con el fin de decir algo concreto.

驴En qu茅 momentos te llega la creatividad y c贸mo la organizas durante el proceso de concreci贸n? Para m铆 el proceso de componer dura en inspiraci贸n como unos 20 segundos: tengo una idea y digo "隆Eso es!" o, en su defecto: "隆Eureka!". Usualmente no pasa nada con eso, pero si tengo algo en vista: un concierto d贸nde podr铆a presentar algo nuevo o un concurso, me pongo a trabajar sobre eso. El resto es s贸lo trabajo t茅cnico.

驴Qu茅 artistas, orquestas o g茅neros influyeron en tu trabajo? En cuanto a recursos t茅cnicos: Andromeda Mega Express Ochestra, Gil Evans, Mar铆a Schneider, Jacob Collier, Thad Jones, Bob Brookmeyer, Gyorgy Ligeti, Gerard Grisey, George Crumb... Bach, por solo mencionar algo. En cuanto a mi forma de pensar la m煤sica, me han influido m谩s bien muchos m煤sicos y etnomusic贸logos bolivianos o que trabajaron en Bolivia: Oscar Garc铆a y Henry Stobart especialmente.

驴Qu茅 consideras que es necesario en la ense帽anza musical de los ni帽os y j贸venes, seg煤n tu experiencia pedag贸gica como maestro del conservatorio? Que canten. La 煤nica manera de desarrollar tu o铆do es manipulando material sonoro. Eso no se puede hacer si no cantas. Tambi茅n es necesario hacerles escuchar m煤sica con informaci贸n compleja desde temprano, m煤sica de todo tipo. Lo dem谩s se aprende.

