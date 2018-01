El Dakar y el desempeño de los pilotos bolivianos

Agrandar la foto + dakar 2018 Twittear El piloto español Carlos Sainz (Peugeot) se adjudicó la séptima etapa de coches del Dakar 2018, entre La Paz y Uyuni (Bolivia), y arrebató el liderato de la carrera al francés Stéphane Peterhansel (Peugeot), que perdió casi dos horas por problemas mecánicos durante el recorrido. Sainz, que antes de comenzar la etapa era segundo en la general, a más de 27 minutos de Peterhansel, completó los 413 kilómetros cronometrados de la especial del día en 4 horas, 49 minutos y 26 segundos.



Peterhansel se pasó alrededor de una hora y 45 minutos detenido a la altura del kilómetro 186 de la especial del día tras reportar problemas mecánicos de su automóvil, cuando lideraba la etapa al haber marcado el mejor tiempo en los tres primeros puntos de paso del recorrido. De acuerdo a los comentaristas de la cadena FOX en corredor derrapó en el terreno para esquivar una moto detenida. RESULTADOS MOTOS El español Joan Barreda (Honda) ganó la etapa pero llegó a la meta muy dolorido y con la rodilla izquierda lesionada por una caída en el último tramo. Barreda, que completó los 425 cronometrados de la especial del día, entre La Paz y Uyuni (Bolivia), en 5 horas, 11 minutos y 10 segundos, se fue directo a la enfermería una vez llegó al campamento del final de la etapa. Hasta el cierre de esta edición su continuidad en la la 8va Etapa que se correrá este domingo entre Uyuni y Tupiza, el tramo más largo del rally esta en suspenso. El francés Adrien Van Beveren (Yamaha) fue segundo a 2 minutos y 51 segundos de Barreda, con lo que recupera el liderato de la clasificación general, en detrimento del argentino Kevin Benavides (Honda), que fue tercero, a 8 minutos y 2 segundos. Con su tercera etapa ganada en este Dakar, Barreda sube al tercer lugar de la general, a 4 minutos y 45 segundos de Van Beveren, pero se desconoce si la lesión sufrida le permitirá seguir en carrera. En tanto que los representantes bolivianos en motos tuvieron serias dificultades para alcanzar la anhelada meta en Uyuni. El cruceño Chavo Salvatierra tuvo que abandonar la competencia tras un serio problema mecánico de su máquina. Entre tanto el crédito paceño Daniel Nosiglia declaró que corrió al menos los últimos 100 kilómetros de la etapa sin frenos delanteros sobre un terreno embarrado y gredoso. Llegó en el 13vo lugar y mantiene vivas sus expectativas para alcanzar el top 10 ya que se ubica en el puesto 12 en la general. PREVIA



Con su décima edición en Sudamérica, el Dakar 2018 habla cada vez más español, no sólo por el mayor número de participantes hispanoamericanos, sino porque este año estos son candidatos para ganar el rally en todas sus categorías. Tras las seis primeras etapas de este Dakar 2018, pilotos españoles, argentinos, chilenos, peruanos y bolivianos están en liza para llevarse el rally tanto en motos y coches, las dos grandes categorías de la prueba, como en camiones, quads y vehículos utilitarios todoterreno (UTV). Sus opciones de triunfos deberán ser refrendadas en las siete etapas restantes, donde los caminos de Bolivia y los ríos secos y pampas arenosas de Argentina marcarán un rally muy distinto al de los cinco primeros días transcurridos casi íntegramente por las dunas del desierto de Perú. En motos, el argentino Kevin Benavides (Honda) se convirtió al término de la sexta etapa en el primer argentino que lidera el Dakar, aunque mantener la primera posición en lo que queda de carrera será complicado, pues hay una decena de pilotos que le siguen muy de cerca. Entre ellos están los españoles Joan Barreda (Honda) y Gerard Farrés (KTM), tercero en el último Dakar, aunque ambos llegaron al Dakar tras superar sendas lesiones complicadas en los últimos meses. En el caso de Barreda, el piloto castellonense ha corrido los últimos días del Dakar con dolor en su muñeca izquierda, lo que le impide participar en plenitud de condiciones. Farrés está en mejor condición física y se ha planteando una carrera de menos a más donde espera dar el golpe en los próximos días, aunque sabe que es complicado, pues todos sus rivales son pilotos oficiales de Honda, Yamaha y KTM. En coches el español Carlos Sainz se juega que las próximas etapas transcurrirán por caminos, donde el madrileño se siente más cómodo que en las dunas, un escenario más propicio para el piloto galo, como demostró en las primeras cinco etapas de esta edición. El piloto boliviano Marco Bulacia está realizando una carrera inteligente ya que no ha bajado el nivel y mucho menos las expectativas de meterse entre los 10 mejores. Este sábado se ubicó en la posición 14va en la general. Los quads son asunto del chileno Ignacio Casale, quien lidera la categoría después del abandono del ruso Sergei Kariakin, quien era su principal contrincante para arrebatarle el título. Con Kariakin fuera de concurso, los pilotos que tienen opciones de impedir que Casale gane su segundo Dakar son el peruano Alexis Hernández y el argentino Pablo Copetti. El boliviano Walter Nosiglia está cumpliendo una aceptable competición y tampoco estpa lejos de meterse entre los 10 primeros en su categoría. En camiones, el argentino Federico Villagra (Iveco) ha lanzado una cruzada contra la flota de camiones rusos Kamaz, grandes dominadores de la categoría. El piloto de Córdoba, ganador de dos etapas en este Dakar, está segundo en la clasificación general, a menos de una hora del ruso Eduard Nikolaev (Kamaz), vigente campeón del rally, y busca recortar esa diferencia para coronarse en su ciudad natal.



De lograrlo, Villagra se convertiría en el primer piloto hispanoamericano en ganar el Dakar en camiones, una categoría tradicionalmente dominada por checos, holandeses y, ahora, por rusos.



La nueva categoría de los UTV también es un asunto de pilotos sudamericanos, donde los hermanos peruanos Javier y Juan Carlos Uribe, debutantes en el Dakar, están en segunda posición, a poca distancia del brasileño Reinaldo Varela.



En las 39 ediciones anteriores del Dakar, solo los españoles Joan 'Nani' Roma (2004) y Marc Coma (2006), en motos, fueron capaces de triunfar en el rally más duro del mundo.



Sin embargo, desde que el Dakar se corre en Sudamérica, Coma lo ganó cuatro veces más en moto, Roma hizo lo propio en coches, Sainz también triunfó en autos, los hermanos Marcos y Alejandro Patronelli lo ganaron cinco veces en quads y Casale venció otra vez más en la misma categoría de cuadriciclos.