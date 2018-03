¿Adiós Dakar?, el Gobierno se reunirá a fin de mes con ASO

Fotografia: La Nación Agrandar la foto + Twittear

Las constantes quejas de los pilotos por los trazados en suelo boliviano, la poca expectativa y los últimos acontecimientos en el desarrollo del Dakar 2018 dejarán fuera a Bolivia de la competencia 2019, según medios argentinos.

Sin embargo, la ministra de Culturas, Wilma Alanoca, salió al paso para asegurar que el futuro del Rally Dakar en el país "se lo define a alto nivel entre la ASO y el Gobierno y hasta el momento no se sostuvo ninguna reunión porque esa reunión está programada para fin de este mes. No hay nada oficial".

Ayer, el diario argentino El Tribuno informó que la carrera del siguiente año tendría nuevos recorridos en Ecuador.

Los medios internacionales resaltaron que los gritos de la afición de "no queremos Dakar", cuando la competencia debía entrar en La Paz, hacen que los organizadores busquen nuevos rumbos. En enero de este año, manifestantes salieron a las calles e incluso bloquearon el ingreso de una máquina en la avenida Montes, lo que desembocó en una represión policial. La molestia también se evidenció

La otra gran sorpresa para la prueba es que Argentina tampoco estaría contemplada para acoger la prueba y el punto de partida estaría en Santiago de Chile y la llegada en Cuenca, Ecuador.

La noticia surge a pesar de que Etienne Lavigne, dueño de la prueba, había manifestado este año que "podemos hacer un Chile, Argentina, Perú y Ecuador, o Chile, Argentina, Bolivia y Perú. Depende del poder político, porque sin ellos no podemos construir una nueva edición".

Incluso se llegó a hablar de la posibilidad de que la competencia pase por el Chaco, pero luego se descartó dicha opción porque en esa región no existen caminos para que la logística de la competencia se mueva. El país fue parte de la competencia más dura del planeta durante cinco ediciones. En las últimas dos ingresó toda la prueba, es decir incluidos los camiones, algo que no había pasado antes.

En 2017 la competencia también tropezó con problemas, cuando tuvo que suspenderse el tramo entre Oruro y La Paz por las fuertes lluvias que azotaron esa región.

Antes, el frío también había causado la molestia de varios pilotos, quienes incluso no quisieron partir del Salar de Uyuni con rumbo a Chile e indicaron que no había condiciones.

Con la inclusión de Chile y Ecuador en el recorrido de 2019, el Dakar tendría como puntos de partida Santiago, pasaría por Copiapó, La Serena, Antofagasta, Arica, todo eso en Chile. El ingreso a Perú sería por Tacna hacia Lima, Chiclayo, Trujillo, Piura y Sullana. Entraría a Ecuador por Macará hasta Cuenca.

