Auditoría detecta 14 debilidades en uso de fondos para los Juegos

Fotografia: comunicaciongob.bo Agrandar la foto + Twittear Un informe de Auditoría Interna, emitido el 28 de marzo, sobre la Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros del Comité Organizador de los Juegos Suramericanos 2018 (Codesur), detectó 14 deficiencias, según el informe de UAI 02/2018. Entre las vulnerabilidades están que el registro de activos tiene una fecha distinta a la del acta de entrega. Además, hay bienes recibidos que no cumplen con las especificaciones y deficiencias en la documentación de sustento del pago de viáticos. A ello se suma la falta de retención del importe correspondiente a Garantías, observaciones en el pago a consultores y en el registro de contratos. El Codesur administra un fondo de 300 millones para los Juegos. El 30 de marzo pasado se emitieron dos informes de auditoría que se limitan a expresar "una opinión sin salvedades, al no haber encontrado desviaciones a las Normas Básicas del Sistema de Contabilidad Integrada", según el informe 03/2018. Por su parte, el director del Comité Organizador de los Juegos Suramericanos (Codesur), Juan Manuel Chevarría, señaló que existe un comité técnico que se encarga de revisar todos los equipos y servicios que van entregando las empresas. "Si no cumple con todo lo solicitado, se rescinde contrato. Aunque también hay casos en los que cumplen con una parte, pero no con otra. En estos casos se intenta llegar a acuerdos con las empresas", manifestó Chevarría. Equipamiento Al menos 14 de los 223 contratos directos que hizo Codesur, desde enero a la fecha, son para la dotación de equipamiento deportivo. Esto representa una inversión de 37 millones de bolivianos, 26,5 millones se adjudicaron a la empresa Distribuidora de Servicios a través de cinco contratos. El senador Demócrata, Óscar Ortiz, señaló que esta empresa tiene algunos de los contratos más elevados en costos y es la que más se repite dentro de las contrataciones. Agregó que su registro en Fundempresa señala que su giro es "Servicios a compañías privadas e instituciones públicas". No obstante, uno de los representantes de la empresa, Sergio Gutiérrez, explicó que la misma tiene más de 20 años de experiencia y trabajó con numerosas instituciones públicas con la dotación de equipamiento deportivo. Su NIT indica: "Servicio al por mayor de equipos y maquinaria". Agregó que no sólo se encarga de la entrega del equipamiento, sino que brinda un servicio completo de capacitación y manejo de los equipos. Aseguró que todo es de marca olímpica. "Soy un exatleta, entonces sabía que se iban a requerir de ciertos servicios que nosotros podríamos brindar. Nos aproximamos en la Feria de Contrataciones y presentamos propuestas. En algunas nos aceptaron, pero en otras no", explicó Gutiérrez. Siguió: "Contrataron a otra empresa que al parecer les falló en la entrega y por eso nos llamaron a nosotros. Hicimos trabajos con la Gobernación de Santa Cruz y también para la disciplina de waterpolo del complejo acuático con la Alcaldía de Cochabamba". No obstante, el senador Óscar Ortiz indicó que "el nacimiento legal de una empresa es con el registro de Fundempresa. Entonces, su labor se debe enmarcar a lo que señala su giro". DATOS Contrataciones de bienes y servicios. Desde enero a la fecha, Codesur realizó 223 contrataciones directas para bienes y servicios que demandan una inversión de 119 millones de bolivianos. Contratación de dotación de equipamiento. La dotación de equipamiento deportivo se realiza a través de 14 contratos, los cuales son los más caros de las adjudicaciones. Suman un total de 37 millones de bolivianos. Algunos equipos necesarios para los Juegos. Entre los contratos para equipamiento están para las disciplinas: tiro deportivo, atletismo y ciclismo, boxeo, karate, taekwondo, esgrima, levantamiento de pesas, bádminton, tenis de mesa, entre otros. Contrataciones directas desde las obras. Las contrataciones directas comenzaron desde la adjudicación para la construcción de escenarios deportivos, como la Villa Suramericana. El justificativo para simplificar el procedimiento son los plazos que se tienen que cumplir con la organización de los juegos. Decretos que se usan para las adjudicaciones. El Comité Organizador de los Juegos sustenta esta modalidad en los decretos 181 y 3347. JUSTIFICAN GASTO DE BS 1,3 MILLONES EN 23 EVENTOS El director del Comité Organizador de los Juegos Suramericanos (Codesur), Juan Manuel Chevarría, explicó que los 1,3 millones de bolivianos destinados a la ceremonia del encendido de la llama Suramericana y su recorrido comprenden 23 eventos. Además de un monumento, tres antorchas, entre otras. Una de las principales observaciones que hizo el senador Óscar Ortiz es que la ceremonia del encendido de la llama suramericana tuviera un costo de 1,3 millones de bolivianos, que se pagarán a la empresa adjudicada, Arte Bolivia. Ante esta situación, Chevarría explicó que los recursos comprenden: la ceremonia de encendido, el recorrido con 23 eventos, una obra llamada "Escalera al cielo", tres antorchas y la llegada de la llama a la inauguración de los Juegos el 26 de este mes. Indicó que se está pagando 1,3 millones por toda la logística que se está empleando, el movimiento de personas, entre otros ítems.