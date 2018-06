Bolivia en los juegos Odesur

Fotografia: XI Juegos Suramericanos Cochabamba 2018 Agrandar la foto + Twittear Poco antes de la inauguración de los Juegos Suramericanos el ministro de Deportes Tito Montaño había manifestado que nuestros deportistas no son competitivos. Semejante reconocimiento podría ser leído en dos niveles. El primero que el Estado Plurinacional a pesar de fomentar el deporte con la construcción de canchas y la creación de los Juegos Plurinacionales que se disputan cada año, no tiene la suficiente capacidad para lograr que sus deportistas (la mayoría muy esforzados) logren resultados alentadores. Es decir, el ministro reconoce que su labor es irrelevante. Pero esta constatación queda corta por la reacción en bandeja de la autoridad del deporte que encendido en la llama olímpica, denunció que la fondista Geovana Irusta, hoy retirada de las competiciones internacionales, está descalificada para hablar en nombre de los atletas porque le debe unos fondos al Estado. Como se sabe, la atleta envió una carta abierta al presidente Morales, criticando la falta de políticas de apoyo al deporte. Irusta responsabilizó a Montaño por la falta de incentivos y lamentó que los atletas bolivianos lleguen a la competencia "en harapos y limosnas de los amigos, de los padres de familia y centavos en el bolsillo". Pero se debe tomar en cuenta que esta historia no es reciente. En una de nuestras primeras ediciones, la de abril de 1999, con Irusta ilustrando la portada, presentamos a Geovana que ya entonces convertida en una activista del deporte, denunciaba la falta de apoyo de las autoridades al deporte. El cruce de palabras entre la excredito del deporte y el ministro Montaño, deja al descubierto que el deporte no es una prioridad en nuestro medio. El fútbol, por ejemplo, la disciplina que más aporte recibe del Estado, no clasifica a un mundial hace 24 años. Los resultados La competencia en la que participan delegaciones de 14 países ha registrado marcas interesantes. Hasta el cierre de la presente edición, la representación boliviana arrancaba tres medallas de oro en la especialidad de Raquetbol; once de plata, de ellas tres correspondían a natación; tres a Raquetbol, dos en Atletismo, una a Basquetbol femenino, una en Boxeo, una en Tiro deportivo. La representación nacional sumaba doce medallas de bronce, cuatro en Boxeo, dos en Taekwondo, dos en Atletismo, una en Karate, una en tiro deportivo, otra en Ciclismo y la última de nuevo para el Raquetbol. Entre las disciplinas más destacadas para Bolivia está el Raquetbol, deporte en el que el país se encuentra entre los primeros puestos de torneos mundiales. La primera medalla de oro en los Juegos Suramericanos para el Raquetbol nacional fue muy significativa ya que dos bolivianos se disputaron el primer lugar del torneo. Conrrado Moscoso por Bolivia enfrentó a Mario Mercado, boliviano naturalizado que compitió por Colombia. Este no es el primer caso de la fuga de talentos en el deporte; la boliviana nacionalizada argentina María José Vargas ganó el oro olímpico dejando con la presea de plata a su oponente la boliviana Yasmine Sabja. Ante este escenario no faltaron arengas en las tribunas en contra de los deportistas se optaron por otra nacionalidad. La rechifla puso nuevamente en relieve que hay deportistas que prefieren jugar por otro país debido a la falta de incentivos y apoyo en Bolivia. El mismo que en el fondo no ha dejado de zumbar en los oídos desde que empezó el torneo. "En Basquetbol también somos buenos" dijo la integrante del seleccionado femenino de baloncesto, María Carmona tras ganar su último partido a Chile consiguiendo así la presea de Plata para Bolivia. El seleccionado celebró el triunfo y el premio económico que prometió el primer mandatario en vista de que el equipo llegó al torneo con sus propios recursos. Hay que recordar que el ministro Montaño pasado el mal momento al haber tachado de no competitivos a los atletas nacionales, también afirmó que desde su ministerio se apoyó a las federaciones que se consideraron importantes. La capitana del equipo de Rugbi expresó que no solo se trata de contar con espacios deportivos, sino de un entrenamiento adecuado, indumentaria y equipamiento deportivo, apoyo técnico, médico y alimentación. Y sobre todo que este apoyo llegue desde un principio. 620 En los Juegos Suramericanos disputados en Cochabamba, Bolivia participó con 620 atletas en 39 especialidades deportivas de las 48 habilitadas. Raquet El país se lució de lejos en raquetbol masculino y femenino. Los jugadores nacionales en este deporte compitieron con bolivianos nacionalizados que representaron a la Argentina en damas y a Colombia en varones. Bolivia logró en esta disciplina tres medallas de oro, tres de plata y una de bronce. Plata & Bronce Destaque para las medallas de plata obtenidas por Karen Torrez en natación y por la selección femenina de basquetbol. En atletismo se conquistó medallas de plata y bronce, lo mismo en boxeo y en tiro deportivo femenino (plata) y masculino (bronce). El ganador en esta especialidad dijo que compite con la misma pistola hace 10 años y que fue comprada de segunda mano. En ciclismo, karate y taekwondo también se cuenta con medallas de bronce. Medallas Durante la competencia se entregaron 6.000 medallas entre conmemorativas (a todos los atletas) y de premiación. Comentar Imprimir Enviar Articulo Comentarios sobre el artículo El contenido de los comentarios es de entera responsabilidad de los usuarios y no reflejan necesariamente la linea editorial de la revista Datos. Nombre E-mail Comentario Copie el código de seguridad: »» Enviar Comentario