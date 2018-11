Bolivia es subcampeÃ³n del mundo en el raquetbol

Fotografia: Febora Agrandar la foto + Twittear El equipo Bolivia que compiti贸 en el Mundial Junior de Raquetbol, en San Luis Potos铆, M茅xico, qued贸 en la segunda posici贸n de la clasificaci贸n general, seg煤n lo confirm贸 el titular de la Federaci贸n Boliviana, 聽Gonzalo Alcoreza. El dirigente destac贸 la obtenci贸n de ocho medallas de oro, tres de plata y cinco de bronce. "A este evento fuimos con menos deportistas que el a帽o pasado, esto por la falta de apoyo, pero igual logramos mantenernos entre los primeros", asever贸. A帽adi贸 que los mexicanos se quedaron con el primer puesto y Estados Unidos se ubic贸 por detr谩s de la delegaci贸n nacional. "Estoy contento y agradecido con los jugadores porque demostraron que 聽se puede conseguir logros. Fue 聽importante el apoyo de los padres de familia, 聽el 聽Comit茅 Ol铆mpico Boliviano (COB) y algunos amigos en particular que apoyaron al equipo", asever贸 Alcoreza. Espera que el Estado apoye a los deportistas que lograron medallas porque "se prometi贸, en alg煤n momento, que se dar铆a premios a quienes ganen 聽preseas en el exterior". En tanto, la cochabambina Valeria Centellas expres贸 su satisfacci贸n porque alcanz贸 dos coronas, una en la modalidad singles y la otra en dobles. "Esper茅 por mucho tiempo para conseguir el t铆tulo en singles, todo fue a base de dedicaci贸n y esfuerzo, en especial al trabajo que realizo desde el a帽o pasado, cuando me fij茅 metas m谩s altas", apunt贸 la deportista. Calific贸 esta gesti贸n como la mejor de su carrera deportiva, puesto que logr贸 una presea de plata en los Juegos Suramericanos, otra en el Mundial Open y dos en el torneo que concluy贸 este fin de semana. "Me siento contenta con todos los resultados que consegu铆, son importantes para m铆", acot贸 la raquetbolista. "De esta manera cierro mi etapa juvenil, no de lo m谩s satisfecho, pero s铆 muy agradecido por todo lo que me dio este deporte durante todos estos a帽os. Plata en dobles con mi compa帽ero Gerson Miranda 聽y bronce en singles. Gracias por todo el apoyo a mi mam谩 que comparte desde mi primer partido y por ense帽arme lo que es la disciplina al 100% y a mi pap谩 por ense帽arme que lo m谩s importante es crecer en lo espiritual", escribi贸 Fernando Ruiz en la red social Facebook. Sobre la temporada, el titular de la Febora afirm贸 que el calendario de actividades est谩 concluido, por lo que se viene la etapa de planificaci贸n para la siguiente temporada. "Tenemos este viernes una reuni贸n de directorio 聽en La Paz donde 聽se definir谩 el calendario y tambi茅n se har谩 una evaluaci贸n de todos los eventos de este a帽o", dijo Alcoreza. Se revisar谩 la parte de las personer铆as jur铆dicas para informar al Ministerio de Deportes. 聽 Comentar Imprimir Enviar Articulo Comentarios sobre el artículo El contenido de los comentarios es de entera responsabilidad de los usuarios y no reflejan necesariamente la linea editorial de la revista Datos. Nombre E-mail Comentario Copie el código de seguridad: »» Enviar Comentario