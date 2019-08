Bolivia llega acuartos de final en XVIII Juegos Panamericanos

Fotografia: Betty Rojas/Los Tiempos Agrandar la foto + Twittear Conrrado Moscoso y los dos equipos de dobles de Bolivia (damas y varones) consiguieron el pase directo a los cuartos de final del torneo de r√°quetbol en los XVIII Juegos Panamericanos Lima 2019. Pese a que Moscoso cay√≥ en su segundo cotejo ayer ante el ecuatoriano Jos√© Ugalde, en teor√≠a un partido f√°cil, espera rival en cuartos de final. Moscoso cay√≥ por 2-1 (15-12, 12-15 y 11-10), en un partido no apto para personas con problemas card√≠acos, por la remontada que dio Ugalde en el segundo set que ganaba el boliviano hasta el punto 7. El rival del boliviano emerger√° de la llave entre Charles Pratt (EEUU) y Luis P√©rez (Dominicana), que se desarrollar√° a las 12:00 HB. Dos horas m√°s tarde, el vencedor se medir√° con Moscoso. En dobles varones, la dupla boliviana Conrrado Moscoso-Roland Keller esperar√° hasta ma√Īana para volver al ruedo. Aguardan por conocer a su rival, que saldr√° del duelo entre Shai Manzuri-Fernando Kurzbard (ARG) y Mykel Mollet-Enier Chac√≥n (CUB), que se enfrentar√°n hoy a las 17:00 HB. De avanzar a las semifinales Conrrado-Keller, lo m√°s seguro es que se enfrentar√°n a la dupla de Andres Acu√Īa-Felipe Camacho (Costa Rica). La dupla de damas tambi√©n logr√≥ el boleto directo a los cuartos de final. Jenny Daza y Ang√©lica Barrios, pese a que sufrieron una derrota a manos de Guatemala, obtuvieron el pase a esa instancia, en la que enfrentar√°n a las norteamericanas Kejani Lawrence y Rhonda Rajsich. Este duelo ser√° ma√Īana a las 14:00 HB. De lograr avanzar a las semifinales Daza-Barrios, lo m√°s seguro es que se enfrentar√°n a la dupla mexicana Paola Longoria-Samantha Salas. Entre tanto, en singles varones, Carlos Keller deber√° buscar su pase a los cuartos de final ante el canadiense Samuel Murray, a las 10:00. De avanzar, se enfrentar√° al ganador de la llave entre Rodrigo Montoya (MEX) y Jos√© Ugalde (ECU), a las 13:00. En singles damas, pese a que Valeria Centellas y Ang√©lica Barrios lograron cerrar sus grupos como punteras e invictas, no avanzaron de manera directa a los cuartos de final. Las √ļnicas que recibieron el boleto directo fueron la boliviana-argentina Mar√≠a Jos√© Vargas y la mexicana Paola Longoria. Valeria Centellas se enfrentar√° hoy a las 12:00 HB con la boliviana-colombiana Adriana Riveros, por el pasaporte a los cuartos de final. De avanzar, el rival saldr√° del duelo entre Merynanyelly Delgado (Rep. Dominicana) y Rhonda Rajsich (EEUU). Entre tanto, Ang√©lica Barrios se enfrentar√° a la colombiana Cristina Amaya, por el pase a los cuartos, hoy a las 13:00 HB, De avanzar a los cuartos, Barrios tendr√° el partido decisivo, porque se enfrentar√° a la siempre favorita, la mexicana Paola Longoria. ¬† Las finales del torneo de r√°quetbol de los Juegos Panamericanos se disputar√°n este mi√©rcoles. ¬† Comentar Imprimir Enviar Articulo Comentarios sobre el artículo El contenido de los comentarios es de entera responsabilidad de los usuarios y no reflejan necesariamente la linea editorial de la revista Datos. Nombre E-mail Comentario Copie el código de seguridad: »» Enviar Comentario