Bolivia vibró en los Juegos Suramericanos 2018

Fotografia: Los Tiempos Agrandar la foto + Twittear Los聽 XI Juegos Suramericanos Cochabamba 2018 le confirieron progreso en infraestructura a la Llajta, adem谩s de superaci贸n en el contexto deportivo a Bolivia, porque los atletas optimizaron su desempe帽o y sobrepasaron la producci贸n de los聽 Juegos en Santiago 2014, en donde se colgaron cuatro medallas de bronce. En Cochabamba, la Verde subi贸 del puesto 12 obtenido en Chile a la casilla 10 del medallero de la und茅cima edici贸n de los Juegos celebrados en esta ciudad, con un total de 32 preseas, 4 de oro, 14 de plata y 14 de bronce. Bolivia confirm贸 su favoritismo en r谩quetbol, disciplina en la que conquist贸 tres preseas doradas, tres de plata y una de bronce. Conrrado Moscoso es el deportista m谩s destacado de la representaci贸n nacional en estos Juegos. El boliviano se colg贸 tres preseas doradas: una en singles, otra en dobles junto a Roland Keller, y la 煤ltima por聽 equipos, donde se sum贸 Carlos Keller. En damas, las bolivianas-argentinas Mar铆a Jos茅 Vargas y Natalia M茅ndez le quitaron a Bolivia las medallas de oro y se las llevaron a Argentina. Yasmine Sabja se adjudic贸 tres medallas de plata: en singles, en dobles junto a Stefanny Barrios y por equipos, al que se sumaron Jenny Daza y Valeria Centellas. La cuarta medalla de oro fue conquistada por Milton Cayoja, en mano individual de pelota vasca, quien obtuvo el t铆tulo con la rodilla lastimada. El atletismo fue la disciplina que m谩s preseas conquist贸, 9 en total, 5 de plata y 4 de bronce. Las de plata fueron obtenidas por C茅sar Fern谩ndez (10.000), 脕ngela Castro (20 km marcha), Edith Mamani (3.000 c/obs), Vidal Basco (5.000) y Aldo Gonz谩les (bala). Mientras las de bronce por Irma Vila (10.000), Ronal Quispe (50 km marcha), Yessy Apaza聽 y Jhoselyn Camargo (ambos en 3.000 c/obs). Karen T贸rrez conquist贸 tres medallas de plata en nataci贸n. En boxeo, Ever Quisbert logr贸 una de plata; mientras que Brian Fern谩ndez, Mar铆a Dur谩n y Carlos Peralta obtuvieron bronce.聽 En tiro deportivo, Jessica Velasco se colg贸 plata y Diego Cossio bronce. El baloncesto femenino fue subcampe贸n; mientras que el futsala femenino logr贸 bronce. Freddy Gonz谩les obtuvo la primera medalla (bronce) para Bolivia en ciclismo. Finalmente, en taekwondo Roc铆o Romero y Franco R铆os se colgaron bronce, al igual que Mohamed Dames en k谩rate. 聽 DATOS 35 deportes. Durante los Juegos se disputaron un total de 373 pruebas en 35 disciplinas, 16 de ellas clasificatorios a Lima 2019. 38 escenarios. En los Juegos se utilizaron 38 escenarios. Ocho de ellos se construyeron para el evento, el resto fue adecuado o refaccionado. 520 mil d贸lares. El Gobierno como premio por cada medalla entreg贸 $us 30.000 por聽 la de oro, 20.000 por la plata y 10.000 por la de bronce. 2 casos positivos. Bolivia perdi贸 dos medallas por los casos positivos de doping de Carolina Ocampo聽 (atletismo) y Rodrigo Carvajal (boxeo). 聽 LA VERDE LLEGA A LAS SEMIFINALES

A la cabeza de Mar铆a Cristina G谩lvez, que deslumbr贸 a la prensa internacional, el equipo de f煤tbol de sal贸n femenino nacional alcanz贸 el cuarto puesto en los Juegos Ol铆mpicos de la Juventud, que se celebr贸 en Buenos Aires. En semifinales cay贸 ante Portugal. La dupla femenina de v贸ley de playa compuesta por Mar铆a Fernanda Canedo y Nicole Nogales lleg贸 hasta los octavos de final. Bolivia estuvo con 18 deportistas en seis disciplinas. 聽 BOLIVIA VOLVI脫 DESPU脡S DE 26 A脩OS



El pa铆s volvi贸 a participar en los Juegos Ol铆mpicos de Invierno despu茅s de 26 a帽os en Pyeongchang 2018, con la presencia de Simon Breitfuss Kammerlander y Timo Juhani Gr枚nlund, ambos nacionalizados, que cumplieron con todos los requisitos para competir por la tricolor. La anterior participaci贸n de Bolivia fue en Albertville (Francia) en 1992. Sin Rusia en estos Juegos por la suspensi贸n por doping, el ganador fue Noruega con 14 preseas doradas. 聽 Comentar Imprimir Enviar Articulo Comentarios sobre el artículo El contenido de los comentarios es de entera responsabilidad de los usuarios y no reflejan necesariamente la linea editorial de la revista Datos. Nombre E-mail Comentario Copie el código de seguridad: »» Enviar Comentario