Brianna Lyston, la niña de Jamaica que le pisa los talones a Usain Bolt

Usain Bolt ha dominado y encendido las pistas de atletismo alrededor del mundo durante una década y como ningún otro corredor de velocidad en la historia. En los últimos diez años no ha habido una Olimpíada, mundial de atletismo o evento de élite en los que Bolt no haya sido la superestrella, aquel a quien todos han querido ver para decir "yo estuve allí cuando ganó o batió el récord". Así que fue naturalmente descorazonador escuchar que el velocista jamaiquino estaría colgando las zapatillas en 2016. Pero tal vez no hay que alarmarse, pues Jamaica parece haber encontrado su reemplazo: una niña de 12 años que se llama Brianna Lyston. Si se juzga por lo que ha logrado hasta ahora en su creciente desarrollo, Lyston bien pudiera ser merecedora de la corona de Bolt en unos años. Récord en 200 En el Campeonato de Atletismo de Niños y Niñas en Jamaica celebrado a fines de marzo, Brianna Lyston corrió la semifinal de los 200 metros en un sorprendente tiempo de 22,46 segundos y abrió una enorme brecha entre ella y las demás competidoras. Un viento favorable de 2,2 metros por segundo hizo que el registro quedara nulo, pero Lyston demostró que lo anterior no había sido casualidad, cuando corrió la final del evento, conocido como "Champs", en 23.72 segundos. Su tiempo de victoria fue 0,88 segundos por delante de su rival más cercana y apenas 2,38 segundos por debajo del récord mundial establecido por la legendaria estadounidense Florence Griffith-Joyner, en las Olimpíadas de Seúl 1988. La juvenil jamaiquina también ganó la carrera de los 100 metros en 11,86 segundos, 1,37 segundos detrás del récord mundial también impuesto por Griffith-Joyner en los mismos juegos. Curva de desarrollo Los Champs son considerados la cuna de los múltiples campeones olímpicos jamaiquinos como Usain Bolt y ShellyAnn Fraser-Pryce. Sin embargo, la curva de desarrollo de Lyston está por delante de lo que fue la de Bolt a la misma edad. Aunque el ocho veces campeón olímpico ya corría a los 12 años, también jugaba fútbol y cricket, y no se concentró de lleno en el atletismo hasta los 14. El primer registro de Bolt en los 200 metros fue de 21,81 segundos, más rápido que Lyston por 1,91 segundos pero lo logró cuando tenía 15 años, tres más que la joven corredora. Lyston fue la primera corredora en bajar de los 24 segundos en los 200 metros de los Champs, estableciendo el récord para el evento. Con anterioridad, venció por más de un segundo a los niños ganadores de la carrera de 300 metros, durante una competencia en Trinidad y Tobago, en 2015. Aunque Brianna Lyston es demasiado joven para competir en las próximas Olimpiadas en Tokio 2020, ha quedado claro que es una de las potenciales estrellas del deporte. Bolt, el hombre más rápido del mundo, anunció su retiro en octubre de 2016. Pero se escuchan rumores de que podría participar en Tokio.