Clasificar a los JJOO depende del bolsillo de los deportistas

Pasaron los Juegos Panamericanos de Lima y los deportistas ya piensan en los Juegos Ol铆mpicos de Tokio 2020. Para llegar a esta cita ecum茅nica deben competir en el exterior, lo que significa mayor inversi贸n econ贸mica, que en muchos casos sale del bolsillo de cada atleta. Los presidentes de las federaciones de atletismo y nataci贸n coincidieron en 聽afirmar que para buscar el pase los representantes nacionales deben "viajar mucho" y est谩n conscientes de los gastos que deben hacer. "La clasificaci贸n a los Juegos es complicada en el atletismo. El 50% llegar谩 por marca m铆nima y el otro 50% por ranking. 聽Ahora es como en el tenis, tienen que competir en el exterior 聽y ganar puntos. Quien no tiene plata, respaldo, no sale al exterior", dijo Marco Luque, presidente de la federaci贸n de atle tismo (FAB). Insisti贸 en que el tema econ贸mico es importante, porque las marcas m铆nimas son exigentes y la mejor opci贸n es ubicarse en una buena posici贸n del ranking internacional para llegar a los Juegos. Habl贸 del programa de apoyo estatal que tiene el denominativo de Tunkas. Asever贸 que no es lo mismo que en la anterior versi贸n del programa, "ahora da para 聽pagar a su entrenador y alimentarse". "Muchos atletas tienen que pagarse sus viajes, eso se vio en varias pruebas. Para llegar al ranking hay que ir a varios eventos", remarc贸 Luque. Uno de los deportistas que tuvo que pagar parte de su preparaci贸n para los Juegos de Lima fue el marchista Ronal Quispe, quien se entren贸 a orillas del lago Titicaca. Cont贸 que 10 d铆as de su concentraci贸n (la mitad) se cubri贸 con la beca Tunkas, pero lo restante corri贸 por su cuenta. En tanto, el presidente de la Federaci贸n Boliviana de Nataci贸n (Febona), Pedro Cervantes, considera que la clasificaci贸n a los Juegos de Tokio depende de lo econ贸mico. "En la nataci贸n carreras la clasificaci贸n es distinta y tenemos que buscar 聽competencias validadas 聽para el ranking. Todo depende de lo econ贸mico para poder asistir a ellas", indic贸. Acot贸 que existen muchos campeonatos en Sudam茅rica y Norteam茅rica; 聽la cercan铆a puede ayudar a los nadadores en el tema econ贸mico. "Lo importante es que quienes apuntan a la marca m铆nima 聽 tienen buenos sponsors", remarc贸 el dirigente. Los tenistas tambi茅n buscar谩n el pase a Tokio. El beniano Hugo Dellien, n煤mero uno del pa铆s, 聽tiene posibilidades de llegar en singles y jugar谩 en dobles con Federico Zeballos, pero deben viajar mucho.