Cocha 2018, pasan los juegos, pero dejan muchas interrogantes

Bolivia superó con creces su performance de Santiago 2014 (cuatro medallas de bronce), ya que en Cocha 2018 logró sumar 34 medallas -de las cuales cuatro son de oro- y subió en el medallero general de la duodécima posición al décimo lugar; sin embargo, no consiguió el objetivo de quedar entre los ocho primeros, meta que se fijó para estos XI Juegos Suramericanos. Cochabamba 2018 se convirtió en una de las mejores presentaciones de Bolivia en los Juegos Suramericanos, aunque todavía está muy lejos de poder igualar el tercer lugar que se consiguió en la primera edición, en La Paz 1978, con 20 preseas doradas. "Todos (los deportistas) esperábamos que después de los primeros Juegos (1978) el deporte nacional cambiaría para bien, porque finalmente contábamos con buenos escenarios deportivos, pero no fue así", dijo Marco Ramírez, uno de los medallistas de esos Juegos, quien espera que no suceda lo mismo. Todos están de acuerdo en que Cochabamba deslumbró con sus escenarios, muchos de ellos de talla mundial, y los récords que se lograron lo demuestran, pero la pregunta que sigue en el aire después de los Juegos es ¿qué sucederá ahora con esos campos deportivos?, ¿tendrán acceso los atletas?, ¿quién pagará su mantenimiento? Son interrogantes que se las trasladó a las autoridades y la respuesta fue la misma. "Se analizará la mejor forma de administrar los escenarios para el fomento y desarrollo del deporte", pero ninguno quiso comprometer que los mismos estarán 100 por ciento abiertos, ni siquiera para los atletas de élite, aunque algunas instituciones hablan de la creación de escuelas deportivas para incentivar la práctica deportiva. El fantasma de que varios de los recintos se conviertan en elefantes blancos es grande, teniendo en cuenta que el equipamiento de los mismos ya fue retirado y será almacenado en el Centro de Formación Deportiva de la Villa Suramericana. "Un estadio de atletismo sin equipamiento no sirve de nada. Es como tener una casa ultramoderna sin muebles", comentó el presidente de la Federación Atlética de Bolivia, Marco Luque. La Alcaldía de Cochabamba construyó el mejor estadio de atletismo de Latinoamérica, al que muchos quieren llegar a entrenar, pero el 90 por ciento de su equipamiento ya fue retirado, porque no es del municipio, sino del Ministerio de Deportes. El Gobierno municipal tendría que realizar un esfuerzo mayor para comprar el equipamiento respectivo y darle la funcionalidad respectiva al estadio. De por sí, el complejo acuático generará una fuerte inversión mensual al municipio de Cochabamba, porque debe pagar el financiamiento bancario que contrajo para su construcción. Sin embargo, lo que más preocupa es su mantenimiento, ya que se habla de manera extraoficial que este escenario, que cuenta con tres piscinas atemperadas, demandará un presupuesto mensual de Bs 90.000 para que funcione, porque el sistema de calefacción y filtración de agua debe funcionar 24 horas del día. Existen otros centros deportivos para los que se debe encontrar la forma de fomentar el deporte para su uso, es el caso del patinódromo construido en la zona de Coña Coña. Otra de las preocupaciones es qué pasará con los deportistas, si finalmente recibirán la atención necesaria de las autoridades. Durante el desarrollo de los Juegos, el presidente del Estado de Bolivia, Evo Morales, habló sobre la creación de un proyecto de ley para que el Estado y las asociaciones promuevan la formación sistemática y planificada de deportistas, sobre todo porque se deben usar de manera adecuada los campos deportivos. "Después de esta experiencia, haremos un proyecto de ley, donde haya activa participación entre el Estado y las asociaciones, eso nos permitirá promocionar a nuestros atletas", escribió el mandatario en su cuenta Twitter el 2 de junio. Después de que durante los últimos cuatro años los deportistas nacionales se sintieron abandonados, porque sus federaciones no consiguieron el aval del Ministerio de Deportes y, por ende, no recibieron el apoyo económico, será una buena noticia para los atletas, sobre todo con miras a los próximos Juegos Panamericanos Lima 2019. Para Lima 2019 existen varios atletas ya clasificados, el equipo masculino de ráquetbol (Conrrado Moscoso, Carlos Keller y Roland Keller), quienes ya conquistaron medallas en Toronto 2015; el cochabambino Milton Cayoja en pelota vasca, campeón en mano individual frontón; además de la sirena valluna Karen Tórrez, que consiguió tres marcas mínimas en los 50, 100 libre y 100 mariposa. MAÑANA, LOS MEDALLISTAS RECIBEN EL PREMIO ECONÓMICO Todos los deportistas que se subieron al podio durante los Juegos Suramericanos, mañana a las 7:00, serán recibidos por el presidente de Estado de Bolivia, Evo Morales, para entregarles no sólo un reconcomiendo, sino el premio económico prometido. El Primer Mandatario comprometió pagar $us 30.000 a la medalla de oro, 20.000 a la plata y 10.000 el bronce. En total, pagará $us 570.000. MINISTERIO EMPEZARÁ A HACER CUMPLIR LA LEY DEL DEPORTE El plazo para que las federaciones cumplan con su inscripción en el Registro Único feneció en marzo pasado, y aunque se amplió el límite hasta después de los Juegos 2018, una vez finalizados éstos, el Ministerio de Deportes empezará a hacer cumplir la Ley del Deporte, en la que señala que las sanciones van desde la suspensión temporal de toda actividad vinculada al deporte desde dos meses a cinco años. 