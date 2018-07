Dellien, que ingresó al top 100 de la ATP, pensó en dejar el tenis por el poco apoyo en el país

Fotografia: Agencias / Los Tiempos Agrandar la foto + Twittear El tenista boliviano Hugo Dellien compartió en sus redes sociale agradecimientos a su familia, tras haber ingresado al top 100 del ranking ATP, un logro histórico para el país; y reflexionó sobre el poco apoyo que los deportistas reciben por parte del Gobierno. "Y pensar que hace dos años había dejado el tenis de lado, "retirándome" de este sueño que lo veía cada vez más lejos, debido al poco y nada apoyo que tenemos en nuestro país, decidí volver para demostrarle a todas esas personas que no creían en que un boliviano podría estar entre los 100 mejores tenistas del mundo", escribió. Dellien recordó sus travesías para poder ahorrar dinero y participar de los torneos. También del sacrificio que significó dejar de lado eventos familiares. Dellien remarcó que su carrera no tuvo un camino fácil, pero que todo su sacrificio está dando frutos. "Ahora me siento bendecido de estar dentro de este ranking. Ahora toca seguir disfrutando de esto, tratar de ponerse nuevas metas para tratar de cumplirlos y seguir disfrutando del deporte y del tenis, dejando siempre a Bolivia en lo más alto del tenis mundial", dijo a Los Tiempos. Ayer la ATP dio el informe oficial y sitió al tenista en el puesto 100, tras subir 6 escalones. Este logro es histórico para Bolivia ya que sólo Mario Martínez llegó a ser el 35 del mundo en 1983. El tenista boliviano no para ni un día, hoy ganó (7-5, 3-0) al ucraniano Vladyslav Manafov en el Challenger de Sopot. Dellien, de 25 años, nació el 16 de junio de 1993 en Trinidad, Beni, departamento que le hizo muchos reconocimientos por ser el mejor deportista de la región y el país en la actualidad del tenis boliviano. Comentar Imprimir Enviar Articulo Comentarios sobre el artículo El contenido de los comentarios es de entera responsabilidad de los usuarios y no reflejan necesariamente la linea editorial de la revista Datos. Nombre E-mail Comentario Copie el código de seguridad: »» Enviar Comentario