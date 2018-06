El boliviano Ever Quisbert logra plata en boxeo

Fotografia: Mauricio Rocabado / Los Tiempos Agrandar la foto + Twittear Por decisión unánime de los jueces, el colombiano Camilo Salcedo ganó el combate ante el boliviano Ever Quisbert por la final en la división +91 kilogramos, de la categoría Superpesado, hoy al finalizar la tarde en el coliseo Municipal de Punata en el cierre de esta disciplina en los Juegos Suramericanos Cochabamba 2018. Pese a los intentos de Quisbert, de 29 años, por atravesar la defensa del colombiano no tuvo el espacio para lanzar un golpe directo y descargar la potencia de su derecha. En contrapartida, la zurda de Salcedo (25) se encontró con el rostro del púgil local con irregularidad durante los tres asaltos, siempre manteniendo la distancia para no dar lugar al desarrollo del boxeo del anfitrión. Al final, Quisbert obtuvo un 5-0 con el siguiente puntaje en las tarjetas: 30-26, 30-27, 30-27, 30-26 y 30-26. El visitante mantuvo la calma, distribuyó mejor el desgaste físico en los tres asaltos, fue preciso en los golpes, sacó ventaja del alcance de sus brazos y de los 15 centímetros por encima de la estatura de Quisbert. Comentar Imprimir Enviar Articulo Comentarios sobre el artículo El contenido de los comentarios es de entera responsabilidad de los usuarios y no reflejan necesariamente la linea editorial de la revista Datos. Nombre E-mail Comentario Copie el código de seguridad: »» Enviar Comentario