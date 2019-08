Equipo Bolivia cierra su mejor participación

Fotografia: Betty Rojas/Los Tiempos Agrandar la foto + Twittear Los XVIII Juegos Panamericanos Lima 2019 bajaron el tel贸n anoche en medio de una fiesta, con un Equipo Bolivia que vivi贸 su propio festejo al cerrar su mejor participaci贸n con cinco medallas, en la cima de ellas la primera presea dorada de su historia. El r谩quetbol, tal como sucedi贸 en ediciones pasadas de los Juegos Panamericanos, no defraud贸 y fue la disciplina que m谩s medallas cosech贸 en Lima 2019, cuatro de las cinco obtenidas. Bolivia debut贸 en los Juegos Panamericanos en Winnipeg 1967 y despu茅s de 13 participaciones no hab铆a podido subirse a lo m谩s alto del podio hasta Lima 2019. Su primera medalla la consigui贸 en La Habana 1991, la de plata con el taekwondista William Arancibia. En Santo Domingo 2003 sum贸 dos de bronce con el karateca Luis Bol铆var y el ciclista Benjam铆n Mart铆nez. En Guadalajara 2011 entr贸 en acci贸n el r谩quetbol y Bolivia sumo dos de bronce con Mar铆a Jos茅 Vargas y el equipo femenino conformado por Carola Loma y Jenny Daza. En Toronto 2015 el tr铆o Conrrado Moscoso, Roland Keller y Carlos Keller sumaron las tres medallas para Bolivia, una de plata en dobles con Conrrado y Roland y dos bronces con Moscoso en singles y por equipos.聽 Hasta ese momento se convert铆a en la mejor participaci贸n, pero ahora fue superada con creces en Lima 2019. En esta edici贸n, los tres jugadores, adem谩s de Kadim Carrasco que fue como suplente, volvieron a llevarse tres medallas. Moscoso repiti贸 la presea de bronce en singles y en dobles Conrrado y Roland volvieron a quedarse con el sabor amargo de caer en la final y conformarse con la plata. Pero ese dolor fue borrado en su totalidad por聽 la medalla de oro que conquistaron en el torneo por equipos. A estas preseas se suman la tambi茅n hist贸rica medalla de plata lograda por los hermanos Noelia y Federico Zeballos, en dobles mixtos del tenis lograda este a帽o. Nunca antes un deportista nacional hab铆a logrado subirse al podio en el tenis ni siquiera accediendo a una semifinal, pero lo conseguido por los Zeballos entra tambi茅n en la historia del deporte nacional. Federico y Boris Arias accedieron a la semifinal y aunque no lograron clasificar a la final聽 ni tampoco sumar la presea de bronce, fue un desempe帽o destacado por propios y extra帽os y victorioso para el tenis. Finalmente, la medalla de bronce lograda por el equipo de damas en r谩quetbol completa las cinco preseas de Bolivia en Lima 2019. Valeria Centellas, Ang茅lica Barrios y Jenny Daza accedieron a la semifinal, pero no pudieron avanzar m谩s. Para Daza es la segunda presea de bronce por equipos. "Demostramos que se puede. Quisi茅ramos inspirar a que los m谩s j贸venes contin煤en y se animen a perseguir sus sue帽os. Nosotros tambi茅n continuaremos en busca de m谩s", dijo Roland Keller, despu茅s de la haza帽a. Aunque no lograron colgarse un metal en otros deportes,聽 algunas participaciones en Lima 2019 fueron muy meritorias y por dem谩s destacadas. El joven fondista Vidal Basco hizo ilusionar en los 10.000 metros planos. Logr贸 no s贸lo pelear palmo a palmo con potencias como Estados Unidos y Brasil, sino que consigui贸 un meritorio cuarto lugar con una marca con la que destroz贸 su propio r茅cord nacional. Karen T贸rrez, que contin煤a haciendo historia en la nataci贸n boliviana, en Lima 2019 no logr贸 esa ansiada medalla ni la marca m铆nima a Tokio 2020 (se qued贸 a cinco cent茅simas) y se convirti贸 en la primera mujer boliviana en acceder a una final "A" en unos Juegos Panamericanos en esta disciplina. Karen lo hizo en los 100 y 50 libre. En ambas pruebas la sirena termin贸 sexta. La marchista 脕ngela Castro estuvo a poco m谩s de un minuto de conseguir la marca m铆nima para Tokio 2020, en los 20 km. Castro qued贸 en el quinto lugar en la prueba. "Estos resultados son sencillos de graficar. Si nuestros atletas tuvieran los recursos que tienen en otros pa铆ses,ser铆a diferente. Es s贸lo cuesti贸n de mirar al entorno:聽 los atletas (de otros pa铆ses) entrenan los 365 d铆as porque tienen una asignaci贸n, tienen un head coach que controla eso, tienen聽 un equipo metodol贸gico. Para eso se necesita inversi贸n", dijo聽 Marco Arze, presidente del Comit茅 Ol铆mpico Boliviano (COB). Para el dirigente ol铆mpico estos resultados impulsar谩n a que se pueda conversar con el Gobierno e iniciar un Plan de Alto Rendimiento. "Se deber铆a tener no s贸lo las concentraciones fuera, que son parte del proceso, pero hay varios temas que conciernen al alto rendimiento. No s贸lo (deben haber) concentraciones, (tambi茅n) los pasajes para todos los eventos. Por ejemplo, estos chicos con los que compiten, como los de Estados Unidos, M茅xico est谩n entre 10 a 20 torneos anuales internacionales, los nuestros hacen un gran esfuerzo familiar. 脷ltimamente se crearon los Tunkas, pero esto tiene que ser sostenible y de mayor envergadura", manifest贸 Arze. 聽 MOSCOSO VUELVE A SER ABANDERADO El raquetbolista chuquisaque帽o,聽 Conrrado Moscoso, volvi贸 a ser el encargado de llevar la bandera de Bolivia en la Clausura de los Juegos Panamericanos Lima 2019. Moscoso fue el atleta boliviano m谩s laureado en Lima 2019: se llev贸 tres medallas, de聽 oro, plata y bronce. Anoche ,en la Clausura, fue la cuarta vez que el deportista port贸 la bandera, tercera en el cierre de un evento. Tras la clausura la mayor铆a de los atletas, entre ellos los raquetbolistas, iniciaron el viaje de retorno a Bolivia para continuar con sus competencias. 聽 QUISPE NO PUDO TERMINAR LA PRUEBA DE LOS 50 KM El marchista boliviano Ronal Quispe no pudo finalizar la prueba de los 50 km, porque fue descalificado aproximadamente despu茅s de los 35 km. El marchista se ubic贸 en la novena posici贸n desde el primer kil贸metro, ah铆 se mantuvo a un ritmo constante, en busca de aproximarse a la marca m铆nima para los Juegos Ol铆mpicos Tokio 2020. Quispe llegaba a la prueba con una marca de 4h02'02", como su mejor registro, pero con 4h21'35" como su mejor tiempo del a帽o. Su objetivo era acercarse a las 3h50' que es la m铆nima para los Juegos Ol铆mpicos 2020 o por lo menos hacer puntos en el ranking. El marchista tuvo tres amonestaciones, para luego ser penalizado con cinco minutos y ya despu茅s cuando volvi贸 con la desclasificaci贸n por flotar. La misma suerte corrieron Bernardo Barrondo (GUA), Cristian Chocho (ECU), Isacc Palma (M脡X) y Jorge Ruiz (COL). La prueba fue tan exigente que ni Barrondo, medalla de plata ol铆mpica de Londres 2012, logr贸 finalizarla. El campe贸n fue el ecuatoriano Claudio Villanueva, con una de 3h50'01".