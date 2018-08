Equipo boliviano participará en Mundial Open de Raquetbol sin apoyo gubernamental

Fotografia: José Rocha/Los Tiempos Agrandar la foto + Twittear Atletas que se quejan por la falta de apoyo financiero de parte del Gobierno es una historia sin final. La Federación Boliviana de Ráquetbol (Febora) y el Ministerio de Deportes escriben estos días un nuevo episodio de esta triste novela. Sucede que la entidad que aglutina a los raquetbolistas nacionales pidió respaldo económico al vicepresidente Álvaro García Linera, y éste derivó la solicitud al despacho del ministro de Deportes, Tito Montaño, quien admitió al # 1 que no hizo efectivo el apoyo monetario para que seis deportistas concurran al Mundial Open, a celebrarse en San José, Costa Rica, amparado en la reglamentación de la Ley del Deporte que entró en vigencia el 15 de marzo de 2017. El chuquisaqueño Conrrado Moscoso, los cruceños Roland y Carlos Keller y Jenny Daza, además las cochabambinas Yasmine Sabja y Valeria Centellas integran el equipo boliviano que buscará subir al podio en el certamen que comienza este viernes y se extiende hasta el domingo 19. Gonzalo Alcoreza, titular de Febora, criticó la actitud del ministro Montaño calificándolo como "enemigo del deporte", porque continuamente pone obstáculos a las diferentes federaciones nacionales cuando éstas tocan la puerta de esa repartición en busca de respaldo financiero. "Es pura pantalla lo que él (ministro Montaño) hace", señaló Alcoreza, con relación a las exigencias que ha impuesto el Estado para que una federación nacional se acredite al Ministerio de Deportes y pueda recibir apoyo económico. El dirigente explicó que los deportistas solventarán sus gastos porque tampoco la Febora cuenta con recursos para ayudarlos. En el caso de los hermanos Keller y Daza, además de Moscoso, las autoridades políticas de sus departamentos solventarán los gastos de los pasajes hasta la sede de la competición, mientras que a las vallunas Sabja y Centellas les cerraron las puertas de la Gobernación y la Alcaldía, por lo que cubrirán en su totalidad sus egresos. Alcoreza comentó que el presupuesto para que viaje la delegación asciende a $us 16.030, cifra que solventará pasajes, hospedaje, alimentación e inscripción. Réplica del ministro "No me preocupan las declaraciones del señor Alcoreza por la calidad de dirigente que es", señaló el ministro de Deportes Tito Montaño, quien además cuestionó la actitud del directivo porque antes de los Juegos Suramericanos dijo que "no necesitaba la ayuda del Ministerio de Deportes". Montaño reiteró que su despacho sólo otorgará ayuda económica a las federaciones que estén acreditadas a la repartición que dirige, como manifiesta la Ley del Deporte. La autoridad aclaró que no se trata de problema económico, sino institucional, ya que las entidades deportistas, excepto la de ajedrez y taekwondo, no iniciaron las gestiones ante el Ministerio de Autonomías para ser reconocidas por su despacho. CENTELLAS ASPIRA LLEGAR A SEMIFINALES La raquetbolista Valeria Centellas tiene dos competiciones internacionales al frente: el Mundial Open de Costa Rica y el Mundial Junior de México. La deportista dijo que para concurrir a esos dos certámenes sus padres erogarán aproximadamente $us 4.000. "Recurrimos, junto a Yasmine (Sabja), a la Gobernación y la Alcaldía de Cercado para que nos apoyen con los pasajes, pero no tuvimos respuesta positiva, por lo que viajamos con nuestro dinero", señaló Centellas. La deportista dijo que aspira a alcanzar las semifinales en el torneo ecuménico, en donde competirá en la modalidad de dobles, junto a Sabja. Comentar Imprimir Enviar Articulo Comentarios sobre el artículo El contenido de los comentarios es de entera responsabilidad de los usuarios y no reflejan necesariamente la linea editorial de la revista Datos. Nombre E-mail Comentario Copie el código de seguridad: »» Enviar Comentario