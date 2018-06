Gobierno premia a 59 medallistas de los Juegos Suramericanos

Fotografia: ABI Agrandar la foto + Twittear El presidente Evo Morales premió hoy a 59 deportistas que lograron medallas de oro, plata y bronce en los Juegos Suramericanos "Cocha 2018" con un total de 570.000 dólares. "Cumplimos con nuestra tarea de premiar, este reconocimiento por su esfuerzo, esperando que sigan preparándose y sean además de eso como ejemplo para nuevas generaciones", dijo en el acto que se desarrolló en Palacio Quemado. El Gobierno entregó 10.000 dólares a la medalla de bronce, que fueron 15; 20.000 dólares a la de plata, 15 también y 30.000 dólares a la de oro que sumaron cuatro. Morales manifestó que sorprendió la participación de los deportistas en los Suramericanos de este año, que se realizaron entre el 26 de mayo y 8 de junio en el departamento central de Cochabamba, tomando en cuenta los resultados que obtuvo Bolivia en anteriores eventos deportivos. Citó, por ejemplo, que en 2002 en Brasil se ganó nueve medallas; en 2006 en Argentina, siete medallas; en 2010 en Colombia, 11; en 2014 en Chile, cuatro; mientras que en 2018 se consolidaron 34 medallas para Bolivia. Aseguró que está convencido de que la "disciplina" es lo más importante para un deportista que pretende representar al país, al margen de los campos deportivos y el apoyo técnico. El presidente indicó que siente que por primera vez el Estado participa en la parte deportiva, pues a la fecha se construyeron 11.775 escenarios deportivos en todos los departamentos del país, muchos no reglamentarios. Anunció que los campos deportivos que se construyeron para los Suramericanos "Cocha 2018" serán administrados por el Gobierno mediante el Ministerio de Deportes, para evitar que se cobre por su uso porque el deporte es un "derecho humano". El jefe de Estado pidió a los medallistas organizarse para sugerir cómo se puede mejorar, ampliar los espacios deportivos en el país y fortalecer a los atletas en su preparación. "Atletas un día me piden reunión cuando tengan esto debe hacer para mejorar campos y formación", mencionó. Adelantó que el siguiente año en los Juegos Panamericanos la actual premiación se repetirá y reiteró que se realizan gestiones para que esos juegos en 2027 se realicen en Bolivia. Por su parte, la deportista abanderada Karen Torrez, quien logró tres medallas de plata en la disciplina de natación, agradeció por los premios que dijo "comenzarán un nuevo camino para el deporte de élite". Además, demandó estrategias de apoyo para superar las 100 medallas en los siguientes años. Comentar Imprimir Enviar Articulo Comentarios sobre el artículo El contenido de los comentarios es de entera responsabilidad de los usuarios y no reflejan necesariamente la linea editorial de la revista Datos. Nombre E-mail Comentario Copie el código de seguridad: »» Enviar Comentario