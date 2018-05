Irusta se siente amedrentada tras acusación del Montaño

Fotografia: Geovana Irusta y Tito Montaño. Fotos: FB y Ministerio de Deportes. Agrandar la foto + Twittear Las falta de apoyo a los deportistas bolivianos desató una polémica entre la multicampeona Geovana Irusta y el ministro de Deportes, Tito Montaño. La autoridad aseveró que la marchista tiene deudas con el Estado y ella calificó esa reacción como "bajeza" y manifestó que se siente amedrentada. El entredicho surgió por una carta que escribió Irusta al presidente, en la cual reprocha a Montaño por la situación de desamparo de los deportistas bolivianos. "Desde que el actual Ministro de Deportes asumió el cargo, el deporte y los deportistas hemos sido y somos maltratados, ignorados y despreciados por un ignorante importante que dirige sin saber nada de deporte", escribió. Montaño respondió que Irusta "tiene deudas de recursos que se han entregado a la Federación Atlética de Bolivia durante gestiones antes de 2014", aunque no precisó una cifra. El Ministro agregó que ahora se trabaja para todos los sectores y no simplemente para "privilegiados que permanentemente han recibido recursos y tienen cuentas pendientes desde hace varios años". Irusta, en entrevista con ERBOL, afirmó que el Ministro recurre a los ataques cuando se le dice las verdades sobre la situación del deporte boliviano. Recordó que cuando deportistas denunciaron la falta de apoyo, Montaño respondió que los atletas bolivianos no son competitivos; y cuando ella hizo la carta, la autoridad la acusa de deudora. "Es su forma de defender, de cubrir su incapacidad , ahora hace las veces de contador, creo que Tito está desvariando, porque me amenaza al hacer estas declaraciones, me está amenazando, me está amedrentando. Me siento amenazada, amedrentada, y está haciendo mal uso y abuso de su autoridad", manifestó la atleta. "Cuando le digo las verdades, me ataca de esta manera", agregó.. Respecto a la presunta deuda, Irusta sostuvo que está muy tranquila, puesto que hizo todo su descargo y no tiene pliegos de cargo. Señaló que el Ministro tendrá que probar su acusación, pero ella puede demostrar el uso de los recursos que recibió con las medallas que tiene. Comentar Imprimir Enviar Articulo Comentarios sobre el artículo El contenido de los comentarios es de entera responsabilidad de los usuarios y no reflejan necesariamente la linea editorial de la revista Datos. Nombre E-mail Comentario Copie el código de seguridad: »» Enviar Comentario