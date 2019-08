Karen TÃ³rrez continÃºa haciendo historia en la nataciÃ³n boliviana

Fotografia: CBN Agrandar la foto + Twittear La sirena Karen T贸rrez volvi贸 a inscribir su nombre en la historia de la nataci贸n nacional, al convertirse en la primera mujer boliviana en lograr clasificarse a la final "A" en unos Juegos Panamericanos, en Lima 2019. T贸rrez compiti贸 ayer en los 100 metros estilo libre. Fue parte de la serie 2 de clasificaci贸n y termin贸 en la tercera posici贸n con un tiempo de 57"19. Aunque no es su mejor marca personal, la nadadora nacional obtuvo el boleto a la final "A" en la que se pelea por las medallas. "Muy feliz por clasificar a mi primera final 'A' en los Juegos Panamericanos. Fue una prueba muy dura, pero consegu铆 estar entre las primeras ocho", dijo T贸rrez tras la haza帽a. A Karen T贸rrez le encanta romper hitos en la nataci贸n boliviana. Fue la primera en bajar el minuto en los 100 libre (en piscina corta y ol铆mpica), fue la primera en lograr una medalla en un torneo sudamericano absoluto (bronce en el 2015), fue la primera en lograr la marca m铆nima a unos Juegos Ol铆mpicos (R铆o 2016), tambi茅n fue la primera mujer en ganar una serie de clasificaci贸n en unos Juegos Ol铆mpicos. Ahora suma un hito m谩s en la nataci贸n boliviana. En la final T贸rrez finaliz贸 sexta en la final, con un tiempo de 56"59, con el que qued贸 a 45 cent茅simas de su r茅cord nacional absoluto, que es de 56"14, logrado en los Juegos Bolivarianos Santa Marta 2017. La sirena boliviana, que en la ma帽ana hizo 57"19, esperaba que en la final disputada anoche bajara los 56 segundos y lo consigui贸. Hoy su prueba estrella La prueba estrella de Karen T贸rrez son los 50 libre. Hoy a las 12:02 HB entrar谩 en acci贸n en la segunda serie de clasificaci贸n. Su mejor tiempo es 25"00, r茅cord absoluto boliviano y r茅cord bolivariano. T贸rrez espera m铆nimamente igualar esa marca o mejor a煤n bajarla, para a lograr una de las m铆nimas para las Olimpiadas Tokio 2020. "La prueba en la que tengo m谩s posibilidades es los 50 libre, una prueba bastante peleada. Espero lograr la marca m铆nima para Tokio, ya sea la 'B' o la 'A', aunque, claro, prefiero que sea la 'A', pero ya logrando la 'B' es un paso, porque quedar铆a todav铆a casi un a帽o para los Juegos Ol铆mpicos", se帽al贸 la nadadora. La marca m铆nima "B" para Tokio 2020 en los 50 libre es de 25"51 y la "A" es de 24"77. "La idea es conseguir aunque sea la marca 'B', para ya de cierta manera ir asegurando la plaza para los Juegos", finaliz贸. Quintanilla debuta hoy El nadador cruce帽o Jos茅 Quintanilla debutar谩 hoy en los Juegos Panamericanos Lima 2019. Quintanilla competir谩 a las 12:14 HB en la tercera serie de clasificaci贸n de los 50 libre. Quintanilla, al igual que T贸rrez, busca conseguir la marca m铆nima para Tokio 2020. El nadador nacional tiene como mejor registro en esta prueba los 23"13, r茅cord nacional absoluto, pero para lograr su boleto a Tokio debe lograr bajarlo a煤n m谩s, ya que la marca "B" es de 23"13 y la "A" es de 22"67. Quintanilla, al igual que T贸rrez, es el primer nadador boliviano en haberse clasificado con marca a unos Juegos Ol铆mpicos (R铆o 2016). 聽 "Mis padres siempre est谩n conmigo cuando compito. Ellos ya hicieron un ciclo ol铆mpico tambi茅n", coment贸 T贸rrez. 聽 DOS OPCIONES DE MEDALLAS El pelotari Jos铆as Bazo no quiere volver a casa con las manos vac铆as. Hoy tendr谩 la oportunidad de que Bolivia vuelva a sorprender con la pelota vasca en un torneo internacional. Bazo no pudo avanzar a la final tras caer en las semifinales ante M茅xico, pero a煤n tiene la chance de conquistar una medalla de bronce en la prueba de mano individual. Bazo se enfrentar谩 al brasile帽o Filippe Otheguy desde las 11:00 HB, en pos de colgarse la medalla de bronce. Ecuestres El binomio Daniel Bedoya / Quattro hoy tendr谩 la oportunidad de luchar por subirse al podio en la prueba de salto individual en la disciplina de ecuestres. Despu茅s de tres rondas clasificatorias, Bedoya logr贸 clasificarse a la final con un total de 24 faltas. Hoy buscar谩 quedar con cero faltas para poder colgarse una presea en Lima 2019. Dos m谩s en acci贸n El tiro con arco y el golf entraron en acci贸n ayer en Lima. En el tiro con arco, la boliviana mejor ubicada fue Ebe Fern谩ndez, con 592, en el puesto 25, de 32. Avanzaron a cuartos de final, pero pedieron ante M茅xico. En el golf, Luciana Calbimonte fue la mejor ubicada tras la primera jornada, quedando en el puesto 25, entre 32, con un total de 77 golpes. Mar铆a Jos茅 Savoca termin贸 煤ltima con 83 goles. El torneo finaliza el domingo 11 de agosto. 聽 CASTILLO SE FOGUEA DE CARA AL MUNDIAL JUVENIL Gabriel Castillo, de 18 a帽os, debut贸 en los Juegos Panamericanos Lima 2019. El juvenil compiti贸 en los 100 espalda, prueba en la que termin贸 en el octavo puesto en la serie 2. Castillo hizo un tiempo de 1'00"12 sin poder igualar su mejor registro, que es de 58"57, r茅cord nacional absoluto. "Esta competencia me sirve de mucho para el Mundial Juvenil de Hungr铆a, en el que competir茅 la siguiente semana", dijo Castillo. El nadador cruce帽o lament贸 que hace unos cinco a帽os las autoridades departamentales decidieran destruir la piscina ol铆mpica con la que contaban en su ciudad Santa Cruz, con la promesa de construir una nueva, algo que a la fecha no se concret贸, motivo por el que 茅l y todos los nadadores cruce帽os deben entrenar en una piscina de 25 metros, cuando las competencias internacionales son en la de 50. "Eso afecta en nuestro entrenamiento, porque es mucho m谩s la distancia, ya que en una piscina corta para los 100 espalda das cuatro vueltas, pero ac谩 son dos nom谩s. Sin embargo, eso no es excusa. Ahora debo pensar en el Mundial", dijo Castillo, quien esperaba por lo menos igualar su mejor tiempo y no quedar tan lejos del mismo. 聽 Comentar Imprimir Enviar Articulo Comentarios sobre el artículo El contenido de los comentarios es de entera responsabilidad de los usuarios y no reflejan necesariamente la linea editorial de la revista Datos. Nombre E-mail Comentario Copie el código de seguridad: »» Enviar Comentario