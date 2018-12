Lo mÃ¡s destacado del deporte en 2018

Agrandar la foto + Agrandar la foto + Agrandar la foto + Agrandar la foto + Agrandar la foto + Twittear Champions League El f√ļtbol espa√Īol gan√≥ las √ļltimas cuatro ediciones de la Liga de Campeones -tres el Real Madrid y una el Barcelona-, este a√Īo el dominio no dej√≥ de ser espa√Īol. La final una vez m√°s fue de los gal√°cticos que ganaron la final al Liverpool ingl√©s por 3 goles a 1 en Kiev (Ucrania) el 26 de mayo. Mundial de Rusia Como sucede cada cuatro a√Īos, el planeta deportivo contuvo el aliento con el Mundial de F√ļtbol. Todas las miradas apuntaron a Rusia, el pa√≠s m√°s grande del mundo que se constituy√≥ en el anfitri√≥n del evento. Faltaron equipos como Italia, Holanda o Chile, pero s√≠ estuvieron presentes las dos grandes estrellas del deporte, el argentino Lionel Messi y el portugu√©s Cristiano Ronaldo, y varios de los favoritos de siempre que esta vez no acabaron entre los mejores. Alemania, defensor de la Copa del Mundo disputada en Brasil cuatro a√Īos atr√°s (2014) no pas√≥ la fase de grupos y acab√≥ desclasificada prematuramente, pero los renovados Brasil y B√©lgica llegaron con el cartel de favoritos. Un escal√≥n por detr√°s, selecciones como Argentina, Inglaterra, Uruguay y Portugal buscaron dar el golpe. Pero indudablemente la gran sorpresa fue Croacia que con suerte y garra disput√≥ la final frente a una casi invencible Francia. Un memorable partido en el que los galos se alzaron con la victoria por 4 goles a 2. Fue el 14 de junio al 15 de julio en Mosc√ļ. Tenis

El tenis vivi√≥ un 2017 inesperado e inolvidable. El espa√Īol Rafael Nadal y el suizo Roger Federer se repartieron los cuatro Grand Slams, pero fue dif√≠cil para ellos repetir la haza√Īa en un 2018, en su camino se interpuso el serbio Novak Djokovic que acab√≥ el a√Īo como el gran vencedor de varios torneos y volvi√≥ a ocupar el podio del n√ļmero 1 del deporte blanco. Fue el a√Īo de la consagraci√≥n de una nueva generaci√≥n de estrellas del tenis muchos de los que por primera vez anotaron sus nombres entre los grandes. La clasificaci√≥n de la ATP cerr√≥ con el tenista Serbio como n√ļmero 1, Rafael Nadal (2), Roger Federer (3), Alexander Zverev (4) y Mart√≠n del Potro (5). Copa Libertadores El torneo de clubes m√°s importante del f√ļtbol sudamericano acab√≥ en un esc√°ndalo extradeportivo entre los finalistas argentinos del torneo Boca Juniors y River Plate. La primera final que se jug√≥ en la Bombonera, la cancha de Boca, paraliz√≥ al gran Buenos Aires. El resultado se dividi√≥ a 2 goles por lado y hac√≠a presagiar una disputad√≠sima revancha para conocer al nuevo campe√≥n dos semanas despu√©s en el estadio de River. Ese encuentro sin embargo fue suspendido por un feroz ataque contra el bus que transportaba a los jugadores de Boca Juniors. Sin garant√≠as para definir ese partido en la cancha de River Plate la final se disput√≥ el 9 de diciembre en el Santiago Bernab√©u de Madrid favoreciendo el resultado a los millonarios por 3 goles a 1. Temporada de F√≥rmula Uno Despu√©s de una temporada de cambios en la m√°xima categor√≠a, 2018 depar√≥ otra batalla entre el brit√°nico Lewis Hamilton (Mercedes) y el alem√°n Sebasti√°n Vettel (Ferrari), no solo por el campeonato de pilotos, sino porque quien consegu√≠a el campeonato igualar√≠a los cinco del legendario argentino Juan Manuel Fangio y solo tendr√≠a al frente los siete del germano Michael Schumacher en el horizonte. A esta competencia se sumaron los dos conductores de Red Bull, el australiano Daniel Ricciardo y el holand√©s Max Verstappen, que demostraron el talento para pelear por la punta, aunque necesitaban un monoplaza a su altura. Al final de la temporada el brit√°nico se hizo con el campeonato de pilotos con 408 puntos, seguido de su archirrival el alem√°n Sebasti√°n Vettel con 320, Kimi Raikkonen termin√≥ 3ro con 251 puntos y el 4to lugar fue para el arriesgado y brillante piloto alem√°n Max Verstappen con 249.