Moscoso reina en el Grand Slam Open Bolivia American Iris

Fotografia: Martín Numbela/Los Tiempos Agrandar la foto + Twittear "Querer es poder" reza una viejo adagio que se acopla exactamente a la gesta de Conrrado Moscoso, quien conquistó el título de singles en el Grand Slam Open Bolivia American Iris, que bajó el telón ayer en el complejo deportivo de Sarco. Alcanzar esa proeza no fue nada fácil, porque el raquetbolista boliviano tuvo que bregar bastante para someter (2-1) al estadounidense Rocky Carson, número dos en el ranking del Tour Internacional de Ráquetbol (IRT, por sus siglas en inglés). Moscoso comenzó perdiendo el primer set (6-15) después de ir en ventaja en los primeros minutos de la contienda (5-0). El norteamericano sacó réditos de las yerros que tuvo el chuquisaqueño en el primer capítulo del juego. El cambio de estrategia para afrontar la segunda cancha le confirieron buenos resultados a Moscoso, puesto que salió airoso (15-14) en base a un juego más rápido y con lanzamientos mortíferos, que dejaron mal parado a Carson y generando que el pleito se dirima en un tercer set. El tercer episodio del encuentro fue no apto para cardiacos, simplemente porque podía pasar cualquier cosa. Sin embargo, Moscoso, amparado en la fe que le tiene al señor de Maica, mantuvo el ritmo de juego que tuvo en la segunda parte, para asestarle un duro golpe al número dos del ranking de la IRT. Con un resultado concluyente (11-2), el boliviano cerró el partido, generando el delirio de los aficionados en las abarrotadas graderías del complejo de Sarco. Vargas reina en damas La boliviana-argentina María José Vargas se coronó en singles damas tras vencer 3-1 (11-8, 10-12, 11-13, 11-3, 11-9) a la mexicana Samantha Salas. La victoria permite a Vargas ascender a la tercera ubicación del ranking mundial de la Ladies Professional Racquetball Tour (LPRT).  LA DEVOCIÓN DEL JUGADOR BOLIVIANO Conrrado Moscoso volvió a jugar con los pañuelos del señor de Maica. Antes de ingresar al campo de juego se persignó besándolos y después los acomodó en la cintura de su pantalón corto. "La fe mueve montañas" María José Vargas estuvo acompañada de su esposo Pablo Grando y su hija María Victoria.  OPINIONES "Estoy muy feliz por haber obtenido el título en casa. Me saqué la espina porque pude vencer a Rocky Carson, que es un buen jugador". Conrrado Moscoso. Bolivia "Muy contenta por haber ganado por primera vez el título en el Tour. El apoyo del público fue importante para que pueda vence a la mexicana (Samantha) Salas". María José Vargas. Argentina  Comentar Imprimir Enviar Articulo Comentarios sobre el artículo El contenido de los comentarios es de entera responsabilidad de los usuarios y no reflejan necesariamente la linea editorial de la revista Datos. Nombre E-mail Comentario Copie el código de seguridad: »» Enviar Comentario