Moscoso y Keller van por el oro en el ráquetbol panamericano

Fotografia: Marcelo Iturriaga / Los Tiempos Agrandar la foto + Twittear Bolivia asegur贸 una medalla de plata en dobles varones y sum贸 una de bronce en singles en el torneo de r谩quetbol, en los XVIII Juegos Panamericanos Lima 2019. Con estas medallas, el Equipo Bolivia ya super贸 lo hecho en Toronto 2015, donde sum贸 dos preseas (una de plata y otra de bronce). Bolivia ya lleva tres preseas ahora, sumada a la plata que lograron los hermanos Noelia y Federico Zeballos en dobles mixtos en tenis. El equipo masculino boliviano de r谩quetbol lleg贸 con la ambici贸n de llevarse el metal m谩s preciado, el oro, y tendr谩n la oportunidad de pelearla hoy desde las 15:30 HB. Conrrado Moscoso no pudo superar la medalla de bronce que obtuvo en Toronto 2015 en la especialidad de singles. Ayer cay贸 por 2-0 en la semifinal ante el mexicano Rodrigo Montoya. Pese a la frustraci贸n de no poder tener la chance de pelear por las tres preseas doradas que vino a buscar a Lima 2019, Conrrado se lav贸 la cara, porque junto a Roland Keller, primero elimin贸 a la dupla cubana Maykel Moyet/Enier Chacon, por 2-0 (15-3 y 15-7) en cuartos de final, y m谩s tarde eliminaron a la dupla de Costa Rica en la semifinal de dobles. Andres Acu帽a y Felipe Camacho, de Costa Rica, dieron dura pelea a los bolivianos, tanto as铆 que se llevaron el primer set por 13-15. El segundo set fue a煤n m谩s disputado, ya que Bolivia tuvo que remontarlo, al final Conrrado-Keller ganaron 15-12. El tercer y definitivo episodio de la brega termin贸 a favor de los bolivianos por 11-7. Conrrado y Roland tendr谩n hoy la oportunidad de mejorar la plata en dobles que lograron en Toronto 2015, cuando enfrenten los mexicanos Rodrigo Montoya y Javier Mar. El bus se perdi贸 Conrrado Moscoso lleg贸 al filo del partido de la semifinal ante el mexicano Rodrigo Montoya. 驴Qu茅 sucedi贸? La respuesta es para no creer. La movilidad que lo traslad贸 desde la Villa Panamericana a las canchas de r谩quetbol de la Villa Deportiva Regional del Callao, se perdi贸 y no pudo lograr llegar a destino en m谩s de cuatro horas. Moscoso sali贸 de la Villa, ubicada en El Salvador, poco antes de las 10:00 (11:00 HB), con un tiempo m谩s que suficiente para llegar a el Callao para el partido programado para las 13:00. Minutos antes de la hora para el encuentro, se gener贸 el revuelo en la selecci贸n boliviana, porque el jugador no aparec铆a, peor a煤n cuando el resto de los raquetbolistas bolivianos hab铆an salido despu茅s de la Villa y ya estaban en el Callao. Conrrado ingres贸 apurado a las canchas, incluso minutos despu茅s de que fuera convocado para iniciar el calentamiento. El boliviano s贸lo tuvo unos minutos para concentrarse, calentar y empezar a jugar. El juego comenz贸 y su entrenador no lleg贸. Carlor Keller tuvo que ocupar su lugar en el partido. Su entrenador, Luis Moscoso, padre del jugador, lleg贸 poco despu茅s. El partido no fue lo que esperaba Moscoso, no pudo estar al 100 por ciento en el duelo y termin贸 cayendo por 15-14 en el primer set y, para colmo de males, en ese 煤ltimo punto sufri贸 un fuerte golpe, que hizo dudar que volviera para el segundo set, pero lo hizo. Moscoso, cay贸 en el segundo por 15-10. Al finalizar el encuentro, Conrrado cont贸 a los medios que el transporte que lo llevaba al Callao tom贸 otra ruta, sin explicaci贸n. En el trayecto se encontraron con el peor tr谩fico de la ciudad de Lima. Tuvo que tomar la decisi贸n de bajarse del bus y subirse a la moto de un polic铆a que lo llev贸 a las canchas. De no haber tomado esta decisi贸n, Moscoso no llegaba al partido. "Muchos dir谩n que estoy poniendo excusas o es un pretexto, pero la verdad es que eso me desconcentr贸 totalmente", dijo Moscoso. 聽 BOLIVIA NO TIENE OPCIONES EN DAMAS Despu茅s de que el lunes Valeria Centellas y Ang茅lica Barrios cayeran en octavos y cuartos, respectivamente, ayer la dupla Jenny Daza-Barrios no pudo pasar a semifinales en dobles. Daza-Barrios fueron eliminadas por Estados Unidos en cuartos de final. Kelani Lawrence y Rhonda Rajsich vencieron a las bolivianas por 2-0 (15-9 y 15-4). Daza lament贸 el resultado y asegur贸 que se debe a que ellas no tienen la oportunidad de estar en constante competencia. 聽 HOY SE ENTREGAN CUATRO OROS Bolivia, Guatemala, Argentina y M茅xico se disputar谩n las preseas doradas que el r谩quetbol entregar谩 hoy. En dobles varones, Bolivia enfrentar谩 a M茅xico, y en dobles damas la pelea ser谩 entre Guatemala y M茅xico. En singles damas, un cl谩sico de los torneos mundiales: Mar铆a Jos茅 Vargas (ARG) y Paola Longor铆a (MEX); en varones, la medalla de oro para M茅xico est谩 asegurada, se ver谩n las caras en las final los mexicanos Rodrigo Montoya y 脕lvaro Beltr谩n. 聽 Comentar Imprimir Enviar Articulo Comentarios sobre el artículo El contenido de los comentarios es de entera responsabilidad de los usuarios y no reflejan necesariamente la linea editorial de la revista Datos. Nombre E-mail Comentario Copie el código de seguridad: »» Enviar Comentario