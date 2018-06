Fotografia: Mauricio Rocabado / Los Tiempos Agrandar la foto + Twittear Después de los XI Juegos Suramericanos, el municipio de Cochabamba cuenta con más de 80 escenarios y campos deportivos que corren el riesgo de ser "elefantes blancos" o subutilizados, sino se trabaja en una estrategia para su mantenimiento y funcionamiento, coincidieron en señalar legisladores locales y departamentales. Una vez terminada la competición, los campos deportivos se cerraron, incluso, varios se quedaron sin equipamiento, entre ellos el complejo de ráquetbol. Por otro lado, otros aún tienen que ser concluidos, como el patinódromo de Coña Coña. "En el caso de la Alcaldía de Cochabamba, no sólo se trata de los 12 campos deportivos que se construyeron para los Juegos, sino de los más de 80 campos y complejos que existen y que deberían tener un uso gratuito", explicó el concejal Sergio Rodríguez. Añadió que el 8 de marzo presentó un proyecto de ley municipal para que el municipio asigne recursos para el mantenimiento de los campos deportivos. "Yo estimó que no debería pasar de los 10 millones de bolivianos para los 80 escenarios", declaró. El presupuesto es esencial para cubrir los gastos de mantenimiento, personal, servicios de agua y luz. "La Alcaldía debería garantizar estos recursos de manera que todos puedan hacer uso y se tengan nuevos deportistas", dijo. Por el momento, no se cuenta con una propuesta para administrar los nuevos y antiguos campos deportivos. "Aún no tenemos ninguna propuesta. Veremos cuando la alcaldesa tenga que tomar un decisión", manifestó el concejal Carlos Coca. Entretanto, el concejal Edwin Jiménez remarcó que además de definir el tipo de administración de los campos deportivos que se hicieron para los Juegos Suramericanos, que puede ser directa o a través de concesiones, se tiene que pensar en alianzas con el Ministerio de Deportes, Gobernación y otros municipios. "Vamos a recomendar que sea administración pública, que no se vaya a otorgar a manos privadas, pero para esto requerimos el apoyo en equipamiento, porque sólo como municipios es complicado por la inversión que se requiere", adelantó Jiménez. Por otro lado, fuentes de la Alcaldía manifestaron que buscarán la mejor propuesta para la administración de los campos que se construyeron para los Juegos Suramericanos y luego la darán a conocer. Deuda Además de cubrir los gastos de funcionamiento, la Alcaldía tiene que cubrir el préstamo bancario de 70 millones de bolivianos que adquirió para cancelar en 10 años al 5,5 por ciento de interés, agregó el concejal Rodríguez. "Vamos a quedar endeudados y me parece que sería una medida desatinada de parte de la Alcaldía de Cochabamba entregar la administración a un empresario", dijo. La organización de los Juegos Suramericanos invirtió alrededor de 1.624 millones de bolivianos. El municipio destinó 300 millones para la construcción de nuevos escenarios y la mejora de otros campos deportivos. Entre los nuevos espacios se encuentran: el pabellón de gimnasia, el estadio de atletismo, el patinódromo, el complejo acuático, el de ráquetbol y pelota vasca. Se incluyen entre los 80, las canchas de los barrios, los coliseos zonales y la villa deportiva de La Costanera que está con candado. 01 PABELLÓN DE GIMNASIA Estado: Aún no está finalizado Ubicación: Final avenida Melchor Pérez, zona La Chimba Empresa constructora: Génesis Inversión: 30,1 millones de bolivianos 02 COMPLEJO ACUÁTICO Estado: Aún no está finalizado Ubicación: Detrás del parque Mariscal Santa Cruz Empresa constructora: Eccsa Coboce y la piscina Myrtha Pools Inversión: 70 millones de bolivianos 03 ESTADIO DE ATLETISMO Estado: Aún no está terminado, falta luminarias Ubicación: Excomplejo Petrolero Empresa constructora: Avicons S.R.L y Mondo Inversión: 54 millones de bolivianos 04 PATINÓDROMO Estado: Entrega provisional Ubicación: zona Coña Coña Empresa constructora: Ameco Inversión: 20 millones de bolivianos Plantean dar recursos "según disponibilidad" La asambleísta departamental Lizeth Beramendi informó que el tratamiento de la ley departamental del deporte está suspendida. "Nos preocupa porque muchas de estas obras corren el riesgo de convertirse en elefantes blancos. Segundo, no existe un plan ni a nivel nacional ni departamental destinado a los deportistas", dijo. Añadió que cuando se vuelva a debatir la ley del deporte hay dos corrientes. La primera propone asignar el 2 por ciento del presupuesto de la Gobernación al deporte. En cambio, la segunda plantea que el gobierno departamental asigne recursos "según su disponibilidad". El asambleísta Eduardo Sarmiento, quien hizo un seguimiento a la refacción de estadio Félix Capriles y a las asociaciones, considera que "tienen que tomarse decisiones, porque los escenarios no pueden quedarse sin hacer absolutamente nada". Agregó: "Le hemos pedido un informe a la Gobernación para ver qué va a hacer". PUNTOS DE VISTA "No sólo estos 12 campos que la Alcaldía ha construido para los Juegos, sino los más de 80 deberían ser de uso gratuito. Sergio Rodríguez Concejal (MAS) "Creo que hay que darle un uso adecuado. Vamos a recomendar que sea administración pública; no privada. Edwin Jiménez Concejal (Único) "Aún no tenemos ninguna propuesta. Veremos cuando la alcaldesa tenga que tomar una decisión. Sí, vamos a verificar. Carlos Coca Concejal (Demócrata)