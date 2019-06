Agrandar la foto + Twittear El tres veces campe贸n de F1 falleci贸 luego de una sesi贸n de di谩lisis renal en Suiza a los setenta a帽os de edad Andreas Nikolaus Lauda, m谩s conocido como Niki Lauda, fue uno de los m谩s grandes 铆dolos de la historia de la F1. Este gran corredor nacido el 22 de febrero de 1949 en Viena, Austria, lleg贸 a ser respetado y admirado por sus pares, pero amado por el p煤blico. Conoc铆 a Niki Lauda a comienzos de 1976. Entonces no sab铆a que la vida mi ir铆a a regalar a帽os m谩s tarde una profesi贸n en la carrera de periodista. Por aquellos a帽os la primera prueba de F1 se disputaba en el Aut贸dromo de Buenos Aires, Argentina. Coincidimos en enero de ese a帽o en el Sheraton justo con la primera carrera del a帽o y los pilotos llegaron al mismo hotel donde un amigo y yo nos hospedamos durante nuestro viaje. La devaluaci贸n del d贸lar como ocurre siempre en el pa铆s nos permit铆a ciertos lujos. Siempre fui un apasionado por las carreras de autos. Fue incre铆ble compartir entonces de cerca con los legendarios corredores de la m谩xima categor铆a. Estaban James Hunt que por entonces se hab铆a convertido en el principal oponente de Lauda, Ronnie Peterson, Carlos Alberto Reutemann, Alan Jones y muchos otros que confeccionaban la 茅lite de este millonario deporte. Me llam贸 la atenci贸n de Lauda que se paseaba descalzo. Me cruce con 茅l en uno de los ascensores del hotel. Guardo el recuerdo a simple vista porque nunca fui devoto a los aut贸grafos. Lo salud茅 y el me devolvi贸 con una amplia sonrisa. Quien dir铆a que en agosto de ese mismo a帽o su b贸lido se estrellar铆a durante el Gran Premio de Alemania dej谩ndolo al borde de la muerte con graves quemaduras que deformaron su rostro y sus manos. "Salv贸 la vida por milagro" fue el titular m谩s utilizado por la prensa para calificar su retorno un a帽o despu茅s. Lauda perdi贸 el control de su monoplaza al comienzo de la prueba en el circuito de Nurburgring e impact贸 a alta velocidad contra los guardarrieles de la pista, qued贸 atravesado en medio del asfalto completamente envuelto en llamas. Desde que tuve la oportunidad de conocerlo trataba de no perder una sola carrera de F1. Lauda, claro, era mi preferido. Fue muy impactante ver su b贸lido ardiendo en llamas. Recuerdo que enjugu茅 hasta las l谩grimas; los pron贸sticos de que saliera con vida eran escasos. El accidente le provoc贸 quemaduras graves de tercer grado en la cabeza, cara y manos y le hizo inhalar gases t贸xicos que da帽aron gravemente sus pulmones. En ese momento se pens贸 lo peor y tras ser ingresado de emergencia en el hospital lleg贸 a recibir la extremaunci贸n. Pero con 茅l sucedi贸 un milagro. Lauda se recuper贸 y regres贸 tan solo 40 d铆as despu茅s del accidente para reanudar la lucha por el t铆tulo mundial que manten铆a desde el comienzo de la temporada frente al brit谩nico James Hunt. El d铆a de su retorno afirm贸 que hab铆a superado sus miedos "de manera r谩pida y limpia". Aunque posteriormente en su biograf铆a escribi贸 que esa declaraci贸n pudo ser una mentira. "Hubiera sido tonto jugar en favor de mis rivales confirmando mis debilidades. En Jap贸n estaba tieso del miedo". En 1977 logr贸 un nuevo t铆tulo mundial que lo consagr贸 como uno de los m谩s talentosos pilotos de la F1. "Sus logros como deportista ser谩n inolvidables, su incansable entusiasmo por el deporte, su sencillez y su valent铆a siguen siendo un modelo a seguir y un punto de referencia para todos nosotros", dijo la familia en el comunicado en que anunci贸 su fallecimiento. Durante su carrera, Lauda gan贸 el t铆tulo mundial con Ferrari en 1975 y 1977, y con McLaren en 1984. Vida de pel铆cula Su extraordinaria historia y rivalidad con Hunt fue traslada a la gran pantalla en 2013, sirviendo de inspiraci贸n para la aclamada pel铆cula Rush. Despu茅s de retirarse como piloto de carreras, se transform贸 en un exitoso empresario y, m谩s recientemente, en presidente no ejecutivo del equipo Mercedes de F1. Dentro de la escuder铆a alemana cumpli贸 un papel crucial para la contrataci贸n del piloto brit谩nico Lewis Hamilton, quien suma cinco t铆tulos mundiales en una de las eras m谩s dominantes en la historia de la categor铆a. "Ten铆a una personalidad 煤nica, 谩spera sin lugar a dudas, pero tambi茅n un sentido del humor mordaz y una mente independiente", record贸 Andrew Benson, especialista de F1 de la BBC. Su muerte ocurre solo nueve meses despu茅s de que el m铆tico piloto se sometiera a un trasplante de pulm贸n. En enero pasado, pas贸 unos 10 d铆as en el hospital afectado por influenza. 聽 Comentar Imprimir Enviar Articulo Comentarios sobre el artículo El contenido de los comentarios es de entera responsabilidad de los usuarios y no reflejan necesariamente la linea editorial de la revista Datos. Nombre E-mail Comentario Copie el código de seguridad: »» Enviar Comentario