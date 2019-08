Fotografia: Fuad Land√≠var /El Deber Agrandar la foto + Twittear Definitivamente los Juegos Panamericanos de Lima 2019 fueron los mejores, en materia de resultados para nuestro pa√≠s. Nunca antes Bolivia hab√≠a logrado una medalla de oro en esta competencia y, adem√°s, nunca hab√≠a cosechado cinco medallas en una misma edici√≥n. En La Habana 1991 se logr√≥ una de plata, en Santo Domingo 2003 fueron dos de bronce, en Guadalajara 2011 otras dos de bronce, en Toronto 2015 se obtuvo una de plata y dos de bronce, y en Lima 2019 fueron una de oro, dos de plata y dos de bronce. El cruce√Īo Roland Keller, de 29 a√Īos (19-01-1990), ha sido protagonista de cuatro de todas esas medallas: en Toronto 2015 gan√≥ la presea de plata en r√°quet dobles varones junto con Conrrado Moscoso y en esa misma edici√≥n recibi√≥ el bronce por equipos junto con Moscoso y su hermano Carlos Keller; y en Lima 2019 repiti√≥ la medalla de plata en dobles con Moscoso, pero esta vez cosech√≥ oro por equipo otra vez con Moscoso, su hermano Carlos y Kadim Carrasco, aunque este √ļltimo no lleg√≥ a jugar ning√ļn partido, pero tambi√©n recibi√≥ su medalla. Roland es experto jugando dobles y cuando perdi√≥ la final ante la dupla mexicana, en esta edici√≥n, derram√≥ l√°grimas porque sab√≠a que ese era su fuerte; sin embargo, la revancha estuvo a la vuelta de la esquina y por equipos aport√≥ para que nuestro pa√≠s tenga su primer oro hist√≥rico en los Juegos Panamericanos. Ese esfuerzo tendr√° su recompensa, ya que el Gobierno nacional anunci√≥ que premiar√° a los medallistas con $us 30.000 por el oro, $us 20.000 por la plata y $us 10.000 por el bronce. Los $us 30.000 del oro tendr√°n que ser repartidos entre cuatro por tratarse de una medalla por equipos, pero Roland lanza la idea, a manera de pedido, que no estar√≠a mal que cada uno reciba $us 30.000, pues el logro es hist√≥rico, ya que los Panamericanos est√°n solo un escal√≥n por debajo de los Juegos Ol√≠mpicos. Roland Keller Vargas es ingeniero industrial y adem√°s de practicar r√°quet trabaja en el Servicio Departamental de Deportes de la Gobernaci√≥n cruce√Īa como coordinador en la Villa Deportiva Abraham Telchi. Una vez en casa y con la cabeza m√°s fr√≠a, ¬Ņc√≥mo est√°s asimilando la medalla de oro panamericana? Estoy superfeliz, obviamente me siento muy orgulloso de lo que hemos conseguido. Todav√≠a sigo en correteos, con mi familia he estado muy poco, mi abuelita est√° internada y a√ļn no la he podido ver; mi padre no se cambia por nadie, est√° feliz de que hayamos hecho historia, yo tambi√©n siento el cari√Īo y la alegr√≠a de la gente, me llegan mensajes y es lindo lo que estoy viviendo. El precio de la fama, que te quita tiempo para dedicarlo a la familia, para vos, para tus amigos... Yo creo que es parte de esto, la prensa ha hecho un gran trabajo con el seguimiento al r√°quet, es una linda manera de llegar a los amigos y a la familia de que nos hace seguimiento y trato siempre de darme un tiempo para los medios como una forma de agradecimiento a su apoyo. Antes de viajar a Lima hicimos una nota en DIEZ en la que dec√≠amos que el r√°quet era una posibilidad real de medalla de oro en estos juegos, ¬Ņeso fue alentador o meti√≥ presi√≥n? ¬† Creo que un poco de ambas cosas, nosotros ten√≠amos muy en claro que hab√≠a grandes posibilidades de ganar la medalla de oro, aunque sab√≠amos que no iba a ser nada f√°cil porque era un gran desaf√≠o, pero tenemos las condiciones y las armas. Al comienzo est√°bamos cerca en dobles, pero nos quedamos con la de plata y luego tuvimos que reponernos r√°pido, volver a empezar y enfocarnos en el torneo por equipos; sent√≠ de parte de mis compa√Īeros que estaban dando todo para ganar y me contagi√© de eso y por equipo funcionamos muy bien todos, tenemos un equipazo y creo que todos cumplimos con nuestra parte y al final se dio ese sue√Īo. ¬ŅQu√© tanto te afect√≥ perder la final de dobles?, ya que llegaste a derramar l√°grimas... Bastante, fue muy dif√≠cil para m√≠, de hecho quer√≠a empezar con ese oro. Pero ese d√≠a definitivamente no fue nuestro d√≠a, comenzando por el tema de transporte para Conrrado que tuvo inconvenientes; ten√≠amos un mont√≥n de cosas en contra y de paso M√©xico nos tom√≥ por sorpresa, ya que entraron con todo y nos neutralizaron, a nosotros no nos sal√≠an las cosas y esa fue nuestra frustraci√≥n, no pudimos soltarnos, lo intentamos y eso me doli√≥ mucho, estar tan cerca y no poder ganar esa medalla de oro fue muy duro para m√≠. Kadim Carrasco fue parte del equipo, pero no jug√≥, ¬Ņcu√°l fue su rol y qu√© aport√≥ al equipo? Kadim es una parte importante para nosotros, es un gran amigo, es parte de la familia y es el jugador que siempre est√° ah√≠, el que nos empuja y nos obliga a mantenernos en ese nivel, porque ante cualquier descuido √©l nos puede quitar el puesto y nos obliga a superarnos d√≠a a d√≠a. Entiende muy bien el juego y nos apoy√≥ con los entrenadores mientras est√°bamos jugando. ¬ŅEn la interna del grupo sab√≠an que el fuerte era dobles varones, m√°s que por equipos? En lo personal sent√≠a que est√°bamos a un gran nivel en dobles y como ya lo hab√≠amos demostrado en Barranquilla, le ganamos a todos en el Panamericano de R√°quet (en abril de este a√Īo en Colombia), incluida a esa dupla mexicana que nos gan√≥ la final en Lima. Yo sent√≠a que nuevamente lo pod√≠amos hacer, √©ramos los mismos y ten√≠amos ese partido a favor, y cuando entr√© a la final en Lima pens√© que ellos iban a sentir la presi√≥n de que hab√≠an perdido con nosotros, pero fue diferente, parece que los motiv√≥ m√°s y jugaron muy bien. ¬ŅQu√© hay del premio econ√≥mico que prometi√≥ Evo Morales? Hace unos minutos me pasaron un mensaje en el que me indican que el mi√©rcoles se va a realizar un acto, en La Paz, con el presidente, quien prometi√≥ 30.000, 20.000 y 10.000 d√≥lares por la de oro, plata y bronce, respectivamente, as√≠ que estamos a la espera de la confirmaci√≥n del vuelo y de la hora del acto. ¬ŅQu√© tan importante es ese apoyo econ√≥mico? La verdad que es important√≠simo. Me gustar√≠a mencionar que estoy feliz por ese apoyo, es superimportante, pero creo que se puede hacer un esfuerzo m√°s, porque estamos hablando de la primera medalla de oro hist√≥rica en unos Panamericanos y el presidente est√° repartiendo los mismos montos que para los Juegos Sudamericanos, que fueron el a√Īo pasado en Cochabamba. Estamos hablando de que los Panamericanos tienen otro nivel jer√°rquico, que est√°n por encima de los Sudamericanos. Solo un escal√≥n menos que los Juegos Ol√≠mpicos, aunque el r√°quet no es un deporte ol√≠mpico... As√≠ es, y esos 30.000 d√≥lares por el oro los tenemos que repartir entre los cuatro. Creo que ser√≠a lindo y hasta merecido hacer un esfuerzo, por lo que significan los Panamericanos y por lo que se ha logrado. Incluso lo del tenis es muy destacado, porque es un deporte muy competitivo y es algo grande lo que han hecho los hermanos Zeballos. Aparte del premio econ√≥mico que recibir√°n, ¬Ņtendr√°n alg√ļn trato especial de apoyo permanente para m√°s adelante? Actualmente estamos en un programa de becas, pero se termina este mes de agosto y de ah√≠ en adelante supuestamente ya no recibiremos ning√ļn aporte de parte de ellos. Por eso creo que este es el momento de que nos apoyen. Imag√≠nense, llegamos con nuestras medallas, nos dan nuestro premio, pero de ah√≠ en adelante no tenemos apoyo. El r√°quet no es un deporte ol√≠mpico. ¬ŅEso no es frustrante para ustedes que practican este deporte y que cada vez van mejorando su nivel? Es un gran deseo que nuestro deporte llegue a ser ol√≠mpico, estamos conscientes de que la posibilidad est√° de aqu√≠ a dos Olimpiadas m√°s. Si se da, ser√≠a en Estados Unidos, en Los √Āngeles, ah√≠ puede entrar el r√°quet. Para entonces voy a tener como 38 a√Īos y creo que puedo llegar a esa edad con el sue√Īo de jugar unos Juegos Ol√≠mpicos. Ser√≠a una posibilidad real de lograr una medalla por primera vez en unos Juegos Ol√≠mpicos, porque las potencias son justamente los que van a los Panamericanos... S√≠, ser√≠a algo espectacular, es un sue√Īo que estamos esperando que se haga realidad. ¬ŅEste a√Īo qu√© evento internacional m√°s viene? Est√° el Abierto de Estados Unidos, que es en octubre. Es un Grand Slam a nivel profesional. Varios raquetbolistas bolivianos juegan por otros pa√≠ses: Mar√≠a Jos√© Vargas y Natalia M√©ndez por Argentina; y Mario Mercado y Adriana Riveros por Colombia. ¬ŅVos recibiste alguna propuesta parecida? No, a m√≠ no me hicieron ese tipo de propuestas. ¬ŅY si te la hacen? No creo que pase, porque ellos apuestan por jugadores juveniles y yo ya tengo 29 a√Īos. Una muestra de ello es que otro jugador que representar√° a Argentina es el cochabambino Diego Garc√≠a, todo un talento. Creo que tiene 18 a√Īos, ha sido campe√≥n j√ļnior varios a√Īos seguidos, nosotros pens√°bamos que √©l era el jugador que nos iba a reemplazar, pero ya est√° con los papeles y todo listo para jugar por Argentina. ¬ŅQu√© le dec√≠s a la gente que los apoy√≥? Estoy muy agradecido con todos, he sentido energ√≠a, emoci√≥n en cada partido, en cada ronda, en todo momento, y eso ha sido positivo para todos. 