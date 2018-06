Puños que valen plata y bronce

Fotografia: Martín Numbela / Los Tiempos Agrandar la foto + Twittear Antes de iniciar los combates de ayer, Bolivia tenía aseguradas cinco medallas de bronce por la presencia de representantes nacionales en semifinales de la disciplina de boxeo. No obstante, el boxeador alteño, Ever Quisbert, dio la talla en su combate y se clasificó para la gran final de la categoría súper pesado +91 kilogramos, asegurando mínimamente la presea de plata en los XI Juegos Suramericanos Cochabamba 2018. Ante un marco aceptable de espectadores en el ring instalado en el Coliseo Municipal de Punata Jorge Wilstermann, el "Tanque" ganó por decisión dividida de los jueces al peruano José Lucar, por 4-1, en un combate a tres rounds que emocionó al público punateño. "Venimos entrenando mucho tiempo para esto. Fue una pelea dura, de golpes fuertes. Ya lo vi (a Lucar) que llegó luego de un campamento que hizo en Cuba. Prometí una medalla para Bolivia y volveré a La Paz con una medalla", expresó Quisbert. Ahora, el boxeador que también practica artes marciales mixtas, espera por su rival, el colombiano Cristian Salcedo. Pero para llegar a esta final, Quisbert tuvo que remar ante la falta de apoyo. Ahorró dinero durante dos años y tuvo que dejar su trabajo para poder competir por Bolivia. "Lamentablemente, la realidad de Bolivia es que no existe apoyo. Yo me entreno por mi cuenta, hice un campamento acá en Cochabamba hace tres meses y sólo recibo el apoyo de la familia", relató Quisbert. Mañana, su combate ante Salcedo puede marcar una nueva historia en el pugilismo boliviano. El "Tanque" pasó de ser de bronce a plata, pero mañana puede transformarse en oro. Bronce sin apoyo Para el boxeador boliviano Brian Fernández no existen límites cuando entra al ring, excepto por una barrera que se interpone en el camino hacia la consagración: el poco o nulo apoyo que recibe el boxeo, hoy una de las disciplinas que más medallas dio al país en los XI Juegos Suramericanos Cochabamba 2018. Esa barrera es la que marca las diferencias con otros países. Muestra clara el combate de anoche en el que se enfrentó al medallista olímpico Yuberjen Martínez (plata en Río 2016). Las diferencias de preparación entre ambos son abismales, pero el espíritu combativo se sobrepone a cualquier situación adversa. Al igual que Brian, Rodrigo Carvajal aseguró el bronce al perder ante Deivis Blanco (COL). Hoy buscarán su pase a la final Carlos Peralta (81 kg) y Teresa Durán (60 kg), que también aseguraron el bronce. 5 Medallas para Bolivia es el resultado del boxeo, a un día de su conclusión en la subsede de Punata. Al momento, hay una plata y dos de bronce. Comentar Imprimir Enviar Articulo Comentarios sobre el artículo El contenido de los comentarios es de entera responsabilidad de los usuarios y no reflejan necesariamente la linea editorial de la revista Datos. Nombre E-mail Comentario Copie el código de seguridad: »» Enviar Comentario