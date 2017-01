Séptima etapa: Dakar 2017 abandona La Paz y parte rumbo a Uyuni

Fotografia: ABI Agrandar la foto + Twittear Tras tener un merecido día de descanso, los corredores del Dakar 2017 abandonaron hoy la ciudad de La Paz para encarar la séptima etapa que involucra, inicialmente, un trayecto de enlace hasta la localidad orureña de Orinoca. En dicha región arrancará el especial cronometrado y tendrá como meta una región cercana a la población de Quillacas. Luego, los competidores tomarán otro tramo de enlace hasta Uyuni, donde se instaló un vivac para su descanso. Además al tratarse de una etapa "maratón", los vehículos no recibirán ningún tipo de asistencia, lo que agrega un mayor grado de dificultad para los pilotos. Debido a las malas condiciones meteorológicas, la Amaury Sport Organisation (ASO) decidió acortar este especial cronometrado de 322 a 170 kilómetros. No se trata de la primera vez, ya que la sexta etapa y parte de la quinta también tuvieron que ser acortadas por las mismas razones. Los primeros lugares de la quinta etapa fueron ocupados por Sam Sunderland (motos), Sébastien Loeb (autos), Kees Koolen (cuadriciclos) y Gerard de Rooy (camiones), corredores que intentarán mantener su ritmo para finalizar exitosamente la jornada de competencia. Entre los participantes bolivianos, y mejor ubicados en ese tramo, estuvieron Juan Carlos "Chavo" Salvatierra (noveno puesto en motos) y Marco Bulacia (puesto 16 en autos). Comentar Imprimir Enviar Articulo Comentarios sobre el artículo El contenido de los comentarios es de entera responsabilidad de los usuarios y no reflejan necesariamente la linea editorial de la revista Datos. Nombre E-mail Comentario Copie el código de seguridad: »» Enviar Comentario