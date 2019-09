Toyota Motors Corporation patrocionador de las Olimpiadas Tokio 2020

Agrandar la foto + Twittear ¬† Toyota Motors de Jap√≥n ha dispuesto que sus representantes en el mundo apoyen a los atletas de los pa√≠ses que representan la marca para que est√©n presentes en Tokio Las Olimpiadas son siempre un espect√°culo m√°s all√° de las luces que brillan en lo alto del podio para los ganadores. En 2020, las Olimpiadas tienen un sabor especial. Se celebrar√°n en Tokio, Jap√≥n, pa√≠s que avanza en su desarrollo tecnol√≥gico y cultural. Para apoyar a los deportistas de todo el mundo que luchan por estar presentes en los Juegos Ol√≠mpicos, Toyota Motors Jap√≥n ha lanzado un reto a sus representantes: identificar a los deportistas de los pa√≠ses que representan la marca Toyota en el mundo e iniciar una campa√Īa para que lleguen a esta cita del deporte mundial Para conocer detalles de esta convocatoria, conversamos con el vicepresidente de Toyosa en Bolivia, empresa que representa a la mundialmente consagrada marca de veh√≠culos Toyota. Cuando aqu√≠ en Bolivia es mediod√≠a en Jap√≥n son las 12 de la noche. Ger√≥nimo Melean se disculpa e interrumpe la entrevista. "Me llaman del Jap√≥n", dice y en los pr√≥ximos 10 minutos su conversaci√≥n girar√° en torno a los desaf√≠os diarios que la marca cumple en Bolivia. Reiniciada la conversaci√≥n disfrutamos de un di√°logo que dio paso a la siguiente entrevista. ¬ŅC√≥mo comenz√≥ la historia? El presidente de Toyota Motors Corporation, Akio Toyoda, se sorprende que¬† atletas tanto ol√≠mpicos y para-ol√≠mpicos hagan esfuerzos en varias disciplinas para alcanzar la meta. A partir de ah√≠ canaliza la cooperaci√≥n a trav√©s de Toyota y transmite el ¬īYokoten¬ī que es el desarrollo de una filosof√≠a que se practica en la empresa que consiste en ¬īComenzar lo Imposible¬ī; quiere decir que no existen barreras cuando uno se propone alcanzar una meta. Eso lleva a que el se√Īor Toyoda se involucre en el tema para hacer que Toyota sea patrocinador de estas Olimpiadas. √Čl quiere que sus distribuidores apoyen a los atletas en los pa√≠ses en los que tenemos presencia. En Bolivia hemos estado detr√°s de los posibles atletas ol√≠mpicos para que nos representen en las Olimpiadas Tokio 2020. En la empresa seguimos con atenci√≥n los Juegos Panamericanos; es as√≠ que escogimos a la nadadora Karen Torres. A pesar de que ella no est√° clasificada oficialmente a las Olimpiadas, su diferencia de tiempo para clasificar es m√≠nimo, quiere decir que entrenando es posible lograr su clasificaci√≥n ¬ŅEn qu√© consiste el apoyo para la deportista? Es un apoyo integral para que ella se prepare sin preocupaciones. Esperamos que tenga un mejor performance en las Olimpiadas. El apoyo consiste en que se entrene, participe en todas las competencias que se realicen antes de las Olimpiadas en Tokio y por supuesto temas econ√≥micos relacionados con su desempe√Īo. Es un apoyo que corre desde el momento del contrato que ha sido definido en agosto hasta la celebraci√≥n de las Olimpiadas. No es la primera vez que ustedes se involucran con un apoyo a los deportistas en varias especialidades. Lo malo de ser atleta en Bolivia es que requiere de mucho empe√Īo personal y son pocos que le dan esa t√≥nica; una de las cosas que nos gusta es que Karen Torres est√° haciendo su imposible, ella quiere competir en las Olimpiadas, es un reto total, ella cumple con esa filosof√≠a. Toyota muy satisfecho y nosotros como Toyosa hemos contribuido con el deporte, apoyando el Dakar en su versi√≥n de autos y motos. Es nuestro deseo que los atletas bolivianos nos representen dignamente en el exterior. Karen Torres "Pretendo estar entrelas 16 mejores ¬† Karen es t√≠mida lo que no interfiere su desempe√Īo como deportista. Ha brillado en los pasados Juegos Panamericanos y est√° peleando para lograr una marca ol√≠mpica que le permita estar presente en los JJOO de Tokio. "Cada disciplina deportiva tiene su m√©todo de clasificaci√≥n", responde cuando le consultamos a qu√© se refiere cuando habla de las marcas ol√≠mpicas. "En nataci√≥n las marcas m√≠nimas que establece la Federaci√≥n Internacional son la A y la B, yo estuve a cinco cent√©simas de la marca B y estoy a 20 cent√©simas de la marca A que clasifica al puesto 16 donde se cerr√≥ la semifinal en las anteriores Olimpiadas. Espero poder clasificarme a la marca A para estar entre las 16 mejores". ¬ŅC√≥mo te est√°s preparando para las Olimpiadas de Tokio? Entreno de lunes a lunes, nueve sesiones de nataci√≥n a la semana, cuatro sesiones de gimnasio (pesas), tres sesiones de cardio y complemento con un entrenamiento psicol√≥gico, visomotor y cuidando diferentes aspectos como la nutrici√≥n. ¬ŅQu√© sientes al saber que eres respaldada por Toyota Motors de Jap√≥n? Me siento orgullosa y feliz. Es todo un privilegio ser la representante de Bolivia en el Global Team Toyota. ¬ŅQu√© logros has obtenido en tu carrera como deportista? Entre los resultados m√°s importantes, tres medallas en los Juegos Bolivarianos (oro, plata y bronce), tres medallas en los Juegos Suramericanos, dos medallas en campeonatos sudamericanos; la clasificaci√≥n a los Juegos Ol√≠mpicos (particip√© en Londres 2012 y R√≠o 2016). He participado en 12 Campeonatos Mundiales de nataci√≥n, adem√°s de m√°s de 70 r√©cords nacionales en las diferentes categor√≠as y pruebas. ¬ŅQu√© se siente estar encima de un podio como ganadora? Lo m√°ximo, es gratificante que todo tu esfuerzo se vea reflejado en resultados, en objetivos cumplidos. ¬ŅTokio es un reto especial parta ti? Si, sin duda, posiblemente sean mis √ļltimos Juegos Ol√≠mpicos, estoy entrenando muy duro para que sean mis mejores juegos en cuanto a resultado. Cu√©ntanos un hecho que haya sido gratificante en tu vida como deportista. Que me concedan el honor de llevar la bandera boliviana en los Juegos Ol√≠mpicos de Londres 2012, escuchar a todo un centro acu√°tico, cientos de personas gritando Bolivia y mi nombre en los Juegos Suramericanos de Cocha 2018. ¬ŅQui√©nes son las personas o instituciones que m√°s apoyo te han brindado? Mi familia, todos los entrenadores que contribuyeron en mi formación, el Comité Olímpico Boliviano, la Federación Boliviana de Natación, todos los clubes que me abrieron las puertas, tanto en Bolivia como en el exterior, y mis sponsors Rexona, 7mundos Arena, MaquiMalta y ahora Toyota. ¿Qué les dirías a los jóvenes que se han trazado un objetivo para salir adelante y aportar al país? que mientras hagan las cosas con visión, convicción y pasión podrán lograr todo lo que se propongan y así aportar para hacer de Bolivia un mejor país.