Brasil 2 - Argentina 0: La realidad es necia

Fotografia: Natacha Pisarenko-Associated Press Agrandar la foto + Twittear Ya somos mexicanos: jugamos como nunca, perdimos como siempre. O, en realidad: tampoco jugamos como nunca; solo metimos un par de tiros en los palos. O no. Vamos de nuevo, de m√°s lejos, como si fuera un periodista: Brasil fue mejor que Argentina porque fue s√≥lido donde deb√≠a y, por eso, gan√≥ como suele. No deslumbra, no le sobra nada, pero en este campeonato todav√≠a no le metieron goles y, cuando se los facilitan, va y los hace. La Argentina entr√≥ con esperanza, como corresponde. Lleva un cuarto de siglo sin ganar un torneo internacional, d√©cadas sin ganarles partidos oficiales a los equipos de primera l√≠nea (y menos a Brasil). Pero el f√ļtbol es otra de esas situaciones en que uno espera que las mismas causas produzcan efectos distintos: que la causalidad se rompa, que la l√≥gica parezca un rezongo de amargado. Lo genial es que a veces sucede. Poco, pero lo suficiente como para seguir creyendo. El partido empez√≥ muy trabado. Los dos equipos, razonablemente asustados, correteaban, toqueteaban, coqueteaban con la idea de jugar al f√ļtbol pero no lo hac√≠an, pura histeria. Se limitaban a circular por la mitad del campo, y lo que hac√≠an sin mengua era marcar con entusiasmo: la famosa presi√≥n alta que, √ļltimamente, es el credo del f√ļtbol. Hasta que, en el minuto 18, los brasile√Īos apretaron: un ca√Īo de Coutinho, un sombrero de Alves, un centro de Firmino y la defensa argentina que decidi√≥ no interferir en la belleza y dej√≥ que Gabriel Jes√ļs rematara solo desde el √°rea chica: 1 a 0. Brasil probaba su eficacia, la Argentina no. Intentaba atacar siempre por el medio y terminaba en el embudo de la defensa brasile√Īa. Messi no la tocaba mucho pero, para ese entonces, los que dicen que la Argentina no sabe c√≥mo usarlo ya ten√≠an ejemplos claros: ese primer corner, por ejemplo, en que De Paul se la toc√≥ para que √©l se la devolviera y fuera De Paul, no Messi, el que tirara el centro. Pero los argentinos ten√≠an ganas, insist√≠an: era un avance. Paredes desde el medio manejaba, De Paul corr√≠a y llevaba, Mart√≠nez apretaba. Y en el minuto 30 el f√ļtbol mostr√≥ una vez m√°s c√≥mo es el f√ļtbol: Messi de tiro libre ech√≥ un buen centro, Ag√ľero cabece√≥ y todo habr√≠a sido tan distinto -este art√≠culo, incluso, seguramente ser√≠a tan distinto- si la pelota hubiera pegado cinco cent√≠metros m√°s abajo del mismo travesa√Īo. No sucedi√≥: la realidad es tozuda, un poco boba. Despu√©s Brasil descubri√≥ que alcanzaba con dejar jugar -inocuo, in√ļtil- a la Argentina, y as√≠ se fue ese primer tiempo. Ya en el segundo, la Argentina entr√≥ fuerte, decidida. Durante veinte minutos estuvo cerca del arco brasilero, sin saber c√≥mo llegar al gol: alguna arremetida, todo por el medio. Messi, lejos, segu√≠a perdiendo m√°s y m√°s pelotas. En este torneo perdi√≥ una media de veinte por partido -y √©l, que tiene casi un gol de promedio en su carrera, meti√≥, en cinco partidos, solo uno de penal. No fue solamente que jugaba en un equipo desarmado; en esta Copa Am√©rica algo m√°s le pasaba, y no fue solo el pasto desparejo, los √°rbitros. Brasil esperaba atr√°s, sin apuro. Dani Alves insiste en ser extraordinario, Arthur controla, Firmino y Gabriel Jes√ļs intentan todas; Coutinho, en cambio, le sigue haciendo perder plata al Barcelona: con cada partido, su cotizaci√≥n baja dos o tres millones. Y la Argentina insist√≠a pero, en s√≠ntesis, lo perdi√≥ en las dos √°reas: en la propia tiene una defensa d√©bil, pura agua, jugadores sin categor√≠a y ning√ļn funcionamiento de conjunto; en la ajena no tiene claridad, jugadores que se amontonan y arremeten y un nueve cuesta abajo lento, duro, que las ve√≠a pasar o las perd√≠a. Messi, en una, arremeti√≥. Y otro tiro en el palo. La Argentina, adem√°s, no ten√≠a suerte. Brasil sol√≠a ser elegante y dominador; ahora aguanta y muerde y corre y le va bien. A los 26, en un contraataque, Gabriel Jes√ļs trab√≥ y guape√≥ contra los dos centrales argentinos y le dio la pelota a Firmino para que la empujara. Brasil no es nada extraordinario pero sabe lo que es, hace lo que debe. La Argentina es lo contrario. Se dir√≠a que el equipo tiene el mismo problema que el pa√≠s: se cree lo que no es, no es lo que se cree. Es dif√≠cil. Paraguay, por ejemplo, no recibió ningún gol brasileño jugando con su inferioridad y defendiendo a muerte; la Argentina, en cambio, jugó como si fuera tanto más y así se llevó dos -y no marcó ninguno. Así que ahora algunos argentinos practicarán su deporte favorito: lamentar una derrota que dirán injusta, proclamar que nunca tenemos lo que nos merecemos. Y jugar, este sábado, por el tercer puesto. Brasil, este domingo, tiene todo para ganar la copa. La realidad, una vez más, es necia y despiadada.