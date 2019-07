Brasil 3 - PerÃº 1: Un triunfo burocrÃ¡tico

Fotografia: V√≠ctor R. Caivano/Associated Press Agrandar la foto + Twittear ¬† Era, sin duda, una final inesperada. Hace un mes Per√ļ, pa√≠s sin gran tradici√≥n futbolera, pagaba 50 a 1 a quienes -de puro audaces, de puro picarones- apostaban por su victoria en esta Copa Am√©rica; esta noche, en cambio, por un rato, muchos millones de sudacas quer√≠amos que ganaran. Por un rato, todos fuimos peruanos. (Porque Brasil forma parte del continente pero no de la regi√≥n. Se podr√≠a explicar porque es el √ļnico que tiene otra historia, otra lengua, pero se explica sobre todo porque es tanto m√°s grande: tiene m√°s habitantes, m√°s producto bruto, m√°s poder, m√°s copas del mundo que todo el resto del continente junto. As√≠ que lo detestamos cordialmente, de ese modo en que se detesta a los cercanos, a un pariente exitoso: ay, no me digas que el t√≠o Rub√©n tiene un tumor, qu√© horror, a √©l siempre le va tan bien). Hay pocos sentimientos m√°s potentes en el f√ļtbol -y en el resto- que el apoyo al enemigo de tu enemigo o, dicho de una manera m√°s directa, las ganas despiadadas de que pierda. Y ese sentimiento -que los alemanes llaman schadenfreude- produce los m√°s extra√Īos compa√Īeros de cama, las identificaciones m√°s curiosas: hoy, durante un par de horas amamos y alentamos a Per√ļ. Millones que creen que lima es una forma cara del lim√≥n y cuzco un perro callejero, que suponen que el ceviche lo inventaron los chinos y el pisco sour los chilenos, comieron u√Īas y gritaron goles y soltaron insultos por un equipo que apenas conoc√≠an. Pero la empresa se anunciaba dif√≠cil. Brasil era el gran favorito. Hace exactamente quince d√≠as, cuando los mismos equipos, con pr√°cticamente los mismos jugadores, se encontraron, los locales ganaron 5 a 0. Y hac√≠a nueve partidos que nadie les met√≠a un gol, ninguno en esta copa. Y sin embargo el local empez√≥ muy nervioso: se dej√≥ acorralar, intentaba atacar con pelotazos largos o arrestos personales pero a los 10 minutos ni se hab√≠a acercado al arco peruano. Hasta que, a los 15 minutos, Gabriel Jesus se disfraz√≥ de brasilero, la pis√≥ por la punta derecha para hacer pasar a dos contrarios y ech√≥ el centro perfecto para la entrada, por el otro lado, de Everton, que puso orden de volea. De pronto, la ilusi√≥n de control peruano se deshizo en el aire. Ah√≠ est√°, tambi√©n, un se√Īuelo del f√ļtbol: a diferencia de casi todo lo dem√°s, no requiere construcciones laboriosas. Alcanza con que un talentoso o voluntarioso o decidido haga lo suyo en un momento dado para que todo cambie. Para que un gol, por ejemplo, d√© vuelta un partido. Parec√≠a que todo estaba decidido. Brasil dominaba sin mayor entusiasmo: controlaba. Brasil es un pa√≠s que sabe ponerse a tono con los tiempos. En √©pocas de popumachismo americano se ha conseguido un presidente popumachista. En √©pocas de f√ļtbol eficiente, ha dejado atr√°s su tradici√≥n de juego juguet√≥n y se ha armado un equipo eficiente. Este Brasil es un equipo narcisista y burocr√°tico: cree que no necesita hacer mucho m√°s que ser Brasil para ganar. Si hubiera que establecer un solo criterio para medir las diferencias de categor√≠a entre dos equipos de f√ļtbol, habr√≠a que contar los errores no forzados. Un equipo bueno puede perder la pelota cuando lo aprietan, cuando arriesga; un equipo menos bueno la pierde sin motivo, solo porque no sabe manejarla como el otro. La forma en que Brasil se la pasaba era tan superior a la peruana que se daban el lujo de ejercerla poco. Y el juego era casi burocr√°tico hasta que, en el minuto 40, uno de los escas√≠simos ataques a fondo del Per√ļ termin√≥ con un penal que el √°rbitro chileno cobr√≥ de inmediato, y despu√©s se asust√≥. Entonces fue hasta el VAR y todos los neoperuanos temblamos de indignaci√≥n; recordamos, entonces, al neoboc√≥n Leo Messi que ayer grit√≥ a todos los vientos que esta Copa est√° armada para los brasile√Īos. Pero el √°rbitro se atrevi√≥, dio el penal, y Paolo Guerrero le hizo a Brasil el primer gol. Hubo un momento de zozobra, el local se sinti√≥ interpelado: deb√≠a ponerse en marcha. Tres minutos despu√©s Firmino recuper√≥ una pelota en tres cuartos, se la dej√≥ a Arthur, que limpi√≥ el camino y dej√≥ a Gabriel Jesus solo frente al arquero para que la pusiera en un rinc√≥n. El primer tiempo estaba terminando, 2 a 1. Y el segundo fue a√ļn m√°s burocr√°tico. Per√ļ sab√≠a que deb√≠a y, de alg√ļn modo, cre√≠a que no pod√≠a. Tiene un equipo trabajado, trabajador, con dos o tres jugadores habilidosos, pero le falta un armador y opciones de juego ofensivo que no sean tratar de desbordar por las puntas -en general sin conseguirlo- e intentar un centro; la excepci√≥n era Cuevas, un volante que juega en el Santos y podr√≠a pasar por brasilero. Enfrente, Coutinho jugaba para √©l y su cotizaci√≥n desbarrancada, y las perd√≠a; su opuesto sim√©trico, Firmino, colaboraba en todas las marcas, en todos los desmarques; se ve√≠a menos pero serv√≠a mucho m√°s. Dani Alves estaba en todas partes y ser√≠a, al final, el mejor jugador del torneo: ya gan√≥ cuarenta copas y todav√≠a no tiene club para el a√Īo que viene. Hasta que, al minuto 69, el √°rbitro chileno aprovech√≥ su oportunidad y ech√≥ al mejor jugador de la cancha: Gabriel Jesus salt√≥ con la cadera por delante, le peg√≥ a un peruano, se tuvo que ir, dej√≥ a su equipo con uno menos. Los neoperuanos recuperamos la esperanza. (Es raro ese gozo culposo de que echen a un contrario; ese festejo porque alguien fue tan bestia). Est√°bamos equivocados. Los brasile√Īos s√≠ entendieron: era su intento de hacer heroica la victoria. Per√ļ atac√≥, m√°s centros a la olla, donde ninguno consegu√≠a cabecearlos. Le faltaba esa punta de voluntad o de talento que puede hacer la diferencia. Brasil aguantaba, m√°s burocr√°tico que nunca, pura viveza criolla: cada jugador que ca√≠a al suelo se retorc√≠a y se quedaba, bien a la argentina. Y Per√ļ tambi√©n se fue deshilachando: le falt√≥ fuego, no supo c√≥mo concretarlo. Hasta que, al minuto 86, otro arresto personal de un brasile√Īo: Everton gambete√≥ a dos o tres, entr√≥ en el √°rea, se puso blando ante la carga de Zambrano y se dej√≥ caer; penal, gol, final finiquitada. Brasil, que no pudo con los europeos -Alemania y B√©lgica en los dos √ļltimos mundiales-, se encontr√≥ americanos que batir y los bati√≥ sin aspavientos, sin adornos. El f√ļtbol sudamericano, como lo mostr√≥ el Mundial de Rusia, est√° en uno de sus momentos m√°s modestos. Tanto, que este equipo verde, amarillo y burocr√°tico lo domin√≥ sin mayores zozobras.