Casos curiosos del Mundial de Fútbol Rusia 2018

Fotografia: Damir Sagolj-Reuters Agrandar la foto + Twittear 1. El diario francés L'Equipe fue directo con un mensaje para Lionel Messi: "No pasarás". La respuesta de la prensa argentina no se dejó esperar: "No Podrán". 2. Cuando celebraba el gol de su compañero Adnan Januzaj, Michy Batshuayi en el triunfo de Bélgica 1- sobre Inglaterra, el jugador agarró el balón y le dio una patada hacia cualquier parte, con tanta mala fortuna que la pelota pegó en el palo y le rebotó en la cara. 3. "Estoy diciendo que el colchón es ruin, está bien. Pero en nuestra infancia muchos jugadores dormíamos en el suelo", contó Casemiro, haciendo referencia al justificativo del médico de la CBF, por los espasmo en la espalda del lateral Marcelo. 4. Kylian Mbappé, es una gran realidad, que logró una marca histórica. A sus 19 años marcó dos goles y se convirtió en el primer jugador menor de 20 años en convertir dos veces en el mismo partido, algo que no sucedía desde 1958. 5. Tras su aparición en los primeros partidos de la selección rusa, muchos se preguntaban quién era la joven y finalmente se conoció su identidad. Se trata de Natalya Nemchinova, una actriz porno que debutó en el cine para adultos en 2016. 6. David De Gea fue el desafortunado protagonista del partido de España contra Portugal. Un fallo que determinó el partido al que De Gea se refirió en un breve mensaje en su cuenta de Twitter: "Para aprender a triunfar primero tienes que aprender a fallar. Seguimos". 7. Por primera vez en la historia do torneo, los cartones amarillos fueron usados como criterio de desempate y clasificaron a Japón dejando fuera a Senegal. Calculada en base a los cartones amarillos y rojos recibidos durante la fase de grupos (amarillo, 1 punto), (segundo amarillo, rojo indirecto, 3 puntos); (cartón rojo directo, 4 puntos); (amarillo y después rojo directo, 5 puntos). 8. Llamó la atención el caso de las selecciones africanas. Marruecos, Túnez, Egipto, Senegal y Nigeria no han superado la fase de grupos y dejan a las selecciones de la Confederación Africana de Fútbol (CAF) sin representantes en las eliminatorias de un Mundial. 9. Tras el desacierto del arquero de la selección argentina Wilfredo Caballero en el partido que Argentina perdió 3 a 0 con Croacia, su reemplazante Franco Armani tuvo el siguiente emotivo mensaje de su pareja, Daniela Rendon "Mi guerrero de mil batallas. Un día lo soñaste, se lo pediste a Dios y acá estás cumpliendo tu sueño, mi sueño, el sueño de todos los que te hemos visto crecer como profesional. Con toda, mi campeón de la mano de Dios. Mi favorito. Vamos" escribió. 10. La política ha jugado su parte en la Copa del Mundo, por ejemplo cuando dos futbolistas kosovares de Suiza, Xhaka y Shaqiri, festejaron el triunfo de su selección ante Serbia haciendo insinuaciones ofensivas sobre la Guerra en Los Balcanes. 11. Con la eliminación de Brasil y Colombia en los octavos de final y la desclasificación de los equipo africanos en el primer turno, muchos analistas comentaron que la Copa del Mundo se convirtió en la Euro Copa.