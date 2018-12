Colombia: el ataque al fÃºtbol femenino que causa indignaciÃ³n y rechazo

Fotografia: Getty Images Agrandar la foto + Twittear "Presidente Camargo Respete", esta fue la contundente respuesta de una de las mejores futbolistas de Colombia, Yoreli Rinc贸n, al presidente del Deportes Tolima luego del ataque "lleno de misoginia y homofobia" del directivo al f煤tbol femenino. Gabriel Camargo menospreci贸 p煤blicamente la participaci贸n de las mujeres en el deporte del bal贸n y consider贸 que no se justifica su existencia, acusando a las jugadoras de beber m谩s alcohol que los hombres y promover el lesbianismo. "Eso anda mal, eso no da nada, ni econ贸micamente, ni nada de esas cosas", dijo Camargo cuando fue consultado sobre el equipo femenino del Deportes Tolima, el cual est谩 obligado a mantener para garantizar la participaci贸n del equipo masculino en la Copa Libertadores del pr贸ximo a帽o. La normativa de la Confederaci贸n Sudamericana de F煤tbol, la CONMEBOL, en su reglamento de licencia de los clubes, exige que cualquier equipo masculino de la Libertadores y la Copa Sudamericana "deber谩 tener un primer equipo femenino o asociarse a un club que posea el mismo". "Aparte de los problemas que hay con las mujeres, que son m谩s tomatrago que los hombres", a帽adi贸 el directivo, asegurando tambi茅n que "es un caldo de lesbianismo tremendo". En defensa Las punzantes palabras de Camargo causaron indignaci贸n en un pa铆s que ha sido uno de los que m谩s ha invertido y promocionado el f煤tbol femenino en la regi贸n, algo que tambi茅n cuestion贸 el directivo. "Preg煤ntele a los del Huila c贸mo est谩n de arrepentidos de haber sacado el t铆tulo y haber invertido tanto planta al equipo", dijo semanas despu茅s que el Atl茅tico Huila se coronara campe贸n de la Copa Libertadores de Am茅rica Femenina. Ese fue el primer t铆tulo internacional para un club colombiano, que en 2017 cre贸 una liga profesional femenina. Una de las art铆fices del triunfo frente al Santos brasile帽o fue Rinc贸n, quien no tuvo reparos en contestar a Camargo. "No se le olvide de donde vienes sus hijos... de una mujer", escribi贸 la jugadora en su cuenta personal en Twitter. "驴O quiere una futbolista que le planche la ropa y le lave los platos del club?". Rinc贸n tambi茅n lo desafi贸 a que "ojal谩 saques pronto en su equipo masculino un doblemente campe贸n con jugadores que no toman trago y que no tienen m谩s de una mujer". El equipo masculino del Tolima se coron贸 campe贸n este a帽o del torneo apertura, pero cay贸 en semifinales en el torneo de finalizaci贸n. Estos logros aparecen ampliamente detallados en la p谩gina oficial del club, en la que es dif铆cil encontrar una menci贸n del equipo femenino. 聽 Comentar Imprimir Enviar Articulo Comentarios sobre el artículo El contenido de los comentarios es de entera responsabilidad de los usuarios y no reflejan necesariamente la linea editorial de la revista Datos. Nombre E-mail Comentario Copie el código de seguridad: »» Enviar Comentario