Copa Mundial Femenina 2019: mucho más que fútbol

Agrandar la foto + Twittear "Dare to shine" es el eslogan que la FIFA ha elegido para este Mundial. ¬°Atr√©vete a brillar! Su√©ltate, lib√©rate de los prejuicios, toma riesgos, no tengas miedo a cometer errores, disfruta. Este viernes empieza en Francia el octavo Mundial de f√ļtbol femenino con el duelo entre las anfitrionas y Corea (21.00, GolTV): el Mundial de la reivindicaci√≥n, de la lucha por la igualdad de condiciones. Las chicas tambi√©n juegan, las chicas -como dicen las internacionales alemanas- no tienen pelotas, pero saben c√≥mo usarlas. "Dare to shine" es el eslogan que la FIFA ha elegido para este Mundial. ¬°Atr√©vete a brillar! Su√©ltate, lib√©rate de los prejuicios, toma riesgos, no tengas miedo a cometer errores, disfruta. Este viernes empieza en Francia el octavo Mundial de f√ļtbol femenino con el duelo entre las anfitrionas y Corea (21.00, GolTV): el Mundial de la reivindicaci√≥n, de la lucha por la igualdad de condiciones. Las chicas tambi√©n juegan, las chicas -como dicen las internacionales alemanas- no tienen pelotas, pero saben c√≥mo usarlas. Ada Hegerberg, la actual Bal√≥n de Oro, ha decidido renunciar por discriminaci√≥n. En 2017 anunci√≥ que no acudir√≠a a esta cita si no se igualaban las condiciones con las que compite la selecci√≥n masculina: dinero, infraestructuras, planificaci√≥n, alojamiento, etc√©tera. Las estadounidenses, que encabezaron en 2015 la lucha para que el Mundial de Canad√° se disputase sobre c√©sped natural -algo que finalmente no ocurri√≥-, reclaman ahora a trav√©s de una demanda colectiva presentada en un juzgado de Los √Āngeles que su federaci√≥n deje de discriminarlas. Les pagan menos que a los hombres a pesar de que el equipo femenino ha generado m√°s beneficios, ha jugado y ganado m√°s partidos y campeonatos [tres veces campeonas del mundo] y ha movido m√°s audiencia. Las alemanas, ocho veces campeonas de Europa y una del Mundial, cuentan en un v√≠deo que por su primer t√≠tulo recibieron un juego de caf√©. Dicen que juegan por un pa√≠s que ni siquiera se sabe sus nombres y que desde que empezaron con el f√ļtbol tuvieron que luchar no solo contra las rivales, sino tambi√©n contra prejuicios como que las mujeres son para tener beb√©s y hacer la colada. Las espa√Īolas luchan por ser consideradas deportistas de √©lite y por tener un convenio -el 35% de las futbolistas de Primera tiene un contrato laboral de 10 horas-. Las argentinas consideran un logro poder jugar con camisetas de mujer. Las italianas han conseguido clasificarse para el torneo, cosa que no hicieron sus colegas masculinos en el √ļltimo Mundial de Rusia y todav√≠a tienen que aguantar comentarios como el de Fulvio Collovati, campe√≥n del mundo en 1982, que dice que cuando escucha a una mujer hablar de t√°ctica se le revuelve el est√≥mago. El f√ļtbol sudafricano es de los pocos que presume de medidas igualitarias. Su equipo femenino, debutante en Francia, recibir√° los mismos premios por objetivos que el masculino. "Este √ļltimo a√Īo hemos dado un paso adelante [en el Wanda se bati√≥ el r√©cord internacional de asistencia en un duelo de clubes con 60.739 espectadores en un Atl√©tico-Barcelona]. Esperemos que este Mundial sea otro punto m√°s de inflexi√≥n. Queremos que el f√ļtbol femenino llegue a todas las casas y que enganchemos definitivamente a la gente", expresaba el mi√©rcoles Silvia Meseguer, faro del centro del campo de Espa√Īa. La selecci√≥n disputa en Francia su segundo Mundial. Ha pasado de recibir una taza de regalo a un coche, de no disputar amistosos preparatorios a enfrentarse a las mayores potencias mundiales; de no tener analista de los rivales a contar con un equipo entero y viajar con psic√≥logo. Reconocen las jugadoras que f√≠sicamente est√°n por debajo de las potencias mundiales (Estados Unidos, Alemania, Francia, Inglaterra), pero que poco a poco se van acercando. En Canad√° no pasaron de la primera fase; aquel Mundial ser√° recordado como el de la rebeli√≥n contra los m√©todos antiguos y machistas de Nacho Quereda, que termin√≥ dimitiendo. Espa√Īa no ha parado de cosechar √©xitos en las inferiores, donde el f√≠sico est√° m√°s igualado y prima la calidad. En este Mundial el objetivo es llegar a octavos. En Francia se estrenar√° el VAR, pero las selecciones no podr√°n entrenarse en el estadio del partido el d√≠a antes. Est√° prevista una simple "familiarizaci√≥n" del terreno de juego. El Mundial se emitir√° en 135 pa√≠ses y alcanzar√° a un mill√≥n de personas. La FIFA ha aportado 50 millones de d√≥lares (44,3 millones de euros) en este Mundial: ha repartido 10.208.000 a las federaciones para la organizaci√≥n de amistosos y la construcci√≥n y mejora de las instalaciones. Adem√°s, y por primera vez, compensar√° a los clubes por la cesi√≥n de jugadoras (7,5 millones). Francia ha invertido 70 millones. En el torneo masculino de Rusia 2018 el gasto se elev√≥ a unos 2.000. Es la hora de las mujeres. En Francia: f√ļtbol y mucho m√°s en juego. ¬† Comentar Imprimir Enviar Articulo Comentarios sobre el artículo El contenido de los comentarios es de entera responsabilidad de los usuarios y no reflejan necesariamente la linea editorial de la revista Datos. Nombre E-mail Comentario Copie el código de seguridad: »» Enviar Comentario