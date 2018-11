Fotografia: Credit Hannah Mckay-Reuters Agrandar la foto + Twittear Hace a帽os el portugu茅s Cristiano Ronaldo cultiva su imagen de crack carism谩tico, preocupado con algunas causas sociales y siempre dispuesto para los fan谩ticos. Esa cara de buen mozo qued贸 insustentable despu茅s de dos acusaciones de estupro que se han conocido en los 煤ltimos meses. La primera fue hecha por la modelo Kathryn Mayorga, caso ocurrido en Las Vegas en 2009. La segunda a煤n m谩s antigua. Lleg贸 a guisa despu茅s que Kathryn decidi贸 romper el silencio. En 2005, o crack fue conducido a la polic铆a para brindar informaci贸n acerca el estupro de dos muchachas en Londres. Una de ellas retir贸 la denuncia y el caso fue archivado por falta de pruebas.聽 Ronaldo niega todo, pero la historia contada por Kathryn puede da帽ar su reputaci贸n para siempre. En caso de que se llegue a comprobarse el estupro el mejor futbolista del mundo durante a帽os podr铆a ser condenado a cadena perpetua, pena prevista para este tipo de crimen por el Estado de Nevada, Estados Unidos. El caso ocurri贸 en Las Vegas y fue anoticiado por la prestigiosa revista alemana "Der Spiegel" en 2017. En la ocasi贸n la modelo no quiso pronunciarse y a Cristiano Ronaldo le result贸 f谩cil desmentir las acusaciones. Pero ahora la situaci贸n es diferente. Con nuevo abogado y motivada por el movimiento #MeToo, en el que las actrices denunciaron casos de estupro y asedi贸 en la industria cinematogr谩fica, la modelo resolvi贸 hablar abiertamente sobre el episodio. De acuerdo a la v铆ctima, el estupro sucedi贸 en Palms Casino Resort, hotel elegante de Las Vegas. Acompa帽ada por una amiga, Kathryn fue invitada a una fiesta en la suite de Ronaldo. En determinado momento, cuando se cambiaba de ropa para entrar al jacuzzi de la habitaci贸n, fue abordada por el jugador. Ella rechaz贸 la envestida hasta que el futbolista la forz贸 a practicarle sexo anal. Al d铆a siguiente, Kathryn fue a la polic铆a. Pas贸 un examen de cuerpo de delito y la ropa que ella llevaba fueron recogidas como la principal prueba del delito. En esa ocasi贸n la modelo se neg贸 a revelar el nombre del jugador por miedo a una exposici贸n p煤blica, pero finalmente suscribi贸 un acuerdo de confidencialidad con Cristiano Ronaldo por el que recibi贸 US$ 375.000, comprometi茅ndose a no volver a hablar sobre las acusaciones. Adem谩s de las declaraciones de Kathryn, el reportaje presenta documentaci贸n contundente sobre el caso, obtenida por medio del site Football Leaks. El acuerdo de confidencialidad est谩 asignado por Ronaldo, pero la pieza m谩s preocupante para el jugador es el cuestionario que responde uno de sus abogados. Una primera versi贸n muestra que Kathryn hab铆a rechazado aproximaciones amorosas. En una versi贸n posterior el futbolista que ahora milita en Juventus dice聽 que el sexo fue consensuado. El caso ha sido reabierto por la polic铆a de Nevada. Impacto en su carrera Para los especialistas, las chances de que Ronaldo sea preso son muy peque帽as. El mayor golpe ser谩n los contratos publicitarios con firmas deportivas. Nike estaba pensando suspender el contrato vitalicio que tiene con el jugador. Otros patrocinadores expresaron su preocupaci贸n. M谩s all谩 de negar todo, Ronaldo s贸lo aparece p煤blicamente durante los partidos de la liga italiana. 聽 Comentar Imprimir Enviar Articulo Comentarios sobre el artículo El contenido de los comentarios es de entera responsabilidad de los usuarios y no reflejan necesariamente la linea editorial de la revista Datos. Nombre E-mail Comentario Copie el código de seguridad: »» Enviar Comentario