Djokovic quiere que Croacia sea campeón y recibe insultos en Serbia

Fotografia: @Djokernole Agrandar la foto + Twittear Novak Djokovic está en las semifinales de Wimbledon . El exnúmero 1 del mundo, actualmente 21° del ranking, venció este miércoles en cuatro sets a Kei NIshikori, y el viernes afrontará un clásico imperdible contra Rafael Nadal por un lugar en la final del torneo que conquistó tres veces (2011, 2014 y 2015). Pero, ferviente seguidor del fútbol, y con Serbia fuera de carrera del Mundial Rusia 2018 desde hace rato, Nole no dudó en expresar su apoyo para que Croacia alce la Copa del Mundo. Una opinión que le generó reacciones adversas en su propio país. "Apoyo a Croacia (...) Me gustaría verlos levantar el trofeo", dijo Djokovic desde Wimbledon, citado por la prensa de su país. El afecto de Nole por sus vecinos no es nuevo: hace unos meses, mientras coincidían en los Estados Unidos, se tomó una foto junto con varios integrantes de la selección croata, entre ellos Luka Modric, Mateo Kovacic, Ivan Rakitic e Ivan Perisic. Sin embargo, parece que las diferencias entre serbios y croatas continúan. O al menos así lo dejó entrever un diputado del Partido Serbio del Progreso (SNS), al que pertenece el presidente Aleksandar Vucic, que tildó de "idiotas" a los que simpatizan con Croacia. "Únicamente los idiotas pueden apoyar a Croacia. Novak, ¿no te da vergüenza?", escribió Vladimir Djukanovic, diputado del SNS, en un video de You Tube. "Los que dicen que Nole (Djokovic) ha pedido que se apoye a Croacia me enfadan mucho. No tengo que hacer lo que diga Djokovic. Creo precisamente que por eso es un idiota. Todos lo que apoyen a Croacia contra Rusia son psicópatas y locos, que están para ser internados", insistió. "Djokovic es un héroe nacional y le doy las gracias . Pero apoyar a Croacia, ¿cómo no le da vergüenza? Muchos serbios de Krajina (región de Croacia donde los serbios eran mayoritarios) lo han apoyado, y él apoya al país que les ha perseguido", agregó Djukanovic. El sábado, en el duelo de cuartos de final, los bares del centro de Belgrado se llenaron de gente que siguió el partido entre Rusia y Croacia, con un apoyo mayoritario para los anfitriones del Mundial y no para los vecinos de los Balcanes. En el mismo contexto, el presidente Aleksandar Vucic aceptó que él apoyó a los rusos frente a los croatas. "Apoyé a Rusia, estoy en mi derecho. Serbia es una sociedad democrática y cada uno tiene derecho a alentar a quien quiera", dijo. Las diferencias entre croatas y serbios quedaron reflejadas tras el desmembramiento de Yugoslavia, y expuestas incluso en lo deportivo con el recordado documental " Once Brothers", que mostraba el distanciamiento entre dos amigos, los basquetbolistas Drazen Petrovic y Vlade Divac, a causa de la guerra. Comentar Imprimir Enviar Articulo Comentarios sobre el artículo El contenido de los comentarios es de entera responsabilidad de los usuarios y no reflejan necesariamente la linea editorial de la revista Datos. Nombre E-mail Comentario Copie el código de seguridad: »» Enviar Comentario