España y Portugal empatan en un partido frenético

España y Portugal empataron (3-3) en un debut frenético en el Estadio Olímpico de Sochi que deja abierto el liderato del grupo B, ahora en posesión de Irán. El encuentro arrancó con un penalti de Nacho sobre Cristiano Ronaldo que transformó el delantero del Madrid, que realizó un partido descomunal. Diego Costa, tras una jugada personal maravillosa, igualó el marcador para el equipo de Fernando Hierro, aunque de nuevo Cristiano, al borde del descanso, colocó de nuevo por delante a la campeona de Europa. Su zurdazo se le escapó de las manos a De Gea, que completó un partido flojo y no demostró seguridad en las siguientes acciones. A pesar del segundo mazazo España reaccionó, especialmente gracias a que Isco, Koke y Busquets se hicieron con el balón y empezaron a empujar hacia atrás a Portugal. De hecho, ese buen juego le llevó a dar la vuelta al marcador. Diego Costa en una jugada ensayada que cabeceó Busquets al corazón del área permitió al delantero del Atlético realizar el segundo tanto de su cuenta. La reacción española no se quedó ahí y Nacho, con un derechazo inapelable desde fuera del área colocó a La Roja por delante en el marcador. Sin embargo, al borde del final, una falta de Piqué sobre Ronaldo permitió al delantero portugués lanzar una falta en el que llegaría el definitivo empate. Su golpeo superó la barrera y se alojó de nuevo en la red de De Gea.