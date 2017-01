La emotiva carta que Ronaldinho se escribió a sí mismo en la que habla de su íntima relación con el balón y Messi

Fotografia: Getty Images Agrandar la foto + Twittear Ronaldinho siempre ha sido sinónimo de alegría con el balón. Lo fue cuando comenzó de niño a jugar en las calles de Porto Alegre, cuando vistió por primera vez la canarinha y cuando transformó la historia del Barcelona. Es esa íntima relación con la pelota, la que acompañó con una sonrisa a lo largo de su carrera, la que el astro brasileño contó en una emotiva carta dirigida a él mismo cuando tenía 8 años de edad. En la misiva publicada en el medio estadounidense donde los deportistas escriben en primera persona, The Players Tribune, Ronaldinho repasó su crecimiento como jugador la ausencia de su padre y el consejo que le dio su progenitor que lo llevó a ser el mejor jugador del mundo. "Papá fue el que siempre te dijo que jugaras fútbol con creatividad", le recuerda al niño tras conocer la noticia de la muerte de João de Assis Moreira, su padre. "Él fue el que te dijo que jugaras libre, que simplemente jugaras con el balón". "Cuando tienes un balón en los pies, eres libre. Eres feliz. Te sientes como si estuvieras escuchando música. Ese sentimiento hará que quieras difundir esas misma felicidad a otros", se escribe a sí mismo. Ronaldo de Assis Moreira, que pasó a ser Ronaldinho en el fútbol, habló de su hermano Roberto, "su héroe", quien también jugó profesional con el Gremio de Porto Alegre, pero que colgó las botas para dirigir la carrera de su hermano menor tras sufrir una grave lesión de rodilla. Con Roberto fue que jugaba fútbol todo el día en la calle, pero cuando no estaba él, lo hacía con su perro. "Y sí, sí dije con tu perro. Es un defensa incansable", contó. "Jugarás con Roberto. También jugará con otros niños de tu edad, y con otros mayores, pero eventualmente todos se cansarán de jugar - y tu querrás seguir jugando". "Bom Bom es un perro callejero. Un verdadero perro brasileño. Y hasta los perros brasileños aman el fútbol". "Él será muy bueno para practicar regates y gambetas... y quizás sea la primera víctima de la elástica", en referencia a la famosa jugada que patentó con su magia. Luego habla de su debut con Gremio, de la primera vez que vistió la camiseta de Brasil y el entrenador que le dijo que nunca llegaría a ser futbolista profesional si no tomaba el fútbol más seriamente, que le recomendó que cambiara su forma de jugar. "Usa esas palabras como motivación. Úsalas para mantenerte enfocado. Y luego piensa e esos jugadores que sí jugaron maravillosamente - Dener, Maradona, Ronaldo", le aconsejó al Ronaldinho de 8 años. "Antes que puedas pensar, tus pies ya habrán tomado una decisión. La creatividad te llevará más lejos que el cálculo". En la carta reitera una y otra vez que pase lo que pase nunca cambie su manera de jugar el fútbol. "Hazlo a tu manera. Se libre. Escucha la música. Esta es la única manera en la que puedes vivir tu vida". Frente a las críticas que recibía por su estilo de juego en Europa, de por qué siempre estaba sonriendo, Ronaldinho se explicó a sí mismo que eso es algo que no entenderán. "La verdad es que siempre estás sonriendo porque el fútbol es divertido. ¿Por qué deberías estar serio? Tu meta es la de difundir alegría. Lo diré otra vez: creatividad sobre cálculo". El brasileño también resalta el orgullo que le dio "cambiar el fútbol en Barcelona" y del momento en el que supo de su sucesor en el campo. "Cuando llegues a Barcelona, Real Madrid será el mejor equipo en la liga española. Para el momento que te vayas de ahí, niños soñarán con jugar 'de la manera Barça'". "Escucharás sobre un joven del equipo juvenil. Él usa el número 10 como tú. Él es pequeño como tú. Él juega el balón como tú", recuerda. Que tras verlo jugar "sabrás que él será mucho más que un gran jugador de fútbol. Él es distinto. Su nombre es Leo Messi". "Incluso después que te vayas de Barcelona, el estilo de juego libre seguirá vivo a través de Messi", relató el astro brasileño después de pedir en la carta que cuando cuando estuviera frente al futbolista argentino le diera el mismo consejo que una vez recibió de su padre. "Juega con alegría. Juega libre. Simplemente juega con el balón". Comentar Imprimir Enviar Articulo Comentarios sobre el artículo El contenido de los comentarios es de entera responsabilidad de los usuarios y no reflejan necesariamente la linea editorial de la revista Datos. Nombre E-mail Comentario Copie el código de seguridad: »» Enviar Comentario