La 'operación Neymar' cerrara su fichaje por el Real Madrid

No parece una locura. La lesión del crack brasileño antes de disputar el partido de vuelta ante el Real Madrid que terminó con las aspiraciones del PSG tuvo sus consecuencias. Se especuló ya entonces que la lesión del brasileño corría a cuenta de su fichaje al equipo merengue. Las especulaciones han cobrado vida tras la coronación del Paris Saint -Germain en la liga del fútbol francés mientras Neymar compartía a distancia el campeonato jugando al póker con sus amigos en Brasil. Empero, la ausencia del deportista fue notoriamente compensada por la de su representante en el Parque de los Príncipes. El padre de Neymar estuvo allí presente. La pregunta que han comenzado a hacerse los diarios deportivos de Europa es qué es lo que se trae en manos el representante del futbolista más caro del planeta, mientras todos los ojos han acariciado novedades que alientan transferencias millonarias poco antes del Campeonato Mundial de Fútbol Rusia 2018. Se especula que incluso jugando el acertijo de que si Neymar estará o no en la cita mundialista, el Real Madrid ha comenzado la 'operación Neymar'. Curiosamente no ha sido el propio club blanco el que la ha puesto en marcha. Ha sido el padre del futbolista el que se ha ocupado de relanzar el fichaje de su hijo por el vigente campeón de Europa. Neymar senior estuvo presente en la goleada (7-1) con la que el PSG se proclamó campeón de la liga francesa. Su hijo vio el partido en la distancia. Aunque más que verlo, tuvo la televisión encendida de fondo mientras jugaba al póquer. Así lo mostró él mismo por Twitter. Entonces, si Neymar no acudió al partido, ¿qué hacía su padre en las gradas del parque de los Príncipes? Sencillo. Empezar a dialogar con el club para abrirle las puertas el verano que viene. Cuenta el diario As que el pacto entre el PSG y el padre de Neymar es que no tratarían el asunto hasta que el equipo no venciese el título más importante que les quedaba por dirimir una vez los galos fueron apeados de la Champions League precisamente por el Real Madrid. La victoria frente al vigente campeón del torneo galo coronó al conjunto parisino. Ya había, por tanto, vía libre para dialogar. Y ahí estuvo Neymar senior para dejar claro que a ellos, a la familia, el tema le urge. También al Real Madrid. Hay que recordar que durante el invierno el Madrid ha mantenido encuentro con el padre de Neymar para empezar a dibujar la estrategia con la que el futbolista se vestirá de blanco, a ser posible este verano. Si no, será ya el siguiente. La prioridad merengue es que la operación se ate antes de que llegue el Mundial. Si queda algún cabo suelto durante el torneo, se corre el riesgo de que el futbolista o el PSG se lo piensen. Hay que dar pasos agigantados para que no haya brecha ni atisbo de dudas. Eso exige un imperial esfuerzo. Quedan menos de dos meses para que el Mundial comience. De ahí que los Neymar no pierdan tiempo. Hay que ablandar cuanto antes la postura de Nasser Al-Khelaifi, el presidente del PSG, al que, como al resto del club, le entran dudas sobre qué hacer con Neymar. En medio de las sospechas de un posible castigo de UEFA por incumplir su fair-play financiero, (quedaría expulsado de la Champions) la situación del club es compleja y su posición ante su estrella, comprometida. Un complejo rompecabezas en el que ya se han movido las primeras fichas. Habrá que esperar para saber si el resultado de la escena acaba con Neymar vestido de blanco o, por el contrario, luciendo aún la zamarra del PSG un año más.