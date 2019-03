Las federaciones de fútbol más poderosas, enfrentadas por el Mundial de Clubes

Fotografia: Rhona Wise/Agence France-Presse ‚ÄĒ Getty Images Agrandar la foto + Twittear En contra de los deseos de los l√≠deres del f√ļtbol europeo, la FIFA forz√≥ los planes para un Mundial de Clubes¬†renovado con veinticuatro equipos. La decisi√≥n fue el punto final de un debate que hab√≠a durado un a√Īo respecto a los cambios y sucedi√≥ entre dudas del calibre que tendr√°n los participantes de la competencia por la que abog√≥ el presidente de la federaci√≥n futbol√≠stica internacional, Gianni Infantino. La nueva versi√≥n de la competencia, que pasar√≠a de ser una ocurrencia invernal -la Copa Confederaciones que suele celebrarse un a√Īo antes del Mundial- a una posible mina de oro veraniega, ha colapsado las relaciones entre la FIFA y el √≥rgano rector del f√ļtbol europeo, la UEFA. El d√≠a de la decisi√≥n (el 15 de marzo) todos los miembros europeos que estaban en la reuni√≥n de la FIFA votaron en contra del plan para un nuevo torneo. Varios equipos europeos, cuya participaci√≥n ser√° crucial para el √©xito de la nueva versi√≥n de la competencia de clubes, reiteraron su oposici√≥n al evento tan solo minutos despu√©s de que la FIFA anunciara que hab√≠a sido aprobado. La Asociaci√≥n de Clubes Europeos, un √≥rgano que representa a los mejores equipos del continente, se√Īal√≥ que sus miembros no iban a participar en el evento, aunque el plan de la FIFA incluye puestos para ocho equipos europeos. No obstante, Infantino se describi√≥ a s√≠ mismo como "un presidente feliz" y se dijo seguro de que, despu√©s de m√°s conversaciones, la oposici√≥n al evento disminuir√° y que participar√°n los mejores equipos del mundo. Infantino destac√≥ que el evento -el cual se realizar√≠a cada cuatro a√Īos- podr√≠a generar miles de millones de d√≥lares adicionales para las arcas de la FIFA, la cual se beneficia con m√°s de 6000 millones de d√≥lares en cada Copa del Mundo. "Esperamos que participen todos los mejores equipos", coment√≥ Infantino en una conferencia de prensa el 15 de marzo. "Los mejores clubes deben tener esta plataforma mundial". La principal oposici√≥n a los planes proviene de preocupaciones sobre a√Īadir m√°s eventos a un calendario futbol√≠stico global que de por s√≠¬† ya es apretado; existe el temor de que una cantidad mayor de juegos pueda agotar a los mejores jugadores o dejarlos m√°s vulnerables a lesiones. La UEFA mencion√≥ que cualquier tipo de cambio deb√≠a esperar a 2024, cuando est√° programada la aprobaci√≥n de un nuevo calendario detallado del f√ļtbol mundial. El plan para el Mundial de Clubes ha creado una ruptura casi total en la relaci√≥n entre Infantino y Aleksander Ceferin, el presidente de la UEFA. No hab√≠an tenido conversaciones durante un a√Īo, desde una reuni√≥n celebrada en Colombia en la que Infantino desvel√≥ por primera vez la propuesta. No obstante, Ceferin e Infantino se reunieron una hora el 14 de marzo, antes de la votaci√≥n, y el presidente de la UEFA reiter√≥ su oposici√≥n al plan. Tambi√©n hay cambios al Mundial de 2022 En otras noticias, el mismo 15 de marzo el Consejo de la FIFA accedi√≥ a seguir adelante con los planes para expandir la Copa del Mundo de Catar a 48 equipos, un proyecto rodeado de complejidades en medio de una disputa diplom√°tica y econ√≥mica entre Catar y sus vecinos del golfo P√©rsico. Un estudio reciente de la FIFA concluy√≥ que Catar, naci√≥n des√©rtica de unos 11.000 kil√≥metros cuadrados, no puede albergar por s√≠ sola un evento con diecis√©is equipos m√°s a los de mundiales previos. El an√°lisis indic√≥ que solo Om√°n y Kuwait, tambi√©n relativamente peque√Īos, podr√≠an considerarse socios viables en la regi√≥n a menos que Arabia Saudita y Emiratos √Ārabes Unidos rompan su bloqueo contra los catar√≠es. Sin embargo, los tres pa√≠ses tendr√≠an que gastar montos muy significativos de dinero en la infraestructura necesaria para cumplir los est√°ndares de la FIFA. Greg Clarke, vicepresidente de la FIFA y oriundo de Inglaterra, se√Īal√≥ en la reuni√≥n del 15 de marzo que el √≥rgano rector del f√ļtbol mundial debe considerar los historiales en materia de derechos humanos de cualquier otro pa√≠s anfitri√≥n que se a√Īada, de acuerdo con la gente presente en la reuni√≥n. Catar ha sido obligado a adoptar nuevas regulaciones laborales ante cr√≠ticas por el trato que les daba a los trabajadores que estaban edificando los estadios en esa naci√≥n. Clarke dijo que es probable que ese escrutinio se traslade a sus vecinos si el torneo se expande geogr√°ficamente. "¬ŅC√≥mo no se puede pensar en los derechos humanos donde quiera que uno va? Debe ser un tema a tratar", coment√≥ la italiana Evelina Christillin, integrante del Consejo de la FIFA. Una delegaci√≥n de Catar, cuya postulaci√≥n para organizar el Mundial de 2022 fue aprobada hace casi una d√©cada, tambi√©n estuvo presente en Miami en la reuni√≥n del 15 de marzo. Hassan al Thawadi, el ejecutivo responsable de los preparativos para la Copa de F√ļtbol de 2022, se√Īal√≥ que Catar segu√≠a abierto al tema de una posible expansi√≥n, siempre y cuando beneficiara a la naci√≥n tanto como a la FIFA. Al Thawadi no pudo responder cuando se le pidi√≥ que ofreciera un ejemplo de un beneficio que su pa√≠s podr√≠a obtener de un torneo expandido. "Estamos abiertos a explorar las opciones", coment√≥. A√Īadi√≥ que s√≠ ser√≠a un "desaf√≠o muy pero muy grande" albergar un evento con 48 equipos si continuaba el bloqueo, que ya lleva casi dos a√Īos. La FIFA debe tomar una decisi√≥n final en junio, en una reuni√≥n con sus 211 miembros que se celebrar√° en Par√≠s. El proceso de clasificaci√≥n al torneo de 2022 comienza ese mes y los equipos y las federaciones deben saber cu√°ntos lugares est√°n disponibles. Si aumenta el n√ļmero de selecciones, la FIFA necesitar√≠a organizar seis partidos por d√≠a para garantizar que el torneo no se extienda m√°s de veintiocho d√≠as, una estipulaci√≥n que acord√≥ con clubes europeos despu√©s de mover el torneo a noviembre con el fin de evitar el abrasador verano catar√≠. Algunos equipos entonces tendr√≠an periodos de descanso tan cortos como de 48 horas y existir√≠a un riesgo potencial para la salud de los atletas, de acuerdo con el sindicato m√°s grande de jugadores, FIFPro. "En competencias internacionales como el Mundial, el periodo m√≠nimo de descanso entre partidos debe mantenerse en 72 horas", afirm√≥ FIFPro en un comunicado. ¬† Comentar Imprimir Enviar Articulo Comentarios sobre el artículo El contenido de los comentarios es de entera responsabilidad de los usuarios y no reflejan necesariamente la linea editorial de la revista Datos. Nombre E-mail Comentario Copie el código de seguridad: »» Enviar Comentario