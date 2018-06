Lo mejor y lo peor que dejó la primera fase del campeonato

Fotografia: Getty Images Agrandar la foto + Twittear "¡Qué horror, hoy no hay fútbol!", dirán algunos. Después de una fuerte dosis de 48 partidos consecutivos en dos semanas, concluyó la fase de grupos de la Copa Mundial Rusia 2018. En BBC Mundo aprovechamos esta pausa para echar un vistazo a los jugadores que brillaron o decepcionaron, los goles espectaculares o ridículos y los partidos emocionantes o lamentables de esta primera fase. Las conclusiones, por supuesto, están sujetas a debate, pero están basadas en los rankings de los equipos, las expectativas que se tenían antes del torneo y cómo se dieron los resultados. Estos, pues, es una muestra de lo mejor y lo peor que pudimos ver hasta ahora. El jugador más destacado No es fácil destacar a uno por encima del resto dado que ninguno ha sobresalido mucho más que el resto en los tres partidos de la primera fase. Ronaldo se llevó los titulares con sus goles contra España, pero luego fue bajando su rendimiento hasta fallar un penalti frente a Irán que le pudo costar la clasificación a Portugal. Sin embargo, el especialista en deportes de BBC Mundo, José Miguel Pinochet, señala a Philippe Coutinho, de Brasil. "Ha sido él quien ha hecho jugar a Brasil, ha marcado dos goles cruciales y ha dado una asistencia, siendo su actuación clave para la clasificación de la Canarinha". Pinochet también destaca el rendimiento de uruguayo Diego Godín, el croata Luka Modric y los belgas Kevin de Bruynne y Romelu Lukaku. El jugador más decepcionante "Manuel Neuer, portero de Alemania", dice nuestro especialista sin titubeos. "Simplemente no debería haber jugado. Ausente toda la temporada por lesión, Neuer ya venía mostrando que no tenía el nivel necesario durante los partidos amistosos que disputó con Alemania". Contra México, Neuer comenzó nervioso e inseguro, algo que transmitió a su defensa y eso se reflejó en el hecho que encajaron goles en todos los partidos. El balón que perdió tratando de regatear en el campo de Corea del Sur, que propició el segundo gol y la eliminación de Alemania resumen lo que fue su Mundial. "No hay dudas que debió jugar Marc André ter Stegen", concluye Pinochet. El mejor gol Por la manera en que lo preparó, por su ejecución y por su significado en el resultado final, el tercer gol de Cristiano Ronaldo en el enfrentamiento entre Portugal y España tiene que recibir esta mención. Cuando sólo quedaban dos minutos de tiempo reglamentario, España tenía prácticamente asegurada la victoria 3-2. Pero llegó un tiro libre fuera del área que Ronaldo tomó como se estuviera programando el lanzamiento de un cohete espacial. No sólo logró el empate, sino que fue su tercer gol del encuentro, un logro que pocos han alcanzado en una cita mundialista. "Una actuación titánica", fue la descripción del enviado especial de deportes de la BBC a Rusia, Patrick Jennings. No se puede hablar de Ronaldo sin hacerlo también de Lionel Messi. La estrella argentina también anotó un gran gol contra Nigeria, su primero en el Mundial, que ayudó en la victoria y clasificación de su equipo a la ronda de octavos de final. La peor jugada que resultó en gol Aquí hay dos situaciones que se disputan esta mención. Definitivamente la pifia del arquero argentino Willy Caballero en el partido contra Croacia fue un momento que definió la derrota 3-0 de la albiceleste. Caballero salió de su área para rechazar de patada una bola perfectamente controlable y se la regaló al delantero croata Rebic, que anotó el primer gol. "De los peores errores que se pueden hacer", dijo el locutor de la BBC Steve Wilson, que comentaba el partido. Sin embargo, como mencionamos arriba, el portero estrella de la selección de Alemania también es culpable de un error garrafal que ayudó a eliminar a su equipo en primera ronda. En los últimos minutos del crucial partido contra Corea del Sur, Neuer abandonó el arco para jugar como mediocampista, perdió posesión de la pelota y Son Heung-min con un toque anotó el segundo para mandar a casa al campeón mundial. El mejor partido México ha sido catalogado por muchos analistas como la "selección sorpresa" de este mundial. Ese apelativo se lo ganó por su magnífica presentación contra Alemania, en el partido inaugural del Grupo F, en Moscú. El gol de Hirving Lozano, tras un pase certero de Javier "Chicharito" Hernández, selló la victoria 1-0 a pesar de la presión del equipo teutón. Es cierto que Alemania no jugó con la estatura del campeón del mundo que es, pero El Tri arremetió con todo y, "si hubiera sido más certero con sus oportunidades... hubiera estado adelante en el marcador por dos o tres goles en el medio tiempo", escribió el analista deportivo de la BBC Chris Bevan. El empate 3-3 entre España y Portugal también tiene cabida en esta sección por el número de goles, las grandes jugadas y la anotación de Ronaldo que describimos anteriormente. El peor partido "Vergonzoso", fue la sentencia del exjugador inglés y comentarista de la BBC Phil Neville tras el partido entre Polonia y Japón que terminó 1-0 a favor de los europeos. Faltando 20 minutos, ambos equipos se dedicaron a pasar el balón de lado a lado sin incursionar en territorio del rival. Parecían estar satisfechos con el resultado que clasificaba a Japón para la siguiente fase y restauraba un poco el honor de Polonia, que no tenía posibilidad de clasificar pero podía terminar su campaña al menos con una victoria. Hubo visos del "partido de la vergüenza" de 1982 entre Alemania y Austria, en el que convinieron un resultado para ambos clasificar y dejar por fuera a una merecedora Argelia. Pero el último encuentro del Grupo C en Rusia 2018 entre Francia y Dinamarca tampoco deja de cuestionarse. Es el único que hasta ahora a concluido con un empate a cero. Al terminar, los dos equipos fueron abucheados por el público. El mejor acierto del VAR Rusia 2018 es el primer campeonato del mundo en el que se utiliza el VAR, el sistema de arbitraje asistido por video. Aunque polémico, la evaluación del sistema ha sido mayoritariamente positiva. El diario brasileño Folha de Sao Paulo, que analizó 40 partidos de Rusia 2018, escribió que VAR cambió la decisión del árbitro en 9 de 11 ocasiones analizadas. Seis resultaron en penaltis que el réferi no había pitado. Sin embargo, hubo otras decisiones que revirtieron la sentencia del cobro desde los doce pasos. La más crucial, tal vez, se dio en el decisivo partido entre Colombia y Senegal. El árbitro Milorad Mazic señaló lo que parecía una clara falta en el área por una entrada del defensa colombiano Davinson Sánchez sobre Sadio Mané. Tras la revisión, con varios ángulos de cámara, quedó en evidencia que Sánchez había tocado el balón primero en una gran jugada defensiva. Colombia después marcó el único gol del encuentro para garantizar su pase a la siguiente ronda. La decisión más cuestionable de VAR Así como hubo aciertos, hubo equivocaciones o, por lo menos, decisiones sumamente polémicas. La F.A. Board Internacional, el organismo que define las reglas del fútbol a nivel mundial, declaró que sólo una de cada 15 decisiones tomadas tras consultar VAR fue incorrecta. El propio organismo cree que el haberle otorgado a Irán un penalti en su empate 1-1 contra Portugal estuvo errado. El resultado final no afectó la clasificación de los equipos del Grupo B, pero sí le añadió dramatismo al partido. También resultó debatible cuando los árbitros rehusaron consultar VAR, como en el partido entre Serbia y Suiza. Cuando el marcador estaba 1-1 en el segundo tiempo, los defensas suizos Stephan Lichtsteiner y Fabian Schaer agarraron por lado y lado al rival Aleksandar Mitrovic y lo tumbaron en el área. El árbitro desestimó las quejas del delantero serbio mientras que la televisión mostraba la clara falta en repetición. Serbia perdió 2-1 y con eso su oportunidad de clasificar a octavos. 