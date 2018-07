Lo que necesitas saber sobre los cuartos de final de Rusia

Fotografia: Ryan Pierse-Getty Images Agrandar la foto + Twittear En el intenso Mundial de Rusia 2018, se vienen dos partidazos y dos sorpresas para la serie de los cuartos de final. Ocho equipos que irán por cuatro plazas en las semifinales. Primero, en "la llave de la muerte", se tenemos Uruguay - Francia y Brasil - Bélgica. Tres campeones del mundo y un candidato de quilates. Y por el otro lado van Rusia-Croacia y Suecia-Inglaterra. Solo los ingleses y los suecos han logrado llegar a una final, mientras que los rusos y los croatas esperan debutar en el partido definitivo. Pero por donde sea, este viernes y sábado -cuando se disputarán los partidos- hay fútbol para dar y convidar. Y del bueno. Así se vienen los partidos. URUGUAY - FRANCIA La exhibición de la joven promesa del PSG Kylian Mbappé ante Argentina asusta al más valiente. Pero también asustaba la demostración de poderío Cristiano Ronaldo en la primera fase y Uruguay despachó a Portugal con dos bombazos de Edinson Cavani en los octavos de final. El partido, que se jugará el viernes a las 14:00 GMT, llega con el ambiente algo caldeado por unas controvertidas declaraciones del francés Antoine Griezmann.

Precisamente, el delantero francés, conocido por su manifiesto amor por Uruguay (dice que es "medio uruguayo") y su amistad con el capitán de la Celeste, Diego Godín, quien además es su compañero en el Atlético de Madrid. Pero eso no le impidió hacer una aseveración que ofendió a muchos. "Perderán tiempo, se tirarán al suelo, irán al árbitro... así es como juegan y también es nuestro juego en el Atlético de Madrid (...). Tendremos que estar preparados porque el juego será una basura", dijo el delantero. La respuesta de Luis Suárez, uno de los referentes charrúas y delantero estrella del FC Barcelona, dejó en claro su desagrado: "Es francés, no sabe en realidad el sentimiento de ser uruguayo. No sabe el esfuerzo y la entrega que hacemos los uruguayos para triunfar en el fútbol siendo tan pocos". En lo estrictamente deportivo, la primera duda es si jugará Edinson Cavani, quien fue clave para llegar cuartos de final. El delantero del PSG se retiró lesionado del partido contra Portugal y, aunque en las últimas horas los médicos uruguayos dijeron que no era grave, aún no se ha confirmado si estará disponible para ser de la partida este viernes en el estadio de Nizhni Nóvgorod. La otra es si Francia conseguirá desarmar la defensa uruguaya, ya que el equipo que dirige el excampeón del mundo Didier Deschamps, bien diseñado para el contragolpe, no suele resolver con tanta efectividad los duelos contra equipos que se encierran atrás. Ahora, puestos a hacer predicciones, le apostamos a Uruguay porque son de los nuestros. BRASIL - BÉLGICA En el papel esto es un partidazo. El mejor ataque y la mejor defensa de Rusia 2018 se miden el viernes a las 18:00 GMT en Kazán. Pero, al contrario de lo que alguno pudiera creer, son los "Diablos rojos" de Bélgica los que más goles han marcado (12), mientras que Brasil se han mostrado muy sólidos atrás, solo ha recibido un gol. Si al hablar de Brasil es inevitable pensar en su ataque y en las "actuaciones" de la estrella del PSG, Neymar, quien fue decisivo en la victoria contra México en octavos de final, lo cierto es que se trata de uno de los mejores equipos defensivos del campeonato. La muralla que forman los centrales Thiago Silva y Miranda la refuerzan en los flancos el lateral del Corinthians Fagner y el del Atlético de Madrid Filipe Luis (sustituto ante México del lesionado Marcelo), con la inestimable asistencia desde el mediocentro de Casemiro, trabajador incansable en la recuperación. Por su parte, los belgas se presentan ante Brasil con 12 goles anotados como el equipo con más éxito en ataque. Los "Diablos rojos" han demostrado que pueden dominar y tocar como hacía España en sus buenos tiempos, pero también contragolpear como nadie, como hicieron en su tercer gol ante Japón, en una remontada histórica que significó su paso a los cuartos de final. Eden Hazard, Kevin De Bruyne o Romelu Lukaku forman junto al arquero Thiboaut Courtois una de las mejores generaciones de futbolistas de la historia del pequeño país europeo. Pero en su plenitud, esa generación fracasó en la Eurocopa Francia 2016, al caer ante la sorprendente Gales de Gareth Bale en cuartos de final. Ahora, tienen la oportunidad de resarcirse ante el que es probablemente el reto más grande en el fútbol de selecciones: ganarle a Brasil en una Copa del Mundo. Aunque si hay que apostar, Brasil, con talento, fuerza y trabajo táctico, podrá con ellos. RUSIA - CROACIA "Rusia disfrutará del apoyo del público, pero Croacia tiene suficiente potencial y calidad... para llegar hasta el final". Así resumió la previa de su duelo ante Rusia el defensa croata Sime Vrsaljko y, aunque la última parte sea discutible, la primera es incontestable. La calidad técnica de los croatas, liderada por el mediocampista del Real Madrid Luka Modric, se topará, además de con la hinchada local, con el calor y la humedad reinantes en el balneario de Sochi. Y sobre todo con el planteamiento táctico de los anfitriones que es de esperar sea muy similar al que desplegaron ante España: 5 bloques de hormigón, 4 muros de ladrillo y una torre de dos metros llamada Dzyuba. El poco de talento de Rusia lo pone Aleksandr Golovin y, desde el banquillo, Denis Cheryshev. La duda en la alineación es si estará el lateral izquierdo Yuri Zhirkov, para quien el equipo no tiene un sustituto natural, por lo que jugaría el central Fiódor Kudriashov... más hormigón. La labor de Modric, Rakitic y Kovacevic, un centro del campo que es la envidia de cualquiera, será evitar que su equipo se pierda en el bosque de piernas locales como le pasó a España. Si hubiera algo de justicia en el mundo del fútbol, debería ganar Croacia, por eso apostamos a Rusia. SUECIA - INGLATERRA Inglaterra está en los cuartos de final después de ganar una tanda de penaltis en un Mundial por primera vez en su historia. Antes de eliminar a Colombia este martes, Inglaterra sólo había ganado una serie de penales en un torneo mayor, ante España en la Eurocopa de 1996. Así que, un maleficio menos para los de Kane, el jugador que con 6 goles es el máximo anotador del torneo, quienes tienen una oportunidad enorme para llegar al menos a semifinales: sólo les queda superar a Suecia. Aunque los ingleses no deberían subestimar a Suecia, ya que los escandinavos han dejado atrás a Holanda e Italia (antes del Mundial), a Alemania (con la ayuda de México) y en octavos a Suiza. Suecia, que viene haciendo alarde de su juego colectivo a falta de Ibrahimovic, se deshizo merecidamente de Suiza, sexta del ranking de la FIFA y que sólo había sido derrotada una vez desde la Eurocopa 2016. "Este equipo personifica el enfoque que todos compartimos: trabajamos en conjunto dentro y fuera del terreno de juego, y estoy increíblemente feliz de que esté dando sus frutos", dijo el técnico Janne Andersson. El fútbol ofensivo lo va a poner Inglaterra, que pasará a semifinales... si se cumple nuestra predicción (cosa que no suele pasar).