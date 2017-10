Los países más sancionados en AL rumbo al Mundial 2018

Fotografia: BBC Mundo Agrandar la foto + Twittear Dicen que es por la pasión con la que se vive el fútbol, el amor a la camiseta y la tensión que de la cancha trasciende a las gradas cuando enfrente se para el rival, cualquiera sean sus colores. Sucede en cualquier escenario y contexto, pero que se multiplica cuando está en juego una clasificación a la Copa del Mundo. El problema es cuando se pasan los límites de lo que está permitido como ha sucedido en repetidas ocasiones durante las eliminatorias al Mundial de Rusia 2018. En especial en las selecciones latinoamericanas. De los más de 200 miembros que han formado parte en el proceso clasificatorio, la FIFA ha sancionado a 139 como reveló el informe que el organismo divulgó este lunes previo a la penúltima ronda de partidos antes de la cita mundialista del próximo año. Y entre los países castigados se destaca una amplia presencia de las selecciones de la Confederación Sudamericana (CONMEBOL) y de la Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe (CONCACAF), tanto por el número de multas que han recibido como por el monto que han tenido que desembolsar dada la gravedad de la falta o reiteración de las mismas. De visita y de local Los peores de lejos son los aficionados chilenos, que han sido castigados hasta en 12 ocasiones por su cánticos ofensivos y homofóbicos, hayan jugado de visitante o de local. Pese a las continuas sanciones no hay indicios de que el comportamiento vaya a cambiar ya que es algo que han mantenido desde la primera fecha contra Brasil hasta la más reciente, la 16ª, que jugó contra Bolivia. Ni la suspensión del estadio Nacional en Santiago parece haber servido de escarmiento para los hinchas de la Roja. A eso hay que añadirle dos multas por demorar el comienzo del partido o salir tarde en el entretiempo para jugar la segunda parte. Detrás de Chile se ubican en cuanto al número de sanciones recibidas México (10), Argentina (9) y Honduras (8). El Tri se ha visto afectado por el conocido grito de "¡Eehh, p...!", que le ha causado problemas en las fases finales de torneos como el Mundial de Brasil o la Copa Confederaciones disputada este año en Rusia., y todas sus multas se refiere a cánticos homofóbicos en el estadio. Por lo mismo ha sido castigado Argentina, que ha recibido siete sanciones por violar el artículo 67 del código de disciplina de la FIFA, que es el que más se repite a lo largo del informe del organismo. Más allá del continente americano destaca la presencia de Irán, que ha recibido fuertes sanciones por graves desórdenes en las gradas, incendiar artefactos en los estadios, no seguir los protocolos de la FIFA y permitir expresiones religiosas tanto en la cancha como entre sus aficionados. Sólo fueron seis multas en total, pero que elevaron el monto de lo que tuvieron que pagar a US$200.000. A continuación la lista de los más sancionados entre las 10 selecciones sudamericanas y los seis países que se encuentran en el hexagonal final de la Concacaf. Comentar Imprimir Enviar Articulo Comentarios sobre el artículo El contenido de los comentarios es de entera responsabilidad de los usuarios y no reflejan necesariamente la linea editorial de la revista Datos. Nombre E-mail Comentario Copie el código de seguridad: »» Enviar Comentario