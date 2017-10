Los países que ya están clasificados al Mundial de Rusia 2018

Fotografia: Getty Images Agrandar la foto + Twittear El rompecabezas de Rusia 2018 va tomando forma y las piezas de los países que estarán el próximo año en la cita mundialista van ocupando su lugar en el mapa de la fiesta de fútbol más importante del planeta. En los próximos días se sabrán la mayoría de las selecciones que estarán en los bombos del sorteo que se llevará a cabo el 1 de diciembre en el Kremlin. Hasta ahora hay 10 países clasificados junto al país anfitrión. Conoce cuáles son así como su pasado mundialista y los jugadores que podrían ser clave para una buena actuación. Rusia Ruta al mundial: país anfitrión

Clasificación FIFA: 64

Participaciones: 3 (7 como URSS)

Mejor figuración: primera ronda (4º como URSS, 1966) Jugador clave

Igor Akinfeev

El veterano portero suma más de 100 partidos con su selección y con 31 años será el encargado de guiar al equipo frente a su afición. Brasil Ruta al mundial: 1º (Sudamérica)

Clasificación FIFA: 2

Participaciones: 20

Mejor figuración: campeón (1958, 1962, 1970, 1994, 2002) Jugador clave

Neymar

El jugador más caro del mundo tuvo que abandonar a la Canarinha por lesión justo antes de la debacle del Mineirao contra Alemania. Ahora está en misión de subir hasta la cima del fútbol. México Ruta al mundial: 1º (Concacaf)*

Clasificación FIFA: 14

Participaciones: 15

Mejor figuración: cuartos de final * por definir Jugador clave Hirving Lozano

Suma tres goles desde que dejó el Pachuca por el PSV Eidhoven, incluyendo el tanto que aseguró la clasificación en la victoria contra Panamá. Bélgica Ruta al mundial: 1º grupo H (Europa)

Clasificación FIFA: 5

Participaciones: 12

Mejor figuración: 4º (1986) Jugador clave Eden Hazard

Con su velocidad, cambio de ritmo y visión, el jugador del Chelsea es el responsable de darle el toque mágico a una selección que se posiciona como una de las candidatas al título. Irán Ruta al mundial: 1º grupo A (Asia)

Clasificación FIFA: 25

Participaciones: 4

Mejor figuración: primera ronda Jugador clave Ramin Rezaeian

Parte de una formidable defensa, el lateral de 27 años se proyecta muy bien en ataque gracias a su velocidad y precisión al centrar el balón. Corea del Sur Ruta al mundial: 2º grupo A (Asia)

Clasificación FIFA: 51

Participaciones: 9

Mejor figuración: 4º (2002) Jugador clave Son Heung-min

La figura del Tottenham ha demostrado en la Liga Premier su versatilidad en toda la línea de ataque y tendrá la presión de reencontrase con el gol para su selección, con la que no marca desde 2016. Japón Ruta al mundial: 1º grupo B (Asia)

Clasificación FIFA: 40

Participaciones: 5

Mejor figuración: octavos de final Jugador clave Takuma Asano

Con un perfil más bajo que Keisuke Honda, Shinji Kagawa y Shinji Okazaki, el delantero de 22 años del Arsenal inglés ya lleva tres goles con su selección y ayudó al Stuttgart a ascender a la Bundesliga el año pasado. Arabia Saudita Ruta al mundial: 2º grupo B (Asia)

Clasificación FIFA: 53

Participaciones: 4

Mejor figuración: octavos de final Jugador clave Mohamed Al-Sahlawi

El veterano delantero fue crucial para el regreso de la selección árabe a un mundial de fútbol, después de 12 años de ausencia. Con 28 goles en 35 partidos, buscará anotar su nombre entre los goleadores de Rusia. Alemania Ruta al mundial: 1º grupo C (Europa)

Clasificación FIFA: 1

Participaciones: 19 (como Alemania y Alemania Federal)

Mejor figuración: campeón (1954, 1974, 1990 y 2014)

Jugador clave Toni Kroos

El mediocampista del Real Madrid es uno de los más experimentados en el actual campeón del mundo y es el encargado de marcar el ritmo del juego de toque alemán. Inglaterra Ruta al mundial: 1º grupo F (Europa)

Clasificación FIFA: 15

Participaciones: 17

Mejor figuración: campeón (1966) Jugador clave Harry Kane

El máximo goleador de la Premier la pasada temporada se ha convertido en uno de los delanteros más temibles del fútbol. Su entrenador Mauricipo Pochettino "lo ama" y cree que si sigue evolucionando estará a la altura de Cristiano Ronaldo y Lionel Messi. España Ruta al mundial: 1º grupo G (Europa)

Clasificación FIFA: 11

Participaciones: 14

Mejor figuración: campeón (2010)

Jugador clave Isco

